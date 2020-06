ZF Aftermarket: Najszersze pokrycie rynku dla widełek wysprzęglających

Widełki wysprzęglające do sprzęgieł pojazdów użytkowych są narażone na duże obciążenia, ale problemy w układzie wysprzęglania sprzęgła można szybko i niedrogo usunąć. ZF Aftermarket dostarcza na rynek wiodącą gamę zestawów widełek przygotowanych do szybkiego montażu.

Kompletne zestawy widełek rozłączających SACHS zawierają wszystkie niezbędne elementy, takie jak wały, uszczelnienia lub śruby.

Operatorzy flotowi pojazdów użytkowych obawiają się długich przestojów firmy spowodowanych koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw parku samochodowego. Jeżeli znajdujący się w pojeździe układ sprzęgła jest wadliwy, konieczny może być jego kosztowny i czasochłonny serwis. Wyjątkiem od tej reguły jest naprawa systemu wysprzęglającego, którą można wykonać stosunkowo szybko – zwłaszcza z kompletnym zestawem naprawczym marki SACHS od ZF Aftermarket.

Sprzęgła pojazdów użytkowych podlegają dużym obciążeniom. Zużycie widełek wysprzęglających następuje przy każdym naciśnięciu pedału sprzęgła, co przekłada się na szybko postępujące zużycie tego elementu, a także wałka i łożyska. W dłuższej perspektywie może to doprowadzić do niesymetrycznej pracy łożyska przy wysprzęglaniu sprzęgła lub zachowania niepełnej drogi jego rozłączenia. W konsekwencji występuje zwiększone zużycie łożyska lub problemy ze zmianą biegów. Prawidłowe działanie systemu wysprzęglania jest również niezbędne do bezawaryjnej pracy zautomatyzowanych skrzyń biegów, takich jak AS Tronic firmy ZF.

Awarie mogą prowadzić do długich przestojów pojazdów użytkowych, a tym samym do wysokich kosztów. Z tego powodu warsztaty obsługujące samochody ciężarowe powinny zwracać uwagę swoim klientom, że wizyta w warsztacie powinna się odbyć już przy pierwszych symptomach takiej awarii. Jeśli przyczyną są problemy z systemem wysprzęglania, można je stosunkowo szybko i niedrogo naprawić i tym samym zapobiec opisanym uszkodzeniom.

Eksperci ZF Aftermarket rozróżniają dwa podstawowe rodzaje uszkodzeń w systemie wysprzęglania:

Mimośrodowe ustawienie łożyska sprzęgła:

Zgięte lub zużyte tulejki prowadzące wałek lub zużyte widełki wysprzęglające prowadzą do mimośrodowej pracy łożyska, poza jego środkowym położeniem, a tym samym do nierównomiernego nacisku na sprężynę talerzową. Rezultatem jest nierównomierne zużycie w punkcie styku sprężyny membranowej z łożyskiem oraz również z płytą docisku. Ze względu na zużywającą się nierównomiernie powierzchnię podparcia sprężyny na odwrotnej stronie docisku, zmienia się położenie osiowe sprężyny membranowej. Siła nacisku na pedał nie jest wtedy wystarczająca, co powoduje uślizg sprzęgła. W takiej sytuacji przedwczesne zużycie wysprzęglika i sprzęgła jest nieuniknione.

Zużyte elementy w układzie wysprzęglania:

Zużycie mechanizmu uruchamiającego wysprzęglanie wymaga zwiększonej siły nacisku na pedał. Szczególną uwagę należy zwrócić na powierzchnie kontaktowe widełek zwalniających i wałka oraz na same widełki wysprzęglajace.

Układ wysprzeglania pracuje z oporem, jeżeli widoczne jest znaczące zużycie lub uszkodzenie któregokolwiek z elementów, a w mechanizmie występuje brak smarowania lub wygięcie poszczególnych części. Konsekwencją tego zjawiska będzie szarpanie sprzęgła, trudności z jego rozłączeniem lub jego ciężkie działanie. Ręczna kontrola ruchu w układzie wysprzęglania nie będzie wystarczająca ze względu na brak siły zwalniającej. Wyłącznie kontrola wizualna już zdemontowanego elementu pozwali na jednoznaczną ocenę jego zużycia.

Podczas naprawy ważne jest, by pracować zgodnie z zalecaną instrukcją montażu, aby uniknąć nierównomiernej pracy widełek zwalniających. Pierwszą oznaką ich zużycia będzie utrudniona praca sprzęgła. Ponadto skraca się droga wysprzęglania i mogą wystąpić trudności z rozłączaniem sprzęgła. Równolegle dochodzi do spadku siły nacisku sprężyny talerzowej, która staje się niewystarczająca, co z kolei doprowadza do ślizgania się sprzęgła.

Jako dostawca wyposażenia na pierwszy montaż (OE), ZF dostarcza na rynek aftermarketowy widełki wysprzęglające w jakości oryginalnego wyposażenia. Obszerny asortyment produktów marki SACHS dostępny jest na rynku części zamiennych. Firma może dostarczać części zamienne do ponad połowy światowego parku samochodów ciężarowych. Oferta obejmuje widelce wyjściowe do własnych skrzyń biegów koncernu ZF, ale także do marek innych producentów. Zestawy części zamiennych zawierające wszystkie niezbędne elementy, takie jak wały, uszczelnienia lub śruby, mogą być szczególnie interesujące dla warsztatów zajmujących się samochodami użytkowymi. Pomagają one zaoszczędzić czas warsztatu przy doborze i zamawianiu części, ale także pozwalają uniknąć ryzyka opóźnień w naprawach spowodowanych oczekiwaniem na poszczególne części.

(s)

Fot. ZF