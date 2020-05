VOLVO TRUCKS: Poczwórna premiera

Volvo Trucks zaprezentowało cztery nowe samochody ciężarowe, przy których projektowaniu nacisk położono na otoczenie kierowcy, bezpieczeństwo i osiągi. Te cztery samochody ciężarowe o wysokiej ładowności – Volvo FH, FH16, FM i FMX – stanowią około dwóch trzecich dostaw Volvo Trucks.

Spodziewany wzrost zapotrzebowania na transport wywiera presję na dostępność wykwalifikowanych kierowców na całym świecie. Jak wskazują szacunki, około 20% wszystkich miejsc pracy dla kierowców pozostaje nieobsadzonych. Aby pomóc swoim klientom w rekrutacji i utrzymaniu najlepszych kierowców, Volvo Trucks skoncentrowało się na opracowaniu nowych samochodów ciężarowych, które będą bezpieczniejszymi, wydajniejszymi i atrakcyjniejszymi narzędziami pracy. – Kierowcy, którzy bezpiecznie i efektywnie obsługują samochody ciężarowe, są nieocenionym atutem dla każdej firmy transportowej. Odpowiedzialne zachowanie kierowcy umożliwia ograniczenie emisji CO2 i kosztów paliwa, a także zmniejsza ryzyko wypadków, obrażeń i nieplanowanych przestojów. Nasze nowe samochody ciężarowe pomogą im pracować jeszcze bezpieczniej i wydajniej, a naszym klientom dostarczą silniejszych argumentów w walce o pozyskanie najlepszych profesjonalistów – mówi Roger Alm, prezes Volvo Trucks.

Samochody ciężarowe z oferty Volvo Trucks są dostępne z wieloma różnymi modelami kabin, a ponadto można je optymalizować pod kątem wielu zastosowań. W samochodach ciężarowych do transportu długodystansowego kabina jest drugim domem kierowcy. W transporcie regionalnym samochód ciężarowy często pełni funkcję mobilnego biura, natomiast konstrukcja tych pojazdów sprawia, że to solidne i praktyczne narzędzia robocze. Dlatego widoczność, komfort, ergonomia, poziom hałasu, zwrotność i bezpieczeństwo były głównymi punktami, na których koncentrowali się konstruktorzy opracowując nowe modele. Także wygląd zewnętrzny samochodów ciężarowych został zmodernizowany, aby odzwierciedlić ich nowe właściwości i stworzyć atrakcyjne pojazdy.

FH i FH16

Volvo FH to miejsce pracy podporządkowane potrzebom kierowcy – z odświeżoną kabiną i innowacyjnymi funkcjami bezpieczeństwa. Głównym celem nowego modelu jest stworzenie kierowcy możliwości efektywnej pracy, bezpieczeństwa i komfortowego życia w trasie. – Seria Volvo FH od wielu lat należy do najbardziej lubianych przez kierowców samochodów ciężarowych, szczególnie tych, którzy znaczną część życia spędzają w trasie – opowiada Roger Alm. – Nowe Volvo FH, podobnie jak poprzednie modele, dowodzi, że projektowanie samochodów ciężarowych i oferowanie usług pozwalających kierowcom wykonywać pracę na światowym poziomie, nadal pozostaje naszym głównym punktem zainteresowania.

Unowocześnione wnętrze najlepiej podkreśla uwagę poświęcaną kierowcom. Centralnym punktem ich przestrzeni roboczej jest zmodernizowana deska rozdzielcza z całkowicie cyfrowym 12-calowym wyświetlaczem zestawu wskaźników o wysokiej rozdzielczości oraz uchwytem na kubek i otwartym schowkiem z oświetleniem sterowanym czujnikiem ruchu. Na wyświetlaczu zestawu wskaźników kierowca ma do wyboru cztery różne widoki ekranu zależnie od sytuacji jazdy i preferowanych informacji.

