VOLVO BUSES: 49 elektrycznych autobusów przegubowych do Jönköping

Operator Vy Buss AB zamówił 49 elektrycznych, przegubowych autobusów Volvo 7900. Nowe autobusy, które zaczną wozić pasażerów w szwedzkim mieście Jönköping latem przyszłego roku, są częścią inwestycji mającej przeobrazić miejski transport publiczny.

Jönköping w Szwecji rozrasta się i rozwija system transportu publicznego. W przyszłym roku zelektryfikowanych zostanie kilka linii autobusowych – będą one obsługiwane przez firmę Vy Buss AB, która złożyła zamówienie na 49 elektrycznych, przegubowych autobusów Volvo 7900, mogących pomieścić dużą liczbę pasażerów. Wszystkie pojazdy zostaną w całości wyprodukowane w Polsce, we wrocławskiej fabryce Volvo, i dostarczone do Jönköping latem przyszłego roku.

– Zwiększając efektywność i dostępność transportu publicznego za pomocą dobrze zaprojektowanych, cichych i bezemisyjnych autobusów o dużej pojemności, Jönköping pokazuje, w jaki sposób uczynić miejski transport publiczny bardziej zrównoważonym. Będzie to istotne szczególnie po pandemii Covid-19, przyczyni się do utrzymania i przyciągnięcia nowych pasażerów. Elektromobilność otwiera ponadto nowe możliwości dla planowania urbanistycznego. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy uczestniczyć w tym procesie, wspierać rozwój Jönköping i innych miast – mówi Hakan Agnevall, prezes Volvo Buses.

– Cieszymy się, że możemy współpracować z Volvo Buses przy realizacji wspólnego programu elektryfikacji transportu miejskiego w Jönköping, w ramach naszej nowej umowy z Jönköpings Länstrafik (JLT). Nowe pojazdy z nawiązką spełniają wymagania zarówno JLT, jak i Vy. Cieszymy się też z kontynuacji naszej długiej współpracy z Volvo. Uruchomienie w Jönköping nowego, jeszcze bardziej przyjaznego dla środowiska systemu transportu miejskiego, będzie ekscytujące i da nam dużą satysfakcję – komentuje Andreas Ehrenborg, dyrektor techniczny Vy Buss AB.

Pojazdy, które zostaną dostarczone do Jönköping to Volvo 7900 Electric Articulated – elektryczne autobusy przegubowe, mogące przewieźć do 120 pasażerów. Autobusy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby połączyć szybki i wydajny przepływ pasażerów z większym komfortem i wygodą. Są one również przygotowane do wdrożenia automatycznej regulacji prędkości na określonych obszarach (tzw. zarządzanie strefą). To ważna funkcjonalność w przypadku autobusów kursujących w pobliżu szkół, szpitali i innych obiektów, gdzie porusza się wielu niechronionych użytkowników dróg.

Volvo Buses i Vy Buss przeprowadziły też analizy tras i obliczenia, które stanowią podstawę do optymalizacji pojemności akumulatorów autobusów. – Zaoferowaliśmy rozwiązanie systemowe, w którym nasze szerokie kompetencje w zakresie elektromobilności były jednym z kilku czynników, które zadecydowały o zamówieniu ze strony Vy Buss. Istotną rolę odegrały też doskonałe doświadczenia z poprzednich wspólnych projektów oraz obecność w Jönköping naszego dilera – wyjaśnia Martin Spjern, dyrektor sprzedaży autobusów elektrycznych w Volvo Buses.

Elektryczny Autobus Przegubowy Volvo 7900 ma długość 18,55 lub 18,7 m. Układ napędowy to podwójne silniki elektryczne i dwubiegowa skrzynia biegów. Maksymalna moc 2×200 kW, maks. moment obrotowy 31 kNm na osi napędzanej. Akumulatory litowo-jonowe mają pojemność magazynową do 396 kWh. Możliwe systemy ładowania to OppCharge, Combo2/CCS.

(s)

Fot. Volvo Buses