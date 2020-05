Przewoźnicy pomagają medykom

Pod koniec kwietnia Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych im. Dionizego Woźnego przekazało Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu w Bydgoszczy stację kontrolną Medicovid do kontroli temperatury pacjentów i poboru wymazów. Ten niewielki, kontenerowy budynek wart niemal 100 tys. zł ma dużą przepustowość i zapewnia bezpieczeństwo medykom przeprowadzającym badanie.

Kontener medyczny ze śluzą do badań zakupiony przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych stanął przed izba przyjęć bydgoskiego szpitala.

Przewoźnicy stowarzyszeni w KPSPD im. Dionizego Woźnego, mimo że sami borykają się ze skutkami pandemii postanowili pomóc medykom ze szpitala zakaźnego. Najpierw jednak skonsultowali się z wojewódzkim konsultantem do spraw chorób zakaźnych w Bydgoszczy, dr Pawłem Rajewskim.

– Nie chcieliśmy kupować maseczek czy kombinezonów, bo teraz wszyscy to robią. Postanowiliśmy kupić coś, co pozostanie na dłużej i przyda się szpitalowi także w przyszłości. Wybór padł na mobilną stację kontrolną – mówi Adam Jędrych, prezes KPSPD i członek zarządu ZMPD. – A że skuteczna pomoc to taka, która przychodzi szybko, znaleźliśmy producenta takich obiektów w Krakowie i już po dwóch tygodniach przewieźliśmy stacje do Bydgoszczy.

Kujawsko-pomorscy przewoźnicy nie tylko kupili, przewieźli, ale także ustawili kontenerowy budynek przed izbą przyjęć szpitala, co wcale nie było proste, ponieważ brama i podjazd do niej są wąskie i otoczone budynkami. Trzeba było użyć naprawdę dużego dźwigu, który przeniósł kontener nad budynkami i linią wysokiego napięcia. Prace trwały kilka godzin, a ponieważ budynek wymaga jedynie podłączenia do zasilania 230V, od razu po postawieniu był gotowy do pracy.

Mobilna stacja Medicovid to przenośny budynek modułowy służący bezkontaktowemu wykrywaniu osób potencjalnie zarażonych koronawirusem COVID-19. Znajdują się w nim dwa izolowane od siebie pomieszczenia wyposażone w osobne systemy wentylacji i oddzielone szybą.

Pierwsze to „śluza” dla badanych z elektrycznie otwieranymi drzwiami umieszczonymi po przeciwnych stronach. Pacjent wchodzi do niej i staje przed szybą. Znajdujący się w drugim pomieszczeniu medyk medyk może wykonać pomiar temperatury ciała pacjenta za pomocą ręcznego termometru na podczerwień lub kamery termowizyjnej (przewoźnicy zamierzają taką dokupić). W razie potrzeby można też pobrać wymaz – w szybie wbudowane są długie szczelne rękawice.

– Taki obiekt to nie tylko potrzeba chwili – powiedział dr Paweł Rajewski. – Musimy oczywiście przemyśleć sposób jego wykorzystania. Jesteśmy jednak bardzo wdzięczni stowarzyszeniu przewoźników za ten wspaniały gest. Ten kontener z pewnością uczyni naszą pracę łatwiejszą i bezpieczniejszą oraz pozwoli oszczędzać kombinezony i inny sprzęt ochronny.

Rozwiązania zastosowane w budynkach Medicovid zapewniają wyższy standard higieny aniżeli stosowane obecnie namioty stawiane przed szpitalami. Co więcej, wykorzystanie technologii modułowej skraca czas powstania budynku do wymaganego minimum. Pomieszczenia są szczelnie odseparowane od siebie i wyposażone w system automatycznej dezynfekcji – środek dezynfekujący rozpylany jest formie mgły przez kilkadziesiąt dysz umieszczonych suficie. Do komunikacji między medykiem, a pacjentem służy interkom i umieszczone na zewnątrz głośniki oraz kamera umieszczona nad drzwiami wejściowymi do śluzy.

– Chcemy zachęcić też kolegów z innych organizacji transportowych do podobnych działań. Pokazać, że takich trudnych chwilach trzeba pomagać nie tylko sobie, ale także innym – dodaje Adam Jędrych.

(rum),

fot. (rum), KPSPD