Opcjonalny 9-calowy wyświetlacz dodatkowy może obsługiwać system Infotainment, nawigację, informacje o transporcie i obraz z kamery. Łatwo dostępny wyświetlacz można obsługiwać różnymi sposobami: za pomocą intuicyjnie umieszczonych przycisków na kierownicy, głosowo lub bezpośrednio za pośrednictwem ekranu dotykowego i panelu sterowania. – Łatwy dostęp do różnych informacji zwiększa możliwość wykonywania pracy przez kierowcę efektywnie, bezpiecznie i komfortowo – mówi Carina Larsson, główna projektantka środowiska użytkownika i interakcji człowiek-maszyna w Volvo Trucks. – Prezentacja informacji znacznie się poprawiła dzięki nowym wyświetlaczom. Wymagające interakcje koncentrują się teraz na wyświetlaczu dodatkowym, który znajduje się w pobliżu kierowcy. Czynniki rozpraszające uwagę zostały zminimalizowane, ponieważ główne informacje dotyczące jazdy są przejrzyście wyświetlane na wygodnym i dobrze widocznym wyświetlaczu zestawu wskaźników.

Poruszanie się wewnątrz kabiny stało się znacznie prostsze dzięki nowemu, cieńszemu i ergonomicznie zaprojektowanemu wybierakowi skrzyni biegów I-Shift. Kierowcy potrzebujący akumulatora o większej pojemności mogą wybrać inteligentny podwójny system magazynowania energii, który zawsze zapewnia rezerwę mocy na uruchomienie silnika. Istnieje także wiele opcji dostosowań szoferki przy użyciu nowych tkanin i kolorów.

FH jest dostępny z kabiną sypialną z obniżonym dachem, sypialną, Globetrotter, Globetrotter XL i Globetrotter XXL. Pakiety wykończeń zewnętrznych i wewnętrznych pozwalają nadać pojazdowi indywidualny charakter. Cechą charakterystyczną nowego, odważnego wyglądu zewnętrznego są reflektory w kształcie liter V, których linia została przesunięta na zewnątrz i dopasowana do linii drzwi kabiny. Kierunkowskazy także zostały przesunięte do drzwi, co z jednej strony poprawiło aerodynamikę, a z drugiej wzmocniło wyraz pojazdu. Panel wycieraczek jest bardziej elegancki i cieńszy, a większy znak firmowy sprawia, że nowe Volvo FH łatwo rozpoznać nawet z dużej odległości. – Nowa generacja Volvo FH łączy najbardziej udane elementy z poprzedniej serii FH z inteligentnymi technologiami i funkcjonalnym, zorientowanym na człowieka designem – kontynuuje Carina Larsson. – Rezultatem wyrafinowany samochód ciężarowy, który pomaga kierowcy pracować wydajnie w każdych warunkach.

Nowe Volvo FH jest wyposażone w skrzynię biegów I-Shift Dual Clutch, umożliwiającą zmianę biegów bez przerw w dostarczaniu mocy. Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem jest szczególnie korzystna przy wymagających operacjach, takich jak transport płynnych towarów, ponieważ minimalizuje poruszenia ładunku podczas zmian biegów. Zoptymalizowano także istotne dla przewoźników osiągi. Uzyskano to dzięki możliwości zwiększonego obciążania przedniej osi, a także poprawie kątów skrętu osi wleczonej i pchanej, co wpływa na ograniczenie zużycia opon i poprawia zwrotność. Samochód ciężarowy jest dostępny również w wersji z podnośnikiem osi tandemowej pozwalającym odłączyć i podnieść tylną oś, ograniczając w ten sposób zużycie paliwa, jeśli samochód ciężarowy jedzie bez ładunku.

FM i FMX

Nowe Volvo FM i Volvo FMX mają nową kabinę, a także wiele takich samych funkcji wyświetlacza zestawu wskaźników jak ich większe odpowiedniki. Objętość wnętrza zwiększono w nich nawet o jeden metr sześcienny, zapewniając dzięki temu większy komfort i więcej miejsca do pracy. Widoczność jest teraz jeszcze lepsza dzięki większym oknom, obniżonej linii drzwi i nowym lusterkom.

