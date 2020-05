WEBFLEET SOLUTIONS i GEOTAB: Globalni liderzy telematyki zbadali mobilność flot

Webfleet Solutions i Geotab, światowi liderzy w dziedzinie transportu, mobilności i telematyki, stworzyli wspólny Panel przedstawiający aktywność flot transportowych. Analizuje on dane z ponad trzech milionów pojazdów na całym świecie i pokazuje wpływ COVID-19 na ruch flot, a tym samym wspiera działania związane z wychodzeniem z kryzysu.

Dzięki połączeniu sił obu firm, możliwa stała się kompleksowa ocena sektora, która pozwoli przedsiębiorstwom i rządom, mierzącym się ze skutkami COVID-19, podejmować lepsze decyzje biznesowe. Analizując aktywność pojazdów flotowych w krajach Europy i Ameryki Północnej, w tym w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii i w Polsce, otrzymujemy pełny przegląd mobilności pojazdów na dwóch kontynentach.

Zestawienie dostarcza informacji, jak sytuacja wpłynęła na poszczególne branże, takie jak budownictwo, usługi biznesowe czy transport. Aktywność ruchu komercyjnego jest mierzona co tydzień i porównywana do poziomu sprzed COVID-19, co wprost odzwierciedla kondycję danej branży. Zagregowane dane prezentowane w Panelu wskazują, że w czasie pandemii spadek mobilności pojazdów użytkowych w Europie wyniósł 36%, podczas gdy w Ameryce Północnej najniższy spadek wyniósł 20%. W poprzednim tygodniu (badanie z 18-20 maja), aktywność pojazdów użytkowych w Europie wyniosła 86% normalnego poziomu, zaś w Ameryce Północnej 90% (19-22 maja).

W Polsce nastąpił szybki wzrost mobilności pojazdów użytkowych w branży budowlanej, w porównaniu do sektora usług biznesowych i transportu ładunków. Poziom mobilności spadł w Polsce do poziomu 67% podczas największych restrykcji, zaś w ubiegłym tygodniu wynosił nawet 90% stanu sprzed epidemii.

Mobilność w Polsce była bardzo zbliżona do tej w Niderlandach – w obu krajach najniższy poziom to ok. 70%. Odnotowano szybszy powrót do stanów sprzed pandemii w Europie, w tym znaczące, gwałtowne wzrosty aktywności przy wychodzeniu z najniższych poziomów w porównaniu z Ameryką Północną.

Stały, stopniowy wzrost aktywności pojazdów komercyjnych wystąpił w Europie, poza weekendami i dniami świątecznymi, porównując okres 11-15 maja do 18-20 maja – o 4,6%. W Ameryce Północnej nastąpił wzrost aktywności o 2,2% w tym samym okresie. Najniższe poziomy aktywności pojazdów w porównaniu do stanu sprzed epidemii odnotowuje Wielka Brytania – szczególnie od 23 marca. Aktywność wynosiła w tym okresie od 50% do 60%, a od 22 maja jej poziom wynosi jedynie 65%.

– Ponieważ świat stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań, teraz bardziej niż kiedykolwiek ważna jest otwarta współpraca, która wspiera nasze społeczności. Współpraca z firmą Geotab, nie tylko łączy wysiłki dwóch liderów rynku telematyki, ale pozwala nam na zapewnienie opartego na danych, głębokiego wglądu w obecną kondycję ekonomiczną krajów w Europie i Ameryce Północnej. Pomoże to naszym klientom w powrocie do normalnego funkcjonowania, a rządom i decydentom w planowaniu drogi do odbudowy gospodarki – mówi Thomas Schmidt, CEO Webfleet Solutions

– W miarę jak przemysł, przedsiębiorstwa, kraje i miasta zaczynają budować i wdrażać strategie post-COVID-19, działalność transportowa może i winna być wykorzystywana jako kluczowy wskaźnik kondycji gospodarczej. Wspólnie z Webfleet Solutions mamy wyjątkową możliwość, by analizować i wykorzystywać nasze dane dla dobra ogółu. Zapewniamy naszym klientom i społeczeństwu dogłębną wiedzę, opartą na danych. Nasz panel to narzędzie wspierające działania naprawcze po COVID-19, które jednocześnie odzwierciedla siłę zagregowanych danych o pojazdach jako istotne narzędzie wspierające globalne wysiłki na rzecz ożywienia gospodarczego we wszystkich sektorach na świecie – dodaje Neil Cawse, CEO Geotab

Panel przedstawiający mobilność flot transportowych, analizuje zagregowane i zanonimizowane dane z ponad trzech milionów pojazdów, pochodzące od ponad 100 tysięcy klientów flotowych Geotab i Webfleet Solutions, w tym pojazdów dostawczych ostatniej mili, długodystansowych samochodów ciężarowych oraz pojazdów służb ratunkowych i pierwszej pomocy. Panel będzie co tydzień przedstawiał aktualne informacje na temat transportu w Europie i Ameryce Północnej.

(s)

fot. Archiwum