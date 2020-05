Rolls-Royce i Daimler Truck: współpraca w zakresie stacjonarnych systemów ogniw paliwowych

Power Systems firmy Rolls-Royce stawia na rozwój i sprzedaż generatorów na ogniwa paliwowe, jako urządzeń zasilania awaryjnego MTU. Ogniwa ma dostarczać planowana spółka joint venture Daimler Truck AG i Volvo Group. Pierwszy egzemplarz pokazowy urządzenia będzie gotowy do eksploatacji do końca roku.

Rolls-Royce chce tworzyć stacjonarne systemy zasilania np. takich centrów komputerowych oparte na technologii ogniw paliwowych produkowanych przez spółkę Daimlera i Volvo.

Daimler Truck AG i Rolls-Royce plc planują współpracę w zakresie neutralnego pod względem emisji CO2 zasilania awaryjnego dla obiektów o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, np. centrów przetwarzania danych, za pomocą stacjonarnych generatorów mocy opartych na ogniwach paliwowych. Mają one być bezemisyjną alternatywą dla silników wysokoprężnych, których aktualnie używa się jako awaryjnych generatorów mocy lub do pokrywania obciążeń szczytowych. Daimler Truck AG oraz brytyjski koncern technologiczny Rolls-Royce podpisały w tym celu list intencyjny. Kompleksowa umowa o współpracy ma zostać wypracowana i podpisana do końca roku.

W kwietniu Daimler Truck AG i Volvo Group zawarły wstępne, niewiążące porozumienie o utworzeniu spółki joint venture, której celem jest rozwój systemów ogniw paliwowych do zastosowań w ciężkich pojazdach użytkowych i w innych obszarach. Segment biznesowy Power Systems firmy Rolls-Royce zamierza zastosować systemy ogniw paliwowych z planowanej spółki i wykorzystać wieloletnie doświadczenie firmy Daimler w tej dziedzinie w konstruowanych przez siebie generatorach zasilania awaryjnego, sprzedawanych pod marką produktów i rozwiązań MTU – przeznaczonych dla centrów danych.

Daimler i Rolls-Royce łączy nie tylko wieloletnia współpraca w zakresie konwencjonalnych napędów do innych obszarów zastosowań. Pod koniec ubiegłego roku Rolls-Royce Power Systems i Lab1886, innowacyjna jednostka koncernu Daimler, zajmująca się nowymi modelami biznesowymi, uzgodniły już projekt pilotażowy, w ramach którego na bazie modułów ogniw paliwowych z produkcji samochodowej skonstruowane zostanie pokazowe urządzenie wykorzystujące tę technologię do stacjonarnego zasilania energią. Zostanie ono uruchomione w niemieckim Friedrichshafen do końca bieżącego roku.

– Dla Daimler Truck AG systemy ogniw paliwowych odgrywają kluczową rolę w realizacji transportu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla, stanowiąc uzupełnienie dla elektrycznych napędów akumulatorowych. Pod koniec kwietnia ogłosiliśmy zamiar utworzenia odpowiedniej spółki joint venture z Volvo Group. Zawierając teraz porozumienie w zakresie stacjonarnych systemów ogniw paliwowych, wskazujemy już na bardzo konkretne możliwości komercjalizacji tej technologii w ramach wspólnego przedsięwzięcia – stwierdza Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG i członek zarządu Daimler AG. – Rolls-Royce, tak samo jak my, jest przekonany o przyszłości ogniw paliwowych w zastosowaniach stacjonarnych i chce nawiązać z nami długoterminową współpracę. Z jednej strony stanowi to kolejny impuls do rozwoju infrastruktury wodorowej, obejmującej różne branże i zastosowania, a z drugiej umożliwia nam dalsze zwiększanie ekonomiczności, akceptacji społecznej i zaufania do ogniw paliwowych.

– Pod naszą marką MTU opracowujemy rozwiązania precyzyjnie dostosowane do ich indywidualnych, złożonych i rosnących potrzeb energetycznych, z których tysiące już zainstalowaliśmy. Dekarbonizacja napędu i zasilania energią jest jednym z naszych głównych celów strategicznych, a ogniwo paliwowe odegra kluczową rolę w tym zakresie. Żadna inna technologia nie oferuje tak wysokiej niezawodności, modułowej skalowalności i wszystkich zalet energii odnawialnej bez uzależnienia od rynku energii konwencjonalnej. Dzięki współpracy z Daimler Trucks zyskujemy dostęp do systemów ogniw paliwowych, które spełniają nasze wysokie wymagania i jeszcze bardziej wzmocnią naszą znakomitą pozycję na tym rozwijającym się rynku – stwierdza Andreas Schell, dyrektor generalny Rolls-Royce Power Systems.

W planach Daimler Truck AG i Volvo Group jest zaoferowanie w drugiej połowie dekady produkowanych seryjnie ciężkich pojazdów użytkowych napędzanych ogniwami paliwowymi, przeznaczonych do wymagającego i ciężkiego transportu dalekobieżnego. Natomiast planowana spółka joint venture Daimler Truck AG i Volvo Group może już wcześniej rozpocząć seryjną produkcję systemów ogniw paliwowych do zastosowań stacjonarnych, ponieważ nie obowiązują ich szczególne wymagania dotyczące zastosowania w publicznym ruchu drogowym.

(s)

Fot. Daimler