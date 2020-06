Ruszył nowoczesny system ratunkowy PZU GO. W ciągu sekundy alarmuje centrum operacyjne PZU o wypadku samochodu i przekazuje informację o jego lokalizacji. Jeżeli konsultant PZU nie może skontaktować się z prowadzącym pojazd, to wzywane są na miejsce służby ratunkowe. PZU GO działa 24 godziny na dobę, na terenie całej Polski.

PZU GO to niewielkie, elektroniczne urządzenie, które wygląda jak naklejka przyklejona na przednią szybę samochodu.

– W sytuacji zagrożenia liczy się każda minuta. PZU GO pozwala zyskać cenny czas, momentalnie alarmując o wypadku służby ratunkowe. Sprawdził się już w praktyce, wzywając pomoc do nieprzytomnych ofiar wypadków drogowych. Jest przykładem na to, jak rozwijane w PZU nowoczesne technologie służą ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia – mówi Elżbieta Häuser–Schöneich, członek zarządu PZU.

PZU GO to niewielkie, elektroniczne urządzenie, które wygląda jak naklejka przyklejona na przednią szybę samochodu. Poprzez Bluetooth łączy się z aplikacją PZU GO w smartfonie. Gdy wyczuje duże przeciążenie, które może świadczyć o wypadku, w ciągu sekundy alarmuje centrum operacyjne PZU przekazując jednocześnie informację o lokalizacji auta.

– Konsultant PZU natychmiast telefonuje do klienta, by sprawdzić, czy potrzebna jest pomoc, a gdy ten nie odbiera i nie reaguje na wysyłane SMS-y, wzywa służby ratunkowe. Informacja o wykryciu wypadku trafia do PZU już kilka sekund po samym zdarzeniu. Eksperci podkreślają, że automatyczne powiadamianie o wypadku może skrócić czas reakcji nawet o 40 proc., gdy do zdarzenia dojdzie w terenie zabudowanym i o 50 proc., gdy do zdarzenia dojdzie na obszarze wiejskim – mówi Paweł Lewandowski, dyrektor ds. Analiz i Wsparcia Narzędziowego z PZU.

Na polskich drogach średnio co kwadrans dochodzi do wypadku. Co trzy godziny ktoś w nim ginie. – Każda inicjatywa, która może przyczynić się do uratowania ludzkiego życia jest bez wątpienia cenna. Ma to istotne znaczenie przede wszystkim poza obszarem zabudowanym, gdzie bez wiedzy o zdarzeniu – z racji braku świadków i braku możliwości wezwania ratowników – pomoc lekarska może przybyć zbyt późno. Pomimo faktu, iż takich wypadków jest zdecydowanie mniej, niż na obszarze zabudowanym, ich skutki są znacznie poważniejsze. W nowo homologowanych samochodach tego rodzaju rozwiązania są już stosowane fabrycznie, a zgłoszenia takie wpływają do służb ratunkowych – wyjaśnia komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

System ratunkowy łączy nowatorską technologię ze społeczną misją PZU, jaką jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie Polaków. – Miarą sukcesu jest dla PZU osiąganie nie tylko biznesowych, ale także społecznych celów – podkreśla Elżbieta Häuser–Schöneich.

PZU GO przychodzi z pomocą nie tylko w razie wypadku. Opcja SOS pozwala na szybkie zlokalizowanie auta, które na przykład ulegnie awarii, a kierowca nie wie, gdzie się znajduje. Dzięki temu konsultant PZU może dużo szybciej wysłać na miejsce pomoc drogową.

Wariant PZU GO obejmuje również dodatkowe świadczenia. To m.in. przewóz ubezpieczonych do szpitala, umówienie konsultacji lekarskiej, wizyty pielęgniarskiej lub spotkania z psychologiem, czy dostarczenie leków we wskazane miejsce. PZU GO działa na terenie Polski. Usługa jest dostępna w ramach ubezpieczenia PZU Pomoc w Drodze w promocyjnej cenie 49 złotych.

PZU GO jest doceniane nie tylko przez instytucje branżowe, ale co ważne przez klientów. Został „Innowacją Roku 2019” i otrzymał statuetkę Złoty Bell w prestiżowym konkursie Mobility Trends. Internauci docenili go za nowatorskie podejście do kwestii bezpieczeństwa i monitorowania niebezpiecznych sytuacji na drodze oraz wykorzystania najnowszych technologii w sytuacji zagrożenia.

PZU GO zajął także pierwsze miejsce w kategorii „Najciekawsza innowacja – Insurtech” w konkursie organizacji FinTech & Insurtech, skupiającej liderów świata bankowości i ubezpieczeń. Został też zwycięzcą kategorii „Najlepsze wdrożenie w branży ubezpieczeń”, w najstarszym konkursie technologicznym organizowanym przez „Gazetę Bankową”.