Kierownica została wyposażona w funkcję pochylania, co pozwala lepiej dostosować indywidualną pozycję kierowcy podczas jazdy. Dolna leżanka w kabinie sypialnej jest umieszczona wyżej niż poprzednio, co zapewnia większy komfort i pozwala uzyskać dodatkowe miejsce do przechowywania pod spodem. Kabina dzienna ma na tylnej ścianie nowy 40-litrowy schowek z wewnętrznym oświetleniem. Komfort kabiny zwiększa lepsza izolacja chroniąca przed zimnem, gorącem i hałasem, a sterowana czujnikiem klimatyzacja z filtrem węglowym zapewnia dobrą jakość powietrza w każdych warunkach.

Budowlany FMX ma teraz zwiększoną ładowność i innowacyjne funkcje bezpieczeństwa. Dzięki zwiększeniu nośności przednich osi do 20 ton i 38-tonowej osi zespolonej, nowe Volvo FMX sprosta najtrudniejszym warunkom i najbardziej wymagającym zadaniom. FMX zostało zbudowane na zupełnie nowej platformie kabinowej, opartej na wieloletnich osiągnięciach Volvo w zakresie dostarczania solidnych i funkcjonalnych pojazdów budowlanych. – Oferuje doskonałe połączenie zwrotności i niezawodności – wyjaśnia Ismail Ovacik, główny projektant odpowiedzialny za wygląd pojazdów Volvo Trucks. – Wytrzymałe elementy w przedniej części nowej kabiny łatwo wymienić, a nowe reflektory w kształcie litery V są wyposażone w osłony. Aby ułatwić kierowcom wchodzenie i wychodzenie, zaprojektowaliśmy na nowo antypoślizgowe stopnie.

FMX ma więcej miejsca w kabinie dziennej, a pojemność schowków może wynosić nawet 800 litrów. Obniżona linia drzwi i nowe lusterka poprawiły widoczność. Można ją poprawić jeszcze bardziej – w tym celu należy zamontować kamerę po stronie pasażera przesyłającą widok z boku pojazdu na wyświetlacz dodatkowy. Samochód jest również wyposażony w panel kontroli trakcji, który pomaga kierowcy łatwo i szybko radzić sobie z potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami, zarówno na drodze, jak i w terenie. Kierowca może z łatwością zwiększyć własności trakcyjne, załączając blokady mechanizmów różnicowych za pomocą pokrętła i obserwując status trakcji na wyświetlaczu zestawu wskaźników.

Nowy FMX jest wyposażony w najcięższy dodatek w całej ofercie podwozi producenta – oś zespoloną o nośności 38 ton, dzięki której DMC pojazdu może wynosić nawet 150 ton. Ponadto przednie zawieszenie pneumatyczne zostało zmodernizowane – w efekcie nacisk na przednią oś może wynosić do 10 ton lub w przypadku podwójnej przedniej osi do 20 ton. W przypadku samochodów ciężarowych ze skrętną osią wleczoną lub pchaną zwiększono kąty skrętu, co przekłada się na lepszą zwrotność i mniejsze zużycie opon. Wszystkie te ulepszenia składają się na większą wydajność i oszczędność kosztów w transporcie budowlanym.

Interfejs i systemy bezpieczeństwa

Na stanowisku kierowcy znalazł się całkowicie nowy interfejs do obsługi informacji i komunikacji. Dzięki temu kierowca może łatwiej przeglądać i nadzorować różne funkcje, a wykonywane przy tym czynności są mniej stresujące i rozpraszające. Wyświetlacz zestawu wskaźników jest całkowicie cyfrowy, z 12-calowym ekranem, który znacznie ułatwia kierowcy wybranie aktualnie potrzebnych informacji. W łatwo dostępnym miejscu znajduje się 9-calowy wyświetlacz dodatkowy obsługujący system Infotainment, nawigację, informacje na temat transportu i obraz z kamer monitorujących. Tymi funkcjami można sterować przyciskami na kierownicy, głosowo lub bezpośrednio za pośrednictwem ekranu dotykowego i panelu sterowania.

