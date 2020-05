GEFCO i AUTO1.com: rozwijają logistykę samochodów używanych

W 2019 roku do Polski sprowadzono ponad milion aut używanych. Coraz więcej takich pojazdów znajduje nowego właściciela za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm, gwarantujących legalność pojazdu i możliwość zakupu auta z każdego miejsca w Europie.

Taki trend generuje popyt na profesjonalne usługi logistyczne pojazdów używanych z dostawami door-to-door. Doskonałym tego przykładem jest współpraca GEFCO, europejskiego lidera logistyki dla branży motoryzacyjnej oraz AUTO1.com, wiodącej europejskiej platformy online do zakupu samochodów używanych.

Współpraca GEFCO z AUTO1.com rozpoczęła się w 2015 roku. Europejski łańcuch dostaw pojazdów używanych został zaprojektowany w oparciu o rozwiniętą sieć przepływów transportowych GEFCO w Europie i centrum logistyki pojazdów gotowych GEFCO w Bieruniu. Dzięki bliskości południowych granic kraju i węzła na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4, oddział GEFCO w Bieruniu stanowi dogodny punkt dostaw do Polski z zachodniej i południowej części Europy.

To właśnie do Bierunia transportowane są pojazdy używane klientów AUTO1.com ze 150 centrów logistycznych w Europie. Po przeładunku na placu GEFCO auta są transportowane na adres klienta końcowego przy wykorzystaniu sieci dystrybucji krajowej GEFCO Polska. – Klienci mają coraz wyższe wymagania wobec handlu pojazdami używanymi w internecie. Oczekiwania są coraz bliższe tym, jakie towarzyszą zakupom popularnych towarów przez internet. Klient znajduje dobry produkt w atrakcyjnej cenie, za pomocą kilku kliknięć kupuje i wybiera opcję dostawy, a dodatkowe formalności zleca wyspecjalizowanym firmom. Właśnie w taki sposób przy wsparciu GEFCO sprzedajemy i dostarczamy do Polski auta używane z całej Europy – mówi Piotr Baranowicz, wiceprezes Central & Eastern Europe w AUTO1 Group.

Operacje logistyczne dla AUTO1.com po stronie GEFCO Polska realizują specjaliści do spraw transportu międzynarodowego, krajowego i osoby odpowiedzialne za zarządzanie placem składowym. Ich bliska współpraca oraz szybki przepływ informacji i zrozumienie procesu są kluczowe dla sprawnego zarządzania łańcuchem dostaw.

GEFCO i AUTO1.com dodatkowo powołały wspólny zespół operacyjny. – Wsparcie GEFCO było szczególnie ważne na początku działalności naszego klienta w Polsce. W 2015 roku AUTO1.com nie miało doświadczenia logistycznego na polskim rynku i musiało polegać na dobrych praktykach i rozwiązaniach zaproponowanych przez GEFCO jako operatora logistycznego – dodaje Piotr Firak, dyrektor Logistyki Pojazdów Gotowych, GEFCO Polska.

– One stop shop – tak można określić platformę AUTO1.com. Agregujemy wszystkie rodzaje usług dodatkowych, jakich może potrzebować dealer, tak aby mógł się on skupić wyłącznie na prowadzeniu swojego biznesu. My zajmiemy się całą resztą – wystarczy tylko kilka kliknięć, aby dzięki nowoczesnemu systemowi planującemu trasy zamówić dostawę auta z dowolnego miejsca w Europie. Razem z GEFCO wspólnie organizujemy rocznie ponad 22,5 tys. przewozów, a ta liczba stale rośnie – mówi Monika Wielgat, Head of Logistics Central & Eastern Europe w AUTO1 Group.

Sukces współpracy GEFCO i Auto1.com jest zależny od utrzymania pełnej kontroli nad procesem logistycznym, elastyczności operatora i gotowości do podejmowania szybkich decyzji. W praktycznym wymiarze oznacza to tworzenie automatycznych dziennych raportów dostaw i załadunków, szybkie planowanie i optymalizację tras w celu skrócenia procesu realizacji dostaw door-to-door. – Transport pojazdów używanych oznacza wiele wyzwań, z którymi operator logistyczny nie styka się podczas transportu nowych samochodów z montowni. Należy ściśle kontrolować wyposażenie dodatkowe transportowanych pojazdów oraz szczegółowo dokumentować stan jakościowy pojazdu podczas załadunku. Ponadto czasami dostawy są realizowane w miejsca trudno dostępne dla pojazdów ciężarowych, położone przy drogach nieprzystosowanych do transportu ciężkiego. Dlatego dysponujemy szerokim wyborem taboru, również pojazdami o mniejszej ładowności – podkreśla Piotr Firak z GEFCO Polska.

Obecnie relacje GEFCO i AUTO1.com opierają się na pięciu latach doświadczeń i szeregu optymalizacji wprowadzonych do łańcucha dostaw. Dogodne położenie placu składowego GEFCO w Bieruniu i partnerskie podejście do biznesu doprowadziły do rozszerzenia współpracy. Do Polski transportowane są pojazdy, które po przeładunku na placu składowym w Bieruniu są wysyłane także na Słowację, Czechy oraz do krajów bałtyckich.

(S)

Fot. GEFCO