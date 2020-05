ABB: Nowatorski projekt Volvo LIGHTS w Kalifornii w obszarze elektromobilności

W Stanach Zjednoczonych, gdzie ponad 70 procent wszystkich towarów codziennego użytku przewożonych jest samochodami ciężarowymi, powstał projekt, który może zmienić oblicze tamtejszego transportu.

Projekt Volvo LIGHTS realizowany jest w południowej Kalifornii. Jego cel to wprowadzenie na drogi zeroemisyjnych, elektrycznych samochodów ciężarowych wraz z odpowiednią infrastrukturą. W ramach projektu firma ABB dostarczy stacje do ładowania wysokiego napięcia. Rozwiązanie umożliwi ładowanie akumulatorów prądem stałym o napięciu do 920 V, a tym samym szybsze uzupełnianie zapasu energii i poprawę efektywności floty.

Ładowanie w technologii wysokiego napięcia — wiele starszych, obecnych oraz nowo projektowanych modeli samochodów elektrycznych jest przystosowana do ładowania prądem stałym o napięciu 400 voltów. Jednak część pojazdów elektrycznych, w tym autobusy, samochody ciężarowe, a nawet niektóre samochody osobowe, jest wyposażona w akumulatory ładowane prądem stałym o napięciu 800 voltów. Takie pojazdy muszą być podłączane do zaawansowanych systemów ładowania, z funkcją optymalizacji poboru mocy niezbędnej do pełnego naładowania baterii. Skrócenie czasu ładowania pozwala lepiej wykorzystać zarówno pojazdy, jak i potencjał infrastruktury ładowania.

Volvo LIGHTS jest realizowany wspólnie przez Volvo Group, Volvo Trucks i Greenlots oraz kliku innych branżowych liderów, a także podmioty działające w obszarze transportu i infrastruktury ładowania. Projekt ma zademonstrować możliwości dużych pojazdów elektrycznych w zakresie optymalizacji procesu transportu i magazynowania, zmniejszenia poziomu emisji i poprawy jakości powietrza.

Volvo LIGHTS (Low Impact Green Heavy Transport Solutions) jest częścią California Climate Investments — ogólnostanowej inicjatywy, w ramach której miliardy dolarów uzyskanych z handlu prawem do emisji zanieczyszczeń są przeznaczane na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, wzmacnianie gospodarki oraz poprawę zdrowia publicznego i środowiska, zwłaszcza wśród społeczności znajdujących się w trudnym położeniu. Łączny koszt projektu wynosi 90 mln USD, z czego 44,8 mln USD pochodzi z dotacji.

Volvo Trucks zaprezentowała swoje w pełni elektryczne, demonstracyjne samochody ciężarowe Volvo VNR w ramach Volvo LIGHTS Innovation Showcase w Kalifornii. Komercyjna produkcja tych pojazdów, służących do regionalnej dystrybucji towarów, ma rozpocząć się jeszcze w 2020 roku. – Projekt jest wyjątkowy ze względu na jego zakres. Obejmuje cały system: od stacji ładowania poprzez holowniki do naczep, panele słoneczne, szkolenie personelu aż po same ciężkie pojazdy ciężarowe — powiedział Peter Voorhoeve, prezes Volvo Trucks North America.

Na potrzeby projektu ABB dostarczy wiodące na rynku wysokonapięciowe stacje ładowania, w tym Terra 54HV (50 kW, CCS) oraz HVC 150 Depot Box (150 kW, CCS). Wszystkie systemy ładowania ABB są wyposażone w łącza pozwalające na zdalne monitorowanie, diagnostykę i modernizację. Urządzenia są zgodne z otwartymi protokołami sieciowymi OCPP i Autocharge, które umożliwiają inteligentne ładowanie pojazdów flotowych, a także funkcje uwierzytelniania i zabezpieczenia zasobów. Ten rodzaj łączności zapewnia też bezproblemową integrację z platformą Greenlots SKY. Greenlots to spółka zależna Shell New Energies, która uczestniczy w budowaniu przyszłości elektrycznego transportu.

– Jako partner projektu, firma Greenlots dostarcza narzędzia do zarządzania inteligentnym ładowaniem i optymalizacją obciążenia, które bez przeszkód współpracują z systemami ładowania ABB. Dzięki nim operatorzy flot mogą przewozić towary w sposób bardziej racjonalny, rentowny i ekologiczny, przy zrównoważonym poborze energii z sieci – dodał Jeff Tolnar z Greenlots.

ABB od ponad 10 lat pełni wiodącą rolę w technologiach związanych z eksploatacją pojazdów elektrycznych. W 2010 r. wprowadziła na rynek pierwszą ładowarkę prądu stałego, w 2012 r. uruchomiła pierwszą na świecie ogólnokrajową sieć ładowania prądem stałym, a w 2016 r. zaoferowała pierwszą w Europie ładowarkę do autobusów. ABB udostępniła również jako pierwsza publiczną stację ładowania dużej mocy (350 kW) na kontynencie amerykańskim. Firma sprzedała dotychczas ponad 13.000 szybkich ładowarek DC w ponad 80 krajach świata.

ABB jest partnerem Formuły E — pierwszej na świecie serii wyścigów w pełni elektrycznych samochodów pod egidą FIA. ABB FIA Formula E to platforma, która umożliwia testowanie technologii elektryfikacji i cyfryzacji związanych z elektromobilnością.

(s)

Fot. ABB