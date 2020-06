THERMO KING: innowacyjny agregat Advancer dla naczep chłodniczych

Dzięki w pełni regulowanemu wydmuchowi powietrza z parownika, niezrównanej wydajności pod względem zużycia paliwa i znacznemu obniżeniu kosztów eksploatacji Advancer stanowi przyszłość rozwiązań chłodniczych dla naczep.

Thermo King, lider w dziedzinie rozwiązań kontroli temperatury w transporcie, marka koncernu Trane Technologies, zapowiedział dziś przełomowy agregat chłodniczy Advancer rewolucjonizujący rozwiązania przeznaczone dla naczep chłodniczych.

Dostępne są trzy różne modele agregatów A-Series Advancer: A-360, A-400 i A-500. Cechuje je całkowicie nowa konstrukcja wyznaczająca zupełnie nowy standard pod względem parametrów technicznych, kontroli temperatury i zdalnej łączności floty.

Pozycja zobowiązuje

– Firma Thermo King rozumie, że z pozycją lidera wiąże się odpowiedzialność za rozwój technologii i możliwości w zakresie transportu chłodniczego. Jako pionierzy w branży z ponad 80-letnią tradycją wprowadzamy innowacyjne rozwiązania spełniające potrzeby klientów, nierzadko z nadwyżką poprawiające sprawność energetyczną i ograniczające oddziaływanie naszych produktów na środowisko – mówi Francesco Incalza, prezes firmy Thermo King Europe, Middle East and Africa. – Dziś to właśnie Advancer otwiera kolejny ważny rozdział w naszej historii. Wprowadzając tę całkowicie przeprojektowaną platformę dla naczep, rzucamy wyzwanie ograniczeniom występującym w naszej branży. Tak widzimy przyszłość rozwiązań chłodniczych do naczep – taka przyszłość stoi dziś otworem przed naszymi klientami.

Advancer powstał dzięki dążeniu do wykroczenia poza stopniowe udoskonalenia i stworzenia agregatu chłodniczego do naczep wyróżniającego się innowacjami dotychczas niespotykanymi na rynku. Odpowiedzią są niezrównane parametry urządzeń A-Series, w tym przełomowe rozwiązania w zakresie kontroli temperatury, doskonałe zabezpieczenie ładunku i niezrównana wydajność pod względem zużycia paliwa. Wszystkie te atuty zapewniają większą niezawodność eksploatacyjną, pomagając klientom osiągnąć znaczne wydłużenie czasu bezawaryjnego działania floty i obniżenie całkowitego kosztu posiadania.





Testy w skrajnych warunkach

– Projektując model Advancer wróciliśmy do deski kreślarskiej i zapytaliśmy siebie, jak będzie wyglądała przyszłość — mówi David O’Gorman, starszy rangą kierownik produktu Thermo King. – Zapytaliśmy klientów, czego potrzebują, by lepiej funkcjonować jako firma, zdobywać więcej umów oraz obniżać koszty eksploatacji. Na tej podstawie stworzyliśmy przełomowe rozwiązanie, które ma być odpowiedzią na ich oczekiwania. Próby eksploatacyjne agregatów w rzeczywistych warunkach i badania porównawcze w zestawieniu z naszymi wcześniejszymi modelami i flagowymi urządzeniami innych firm wykazały, że w porównaniu do średniej rynkowej agregaty Advancer zapewniają nawet o 40 procent szybsze obniżanie temperatury i do 30 procent lepszą wydajność pod względem zużycia paliwa.

Thermo King Thermo King to marka firmy Trane Technologies (symbol na giełdzie nowojorskiej NYSE: TT), która jako globalny pionier innowacji w dziedzinie kontroli klimatu jest światowym liderem dostarczającym rozwiązania przeznaczone do zrównoważonej kontroli temperatury podczas transportu. Od 1938 roku firma Thermo King dostarcza rozwiązania kontroli temperatury w transporcie do różnych zastosowań, w tym do naczep, nadwozi ciężarówek, autobusów, lotnictwa, kontenerów morskich i wagonów kolejowych.

– Nasze agregaty poddawane próbom terenowym przejechały ponad milion kilometrów w różnych strefach klimatycznych i przepracowały dziesiątki tysięcy godzin w trybach z silnikiem wysokoprężnym i elektrycznym — dodaje O’Gorman. – Przejeżdżały pustynie, pracowały na dużych wysokościach, przepływały na promach morza, a na platformach kolejowych funkcjonowały w trybie intermodalnym. W testach agregaty Advancer wykazały się bezproblemowym działaniem.

Oczekiwania i doświadczenia

Konstruktorzy firmy uważnie zapoznali się ze szczegółowymi informacjami na temat oczekiwań klientów, które udało się im zebrać, i to wiedza o nich stanowiła szkielet nowej konstrukcji, bazę całego projektu. Dopełnieniem zaś stały się dekady doświadczenia i wiedzy firmy Thermo King. Dzięki temu Advancer ma wyjątkowe funkcje, które są odpowiedzią na szeroką gamę wyzwań eksploatacyjnych i finansowych, w tym:

w pełni regulowany wydmuch powietrza z parownika, który można dostosowywać do poszczególnych przejazdów i ładunków, niezależny od prędkości obrotowej silnika Diesla napędzającego agregat;

niezrównana wydajność pracy na zasilaniu elektrycznym i w zakresie zużycia paliwa obniżająca ślad CO2 oraz silniki o emisji o 50 procent niższej niż maksimum dozwolone przez najnowszą normę NRMM Stage V;

elektroniczne sterowanie prędkością obrotową silnika w agregatach A-400 i A-500, dzięki któremu są pierwszymi na rynku agregatami zapewniającymi pełną transparentność w zakresie poziomów paliwa i jego zużycia. Dane zużycia paliwa będą rejestrowane, wyświetlane i udostępniane zdalnie za pośrednictwem telematyki;

niższe koszty konserwacji i serwis łatwiejszy w porównaniu z poprzednikiem dzięki czujnikom zapewniającym lepszy wgląd w stan silnika, ilość paliwa, naładowanie akumulatora i parametry innych kluczowych zespołów;

gotowe na przyszłe wyzwania niezależne od zasilania możliwości, które mogą z łatwością korzystać z wysokoprężnych generatorów wbudowanych w osie lub sieciowych źródeł zasilania;

inteligentne zarządzanie flotą w standardzie — Advancer jest pierwszym w historii agregatem oferującym w cenie zakupu 2 lata pełnej łączności telematycznej.

60% mniej energii

Agregaty Advancer są produkowane w zakładzie w Galway w Irlandii, który nie wytwarza odpadów wywożonych na składowiska. Nowo zaprojektowane, najnowocześniejsze linie produkcyjne zużywają o 60 procent mniej energii niż w przypadku poprzednich produktów Thermo King dla naczep chłodniczych.

Advancer zbiega się z dążeniami Trane Technologies w zakresie zrównoważonych rozwiązań na rok 2030, a także zmniejszenia o jedną gigatonę emisji dwutlenku węgla wydzielanego przez pojazdy klientów, co stanowi równowartość rocznych emisji Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii.

(s)

Fot. Thermo King