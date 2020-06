Fiat Professional: E-Ducato – 100% Electric

E-Ducato zaprojektowany jest zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi Grupy FCA, dostępny jest we wszystkich wariantach nadwozi, z taką samą pojemnością ładunkową, jak w przypadku klasycznych Ducato – od 10 m3 do 17 m3 i najlepszą ładownością na rynku – aż do 1950 kg. Dla E-Ducato dostępne będą dwie opcje akumulatora o zasięgu obliczonym dla typowego miejskiego cyklu od 220 do ponad 360 km. Maksymalna moc elektrycznego napędu to 90 kW, a maksymalny moment obrotowy 280 Nm.

Gruntownie przebadany

Nowy model został dopracowany do perfekcji przez zespół specjalistów, który w ponad rok przeanalizował ogrom danych dotyczących flot pojazdów z silnikami spalinowymi użytkowanymi przez klientów firmy. To nie wszystko: przedstawiciele handlowi przeszli specjalne, wirtualne szkolenie, aby już od pierwszego kontaktu z klientem zapewnić mu najwyższy poziom profesjonalizmu w obsłudze E-Ducato.

Minął rok od prezentacji prototypu E-Ducato, w pełni elektrycznego samochodu typu BEV (Battery Electric Vehicle) stworzonego przez Fiata Professional torującego drogę do produkcji pojazdów zeroemisyjnych. W tym czasie, pomimo wszystkich trudności związanych ze światową pandemią, prace nad nowym modelem Fiata Professional kontynuowane były za pośrednictwem narzędzi symulacyjnych.

E-Ducato jest wynikiem rozszerzonej serii pomiarów i testów, uwzględniających wszystkie zmienne eksploatacji przez różne typy klientów, jak również dynamikę, ładowność i wpływ na środowisko. Przypadający 5 czerwca „Światowy Dzień Środowiska” to była idealna okazja, aby skupić się na nowym, w 100% elektrycznym rozwiązaniu dla samochodu, które jest stuprocentowym Ducato, zaprojektowanym, by zagwarantować przyszłość zrównoważonego rozwoju mobilności i biznesu. Najnowszy samochód elektryczny wkrótce dołączy do napędzanego metanem Ducato Natural Power w ofercie alternatywnych systemów napędowych.

Wizualny wyraz rewolucji

Aby naznaczyć początek nowej, „elektrycznej” ery, debiutuje stworzone przez FCA Style Center logo symbolizujące więź pomiędzy przyszłością a teraźniejszością bestsellera. Samo logo składa się z dwóch charakterystycznych elementów: litery „E” w kolorze niebieskim, tradycyjnie kojarzonym z innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem, poprzedzonej literą „D” jak Ducato w kolorze szczotkowanego srebra, aby podkreślić silny, rozpoznawalny charakter samochodu, który nie potrzebuje świateł reflektorów, by błyszczeć. Ten w 100% elektryczny samochód dostawczy otwiera nowy rozdział w bogatej historii Ducato, auta, które pojawiło się po raz pierwszy 39 lat temu.

Logo „E-Ducato” jest wizualnym wyrazem rewolucji, które poprowadzi markę w stronę transportu przyszłości. Elektryczna wersja Ducato będzie flagowym produktem Fiata Professional w zakresie mobilności elektrycznej. Przejście od „wyboru samochodu” do „wyboru mobilności”, motywowanego specyficzną pracą lub czynnikami biznesowymi skutkuje zmianą koncepcji zakupu auta z „Total Cost of Ownership” (całkowity koszt eksploatacji) na „Total Cost of Mobility” (całkowity koszt mobilności). W ten sposób Fiat Professional bardziej niż kiedykolwiek pokazuje całkowite zaangażowanie w rozwój samochodów, które są ściśle dostosowane do wymagań użytkowników.

