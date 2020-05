SECO/WARWICK: Świebodzińskie piece dla BiełAZ-a

Specjalne rozwiązanie spółki ze Świebodzina trafi do białoruskiego producenta największych wozideł (pojazdów wykorzystywanych w kopalniach odkrywkowych) na świecie, w tym flagowego olbrzyma BiełAZ 75710 o ładowności aż 450 ton.

Przedstawiciele BiełAZ i Seco/Warwick na tle największego samochodu na świecie – wywrotki BiełAZ 75710 o ładowności 450 ton.

Ekstremalne obciążenia łożysk największych samochodów na świecie wymagają użycia ekstremalnej technologii ich hartowania. Pamiętać trzeba, że wozidła BiełAZ działają w 72 krajach świata, wiele z nich wykorzystywanych jest np. w Wietnamie, czy w niemal wszystkich krajach Afryki. Pojazdy te pracują w ekstremalnych warunkach, poddawane są stałym naciskom rzędu setek ton i muszą latami bezawaryjnie działać. Żaden mechanik samochodowy ani zakład naprawy samochodów nie poradzi sobie z ich serwisowaniem czy wymianą części. Jedynym rozwiązaniem jest tworzenie pojazdów, które funkcjonują bez awarii przez wiele lat, a do tego potrzebna jest równie solidna technologia współtowarzysząca.

Lubią wyzwania…

Seco/Warwick, podobnie jak BiełAZ, istnieje już od kilkudziesięciu lat i dostarcza klientom swoje rozwiązania obróbki cieplnej metali. Ponad 4 tys. świebodzińskich pieców działa w ponad 70 krajach, a 60% pracowników stanowią właśnie inżynierowie. Spółka tworzy rozwiązania dla niezwykłych projektów i bardzo wymagających gałęzi przemysłu. Jej piece obrabiają zarówno elementy silników odrzutowych, implantów medycznych, turbin wiatrowych, elementów elektrowni atomowych, jak i ekstremalnych projektów branży samochodowej – jak ten dla fabryki BiełAZ.

Seco/Warwick jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.

Grupa to 9 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Dostarcza standardowe lub tworzone na zamówienie, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.

8 lat doświadczeń

Świebodzińska spółka współpracuje z fabryką na Białorusi już od 2012 roku. Tym razem chodzi o piec do olbrzymich łożysk. Realizacja tak wymagającego projektu mogła zostać powierzona jedynie zaufanemu i sprawdzonemu partnerowi, co podkreśla główny inżynier O.G. Stjepuk, pierwszy zastępca dyrektora generalnego ds. Polityki Technicznej i Technologii Innowacyjnych OAO BiełAZ: – Produkując tak potężne pojazdy ciężarowe, sięgamy tylko po precyzyjne rozwiązania. Wiemy, że ze względu na nasze restrykcyjne wymagania linia produkcyjna pierścieni łożysk wielkogabarytowych jest kolejnym, wyjątkowo trudnym w realizacji projektem. Ponownie więc zaufaliśmy doświadczeniu partnera. Seco/Warwick to wieloletni partner technologiczny, który jest gwarantem spełniania najwyższych wymagań towarzyszących naszej produkcji.

– Realizując ten projekt, zespół Seco/Warwick bazował na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy eksperckiej specyficznej dla branży łożyskowej oraz tego konkretnego klienta i jego produkcji. Cieszymy się, że partner z Białorusi powierzył nam realizację kolejnego wyjątkowo wymagającego technicznie wyzwania, które zwieńczyliśmy sukcesem – dodaje Jarosław Talerzak, VP Segmentu Produktów Atmosferowych Seco/Warwick.

Dokładność poniżej 0,2 mm

Wyzwaniem dla inżynierów jest osiąganie nadzwyczajnej dokładności. Wyniki poniżej 0,2 mm odkształceń tak płaskości, jak i owalizacji obrabianych cieplnie elementów to prawdziwe osiągniecie. Precyzja jest tu kluczowa, gdyż elektryczny piec rolkowy Seco/Warwick wykorzystywany będzie do obróbki cieplnej na potrzeby produkcji olbrzymich wywrotek przewożących wielotonowe ładunki w kopalniach odkrywkowych. Wśród tego typu pojazdów wyróżnia się model BiełAZ 75710 o ładowności do 450 ton, który jest najpotężniejszym samochodem ciężarowym na świecie.

BiełAZ

Białoruska fabryka samochodowa BiełAZ powstała w 1948 roku. Od 1960 roku były tu konstruowane i produkowane wywrotki do wydobywania minerałów metodą odkrywkową. W całej historii przedsiębiorstwa wypuszczono ponad 500 różnych modyfikacji wywrotek odkrywkowych i maszyn o przeznaczeniu specjalistycznym, zmontowano 146 tysięcy jednostek maszyn, które dostarczono do 72 krajów świata. Dzisiaj tylko linia produktowa wywrotek odkrywkowych o nośności od 30 do 450 ton liczy 13 serii, w skład których wchodzi prawie 50 modeli wywrotek w najróżniejszych wariantach wykonania. Każdego roku BiełŁAZ” aktualizuje jedną trzecią gamy swojej linii produktowej poprzez udoskonalanie systemów i podzespołów wypuszczanych seryjnie pojazdów i tworzenie maszyn nowej generacji.