Bezpieczeństwo zostało zwiększone dzięki takim funkcjom jak reflektory z aktywnymi światłami mijania w Volvo FH i Volvo FH16. Ten system poprawia bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, ponieważ automatycznie wyłącza wybrane segmenty świateł drogowych LED, kiedy samochód ciężarowy zbliża się do innych pojazdów.

Jazdę ułatwia tempomat adaptacyjny (ACC) działający przy wszystkich prędkościach aż do 0 km/h oraz tempomat sterujący prędkością przy zjeździe ze wzniesienia (tempomat zjazdowy), który załącza hamulce kół, jeśli do utrzymania stałej prędkości przy zjeździe potrzebna jest dodatkowa siła hamowania. Standardowe wyposażenie nowych samochodów ciężarowych stanowi obecnie elektronicznie sterowany układ hamulcowy (EBS) konieczny do działania takich funkcji jak układ ostrzegający o niebezpieczeństwie kolizji z funkcją hamowania awaryjnego oraz układ stabilizacji toru jazdy. Jako opcja jest dostępny Aktywny Układ Kierowniczy Volvo z takimi systemami bezpieczeństwa jak układ monitorowania pasa ruchu i wspomaganie stabilności. Układ rozpoznawania znaków drogowych wykrywa ograniczenie wyprzedzania, rodzaj drogi i ograniczenie prędkości, i wyświetla je w zestawie wskaźników. Istnieje także możliwość uzyskania lepszej widoczności

– w tym celu należy zamontować kamerę narożną po stronie pasażera przesyłającą widok z boku pojazdu na dodatkowy wyświetlacz.

Efektywne i alternatywne

Dla firm transportowych ważna jest zarówno ochrona środowiska, jak i ekonomika. Ponieważ na razie nie pojawi się jedno źródło energii, które rozwiąże wszelkie problemy dotyczące zmiany klimatu, i ponieważ różne segmenty branży transportowej wymagają różnych rozwiązań, w przewidywalnej przyszłości nadal będzie istnieć równolegle kilka rodzajów układów napędowych.

Na wielu rynkach Volvo FH i Volvo FM są dostępne z napędzanym gazem silnikiem LNG zgodnym z normą Euro 6, który oferuje oszczędność paliwa i osiągi na poziomie porównywalnym z analogicznymi ciężarówkami Volvo z silnikiem wysokoprężnym, ale przy znacznie mniejszym wpływie na klimat. Silnik gazowy może być zasilany dowolnym biogazem, co obniża emisję CO2 nawet o 100%, lub gazem ziemnym, który zapewnia emisję CO2 o 20% niższą w porównaniu z analogicznymi samochodami ciężarowymi Volvo z silnikiem wysokoprężnym. Przekłada się to wprost na emisję substancji szkodliwych w trakcie użytkowania pojazdu, określaną mianem emisji „od zbiornika do koła”.

Nowe Volvo FH można także wyposażyć w nowy, efektywny silnik wysokoprężny Euro 6 należący do pakietu I-Save umożliwiającego znaczne oszczędności paliwa i redukcję emisji CO2. Np. w transporcie długodystansowym nowe Volvo FH z I-Save łączy nowy silnik D13TC z pakietem funkcji i może zapewnić oszczędność paliwa nawet o 7% (Dane dotyczące poprawy ekonomiki paliwowej oblicza się, porównując koszty oleju napędowego oraz AdBlue w przypadku silnika D13TC Euro 6 Step D z pakietem dla transportu długodystansowego (I-Save) z kosztami w przypadku silnika D13 eSCR Euro 6 Step D bez takiego pakietu. Rzeczywiste zużycie paliwa może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak doświadczenie kierowcy, korzystanie z tempomatu, dane techniczne pojazdu, ładunek pojazdu, faktyczna topografia, konserwacja pojazdu i warunki pogodowe).

(rum)

Fot. Volvo Trucks