TOYOTA: PROACE CITY nowym liderem wartości rezydualnej

Toyota PROACE CITY zajęła pierwsze miejsce pod względem wartości rezydualnej w segmencie lekkich samochodów dostawczych – tak twierdzą eksperci z firmy Info-Ekspert. Według ich wyliczeń Toyota jest jedyną marką, której sprzedaż samochodów z segmentu LCV rośnie pomimo spadków na rynku, spowodowanych epidemią koronawirusa.

Toyota PROACE CITY traci najmniej w pierwszych latach użytkowania. Taką opinię wystawili modelowi specjaliści firmy Info-Ekspert, czyniąc go liderem segmentu lekkich samochodów dostawczych w zakresie wartości rezydualnej, czyli wartości odsprzedaży. Po trzech latach i przebiegu 90 tys. km PROACE CITY będzie warty 57,35% kwoty zakupu.

Zdaniem ekspertów, lekki, użytkowy samochód Toyoty długo zachowuje wysoką wartość ze względu na renomę marki, zaufanie do jakości i niezawodności jej produktów oraz dobre walory użytkowe. PROACE CITY łączy dużą przestrzeń użytkową z systemem Smart Cargo i bogatym wyposażeniem, zawierającym m.in. nowoczesne systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. Jego ładowność sięga 1000 kg, a pojemność przestrzeni ładunkowej wynosi od 3,3 do 4,4 m3. Auto może też ciągnąć przyczepę do 1,5 tony. PROACE CITY Verso mieści do 7 pasażerów.

Wartość rezydualna to najważniejszy składnik całkowitego kosztu posiadania samochodu (TCO), wykorzystywany przez firmy leasingowe i managerów flotowych przy określaniu opłacalności danego samochodu we flocie. Specjaliści oceniają, że wskaźnik ten stanowi około połowy kosztów TCO, na który składają się także m.in. koszty paliwa, serwisu i ubezpieczeń.

Info-Ekspert od prawie 30 lat zajmuje się badaniami polskiego rynku motoryzacyjnego. Analizując wartości rezydualne modeli, analitycy organizacji biorą pod uwagę wiele czynników, m.in. opinię o marce i modelu, politykę cenową i rabatową producenta, popyt na konkretny model, cykl życia pojazdu, rodzaj nadwozia, ofertę silnikową oraz kompletację wyposażenia.

Toyota PROACE CITY to nowy model w gamie Toyoty, wraz z którym marka zadebiutowała w segmencie kompaktowych vanów. Samochód jest oferowany w dwóch długościach nadwozia, w wersji dostawczej oraz osobowej Verso. W kwietniu 2020 roku, zaledwie kilka miesięcy po premierze, PROACE CITY stał się drugim najpopularniejszym modelem w swoim segmencie. W czwartym miesiącu roku polscy klienci zarejestrowali 151 egzemplarzy tego modelu, a jego udział w segmencie wynosi już 16%. Co więcej, Toyota jest jedyną marką w Polsce, która w 2020 roku notuje wzrosty na rynku lekkich samochodów użytkowych (LCV). Natomiast w zestawieniu samochodów użytkowych do 6 ton Toyota awansowała w kwietniu na 8. miejsce.

PROACE CITY był pierwszą premierą w nowej sieci salonów Toyota Professional, skoncentrowanej na sprzedaży i obsłudze samochodów dostawczych. Obecnie otwierany jest już czwarty salon Toyota Professional Bemowo Lazurowa, który dołącza do salonów w Poznaniu, Zielonej Górze i Sulejówku pod Warszawą. Stacje Toyota Professional świadczą również usługi serwisowe dla klientów flotowych oraz prowadzą sprzedaż samochodów używanych w programie Toyota Plus. Rozpoczęta w listopadzie 2019 roku budowa sieci Toyota Professional w Polsce to program pilotażowy, który Toyota Motor Europe powierzyła polskiemu oddziałowi firmy. Koncepcja działalności wypracowana w naszym kraju zostanie w przyszłości wdrożona w całej Europie.

Fot. Toyota