Profesjonaliści profesjonalistom

Prace nad E-Ducato to ponad rok badań dokonywanych na trasie oraz analiza danych z ponad 28.000 samochodów. Pomiary z perspektywy klientów zostały przeprowadzone przez specjalny zespół profesjonalistów na samochodach z silnikami spalinowymi, które pokonały ponad 50 milionów kilometrów, by móc uwzględnić wszystkie zmienne dotyczące sposobu eksploatacji, jak również dynamikę, ładowność i wpływ na środowisko. Analizy koncentrowały się na przebiegu, dopasowaniu modelu do przeznaczenia, kosztach paliwa, eksploatacji pojazdu i temperaturze.

Stosując to podejście, Fiat Professional chce oferować kompleksowe rozwiązania w zakresie mobilności elektrycznej. Po przeanalizowaniu zapotrzebowania na energię, rozwiązania te będą dotyczyć nie tylko poszczególnych zadań, ale także dostarczą odpowiedzi zarówno na poziomie samochodu, jak i infrastruktury, nie wspominając o całej gamie codziennych usług związanych z nową mobilnością.

Ducato Electric oferuje, oprócz kompletnej gamy wersji również modułowe opcje rozmiaru baterii z zasięgiem od 220 do 360 km (w zależności od opcji baterii i sposobu użytkowania) Wszystko to w połączeniu z imponującymi osiągami: prędkość ograniczona do 100 km/h, by zoptymalizować zużycie energii, maksymalna moc 90 kW i maksymalny moment obrotowy 280 Nm.

Nowa, elektryczna jednostka napędowa nie wpływa negatywnie na to, co jest mocną stroną Ducato, czyli największą w swojej klasie pojemność – od 10 do 17 m3 oraz ładowność do 1950 kg, również najlepszą w swojej kategorii. Co więcej, E-Ducato jest w 100% połączony z wyjątkowym pakietem funkcji spełniającym profesjonalne i elektryfikacyjne wymagania każdej grupy klientów, od „user chooserów” po duże floty korzystające z systemu zarządzania flotą.

Marka Fiat Professional skutecznie wykorzystała swoje osiągnięcia technologiczne i doświadczenie, aby opracować elektryczną wersję swojego bestsellera, spełniając przy tym wymagania każdego profesjonalnego użytkownika oferując przy tym innowacyjność, osiągi i elastyczność, działając zgodnie z motto przyświecającemu modelowi Ducato: „więcej technologii, większa efektywność, większa jakość”, by zaoferować zeroemisyjną wersję najbardziej wydajnego, wszechstronnego vana na rynku.

Wirtualne szkolenia

Mając na uwadze obecne środki ostrożności oraz zachowania dystansu społecznego, Fiat Professional kontynuował szkolenie w formacie wirtualnym: rozwój w zakresie szkoleń, podobnie jak w przypadku E-Ducato, stanowi postęp w branży. Podczas każdego wykładu prezentowano dokładnie produkt, przygotowując się do pozostałych działań. Szczegółowo omówiono specyfikacje techniczne i gamę E-Ducato, zwracając szczególną uwagę na jego innowacyjne aspekty. Wirtualne wykłady cieszyły się ogromnym sukcesem i wszyscy kursanci sumiennie w nich uczestniczyli.

Przeszkolono już 310 sprzedawców z Niemiec, 120 z Polski i 210 z krajów spoza regionu EMEA, a szkolenia online rozpoczną się także na pozostałych rynkach europejskich, w tym w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Aby kontynuować swoją podróż w kierunku europejskich rynków, E-Ducato zostanie wkrótce poddany szeroko zakrojonym testom w terenie prowadzonym przez partnerów biznesowych w naturalnych warunkach pracy. Na tej podstawie, E-Ducato jest przygotowywany do wprowadzenia na rynek w najbliższych miesiącach, a zbieranie zamówień na głównych rynkach europejskich rozpocznie się wkrótce.

Fot. Fiat Professional