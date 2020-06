GARMIN: Camper 890 – nowa, 8-calowa nawigacja dla kierowców kamperów

Garmin przedstawił Camper 890, najnowsze urządzenie przystosowane do kempingowego stylu życia. Jako pierwsze z serii ma duży, 8-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, z którego można korzystać w trybie portretowym lub panoramicznym. Jest wyposażone w nową wersję sterowania głosowego, która znacznie ułatwia korzystanie z nawigacji podczas jazdy.

Dużych rozmiarów nawigację można bezpiecznie zamontować na kilka sposobów, tak, by jak najlepiej dopasować ją do wnętrza kabiny. Do wyboru jest zasilany uchwyt magnetyczny z przyssawką dostosowany do dużych obciążeń, przykręcany uchwyt i adapter kulowy z płytą AMPS, który jest kompatybilny z urządzeniami innych producentów oraz z systemami montażu RAM.

– Camper 890 ma największy wyświetlacz w ofercie Garmin przeznaczonej do kamperów. Niezależnie od tego, czy jesteś kierowcą, czy pasażerem, większy, 8-calowy ekran znacznie ułatwia kontrolowanie właściwej trasy i odkrywanie ciekawych miejsc po drodze – mówi Dan Bartel, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży.

Camper 890 ma funkcje nawigacyjne przystosowane do eksploatacji kampera, w tym wyznaczanie niestandardowych tras z uwzględnieniem rozmiaru i wagi kampera lub przyczepy oraz ostrzeżenia drogowe dotyczące ostrych zakrętów czy stromych podjazdów. Użytkownicy mają także dostęp do serwisów kempingowych ACSI, Campercontact i list bezpłatnych miejsc postojowych Trailer’s PARK, które można filtrować pod kątem udogodnień, takich jak dostęp do prądu, prysznice czy bezprzewodowy internet.

Dzięki wstępnie załadowanej zawartości punktów zapisanych w serwisie iOverlander, Foursquare i rekomendacji z TripAdvisor można łatwo znaleźć wszystkie ciekawe miejsca w okolicy. Camper 890 ma fabrycznie zainstalowane mapy całej Europy, a dodatkowe mapy Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Afryki Południowej, Australii i Nowej Zelandii można pobrać za darmo ze strony garmin.com/express.

Camper 890 ma także bogatą gamę funkcji, które zwiększają wygodę i pozwalają na bezpieczniejszą jazdę. To m.in. system głośnomówiący Bluetooth3 i zmodernizowaną opcję asystenta głosowego Garmin, która umożliwia wprowadzanie poleceń bez odrywania rąk od kierownicy, za pomocą komendy „OK Garmin”. Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala aktualizować mapy i oprogramowanie urządzenia bez konieczności podłączania go do komputera.

Dzięki nowej, prostej funkcji planowania podróży, właściciele mogą sparować Camper 890 z aplikacją Garmin Drive4, aby importować i udostępniać pliki GPX przed lub w trakcie podróży. Dodatkowo, Garmin Drive oferuje dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji o cenach paliw, ruchu drogowym i pogodzie oraz możliwość przeglądania powiadomień z telefonu.

Dzięki informacjom o ruchu z systemu DAB, podróżni mogą czerpać więcej radości z podróży i wybrać najwygodniejszą dla siebie trasę. Urządzenie można również sparować z bezprzewodową kamerą cofania BC 35 lub kompatybilnymi kamerami zapasowymi innych producentów, aby zyskać wyraźny podgląd sytuacji za pojazdem.

Camper 890 to najnowszy produkt z segmentu motoryzacyjnego firmy Garmin, wiodącego światowego dostawcy przenośnych nawigacji do samochodów osobowych, motocykli i ciężarówek. Przyjazne dla użytkownika rozwiązania nawigacyjne firmy oferują kierowcom innowacyjne funkcje, pomagają zaoszczędzić czas i paliwo oraz sprostać wymaganiom codziennej jazdy.

(s)

Fot. Garmin