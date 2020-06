GDDKiA: Powstają kolejne odcinki Via Baltica

Dwa tysiące osób i ponad tysiąc maszyn budowlanych i pojazdów pracuje na budowie kolejnych odcinków przyszłej drogi ekspresowej S61, stanowiącej fragment międzynarodowego szlaku Via Baltica.

Prace budowlane trwają na siedmiu odcinkach realizacyjnych, a na trzech kolejnych wykonawcy oczekują na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Kierowcy korzystają już z trzech odcinków trasy, która w przyszłości połączy S8 na wysokości Ostrowi Mazowieckiej z Budziskiem na granicy Polski z Litwą.

Łączna długość przyszłej S61 to ponad 214 km, z czego kierowcy już korzystają z trzech odcinków o łącznej długości ok. 33,5 km. Jako pierwszy, w listopadzie 2014 roku, został oddany odcinek Raczki – Suwałki Południe o długości ok. 12,7 km, zbudowany w ramach realizacji obwodnicy Augustowa. Od kwietnia 2019 r. kierowcy mogą korzystać z kolejnych 12,8 km, czyli obwodnicy Suwałk, a od 15 maja br. z drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 8 km.

Pozostała część S61, około 180 km podzielone na 10 odcinków, jest w realizacji – w formie podpisanych umów z wykonawcami w systemie „Projektuj i buduj” (3 odcinki na etapie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID), albo fizycznie – w budowie (7 odcinków).

Wartość wszystkich podpisanych i realizowanych umów (z wyjątkiem obwodnicy Augustowa), to przeszło 6,5 mld zł, a ponad 6,1 mld zł odliczając wykonane już obwodnice Suwałk i Szczuczyna. Budowa polskich fragmentów międzynarodowej trasy Via Baltica współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) dla odcinków od Szczuczyna do Budziska oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) dla odcinków od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna. W ramach CEF dofinansowanie wynosi ok. 1,754 mld zł, a w ramach POIiŚ 1,637 mld zł, co łącznie daje kwotę blisko 3,4 mld zł.

Postęp prac na poszczególnych odcinkach zależny jest od terminu zakończenia projektowania i uzyskania decyzji ZRID. Tam, gdzie uzyskano już stosowne zgody, prace trwają pomimo pandemii koronawirusa. Przypomnijmy, że dla trzech odcinków trwa procedura administracyjna związana z wydaniem decyzji ZRID prowadzona przez urzędy wojewódzkie w Białymstoku i Olsztynie.

(s)

Fot. GDDKiA