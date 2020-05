MAN: Większy, mocniejszy, efektywniejszy – autobus Lion’s City 18 E

W drugiej połowie 2020 r. pierwsze takie autobusy demonstracyjne pojawią się na ulicach Barcelony i Kolonii. Dwa silniki centralne i dwie napędzane osie zapewniają lepszą stabilność jazdy i większe bezpieczeństwo. Nowy autobus przegubowy, podobnie jak wariant pojedynczy, umożliwia w całym okresie życia akumulatorów zasięg 200 km, a w korzystnych warunkach nawet do 270 km.

Firma MAN Truck & Bus dostarczy w tym roku w ramach eMobility-Roadmap flotę piętnastu elektrycznych autobusów demonstracyjnych, które będą testowane w rzeczywistych warunkach u klientów w pięciu krajach europejskich. Wśród 15 pojazdów testowych znajdują się dwa nowe autobusy MAN Lion’s City 18 E.

Sprzedaż nowego elektrycznego autobusu przegubowego rozpoczęła się już w kwietniu. – Nowy elektryczny autobus MAN Lion’s City 18 E jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorstw zainteresowanych flotą autobusów miejskich napędzanych wyłącznie elektrycznie, a zatem lokalnie bezemisyjnych, które mogą przewozić wielu pasażerów – podkreśla Rudi Kuchta, Head Business Unit Bus w MAN Truck & Bus.

Niezbędną w ruchu miejskim moc zapewniają dwa centralne silniki elektryczne umieszczone przy drugiej i trzeciej osi. Są one, w porównaniu z silnikami elektrycznymi instalowanymi przy piastach kół, łatwiej dostępne i mają prostszą konstrukcję, co zapewnia operatorowi wygodę podczas przeglądów i konserwacji oraz korzyści pod względem Total Cost of Ownership (TCO). Dwie napędzane, elektronicznie zsynchronizowane osie mają ponadto korzystny wpływ na zachowanie autobusu przegubowego podczas jazdy, zwiększając jego stabilność i bezpieczeństwo.

Autobus ma także zabezpieczenie przed zgnieceniem i system sterujący kątem zginania, które optymalizują stabilność jazdy. Rozkład momentów obrotowych na dwie napędzane osie uzależniony od aktualnych okoliczności zapobiega powstawaniu sytuacji krytycznych.

Napęd na dwie osie zwiększa także możliwość maksymalnego odzysku energii podczas hamowania. – Dzięki poprawie rekuperacji elektryczny autobus przegubowy jest bardzo efektywny, niezależnie od stylu jazdy i topografii – mówi Kuchta. W pełni elektryczny układ napędowy zastosowany w autobusie MAN Lion’s City 18 E zapewnia moc od 320 kW do maksymalnie 480 kW. Niezbędna do tego energia dostarczana jest przez modułowe akumulatory o zainstalowanej mocy 640 kWh.

Firma MAN zastosowała tu produkowane w koncernie, zaawansowane technicznie akumulatory litowo-jonowe (NMC). Dzięki zoptymalizowanemu pod kątem specyfiki autobusów miejskich inteligentnemu systemowi zarządzania temperaturą zapewniona jest wyjątkowo dobra dostępność o każdej porze roku. W ten sposób autobus przegubowy MAN Lion’s City 18 E zapewnia w całym okresie życia akumulatorów zasięg 200 km, a w korzystnych warunkach nawet do 270 km.

Osiem pakietów akumulatorów umieszczonych jest na dachu autobusu. Znajdują się one poza strefą narażoną z tyłu na zgniecenie i są łatwo dostępne przy serwisowaniu, co jest istotną zaletą rozwiązania. Akumulatory ładowane są w zajezdni przez łącza CCS (Combined Charging System). Przy przeciętnej mocy ładowania wynoszącej 100 kW i maksymalnej mocy do 150 kW autobus przegubowy zostaje całkowicie naładowany w niespełna cztery godziny.

Zastosowanie napędu elektrycznego ma także wpływ na aranżację wnętrza pojazdu. Dodatkowe wolne miejsce po komorze silnika umożliwiło projektantom optymalne zaprojektowanie tyłu pojazdu. – Możliwość tę wykorzystaliśmy w pełni. Docenione wcześniej przez pasażerów dwunastometrowego autobusu pojedynczego lepsze warunki oświetlenia i cztery dodatkowe miejsca siedzące z tyłu znalazły zastosowanie także w autobusie przegubowym, zwiększając komfort jazdy i zapewniając miłą atmosferę w pojeździe – dodaje Rudi Kuchta. Przegubowy autobus Lion’s City E o długości 18 metrów może pomieścić 120 pasażerów, gdyż dzięki zastosowaniu alternatywnych napędów całkowita masa dopuszczalna elektrycznego autobusu MAN została zwiększona do 30 ton.

Zalety autobusu MAN Lion’s City E nie ograniczają się jednak tylko do aranżacji wnętrza. Wzrok na ulicach miasta przyciąga także jego sylwetka, której szlachetne i nowoczesne wzornictwo nadaje nowe, dynamiczne akcenty. Nic dziwnego, że jury międzynarodowego konkursu iF International Forum Design przyznało w tym roku elektrycznemu autobusowi MAN nagrodę iF Gold Award w kategorii „Automobile/Vehicle/Bike”. – MAN Lion’s City E uzupełnia naszą nową rodzinę autobusów miejskich o bezemisyjny wariant nagrodzony za wzornictwo. Cieszymy się, że możemy teraz zaproponować wszystkim operatorom i miastom bardzo efektywną i przyciągającą wzrok osiemnastometrową wersję autobusu elektrycznego, przeznaczoną głównie do obsługi połączeń liniowych o dużym natężeniu ruchu – komentuje Rudi Kuchta.

Fot. MAN