IVECO: Daily Natural Power wygrywa w plebiscycie Fleet DERBY 2020

Fleet Derby to plebiscyt internetowy, adresowany zarówno do dostawców rynkowych, jak i ich odbiorców. Ma na celu prezentację fleet managerów, osobowości flotowych z branży motoryzacyjnej, a także promocję dostawców produktów i usług dostępnych na polskim rynku, które kształtują rynek flotowy oraz mają realny wpływ na rozwój branży motoryzacyjnej, leasingowej i flotowej.

W tym roku do Fleet Derby przyjęto aż 131 zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. W plebiscycie oddano 170.000 potwierdzonych głosów. Nagrody przyznano w 6 kategoriach: Osobowość Flotowa, Fleet Manager Roku, Napędy alternatywne, Elektromobilność, Produkt/Usługa Flotowa z 21 podkategoriami produktowymi oraz Motoryzacyjna Marka Flotowa (z podziałem na samochody osobowe i użytkowe). Ogólnie nagrodzono 33 finalistów.

Plebiscyt organizowany był za pośrednictwem strony internetowej www.fleetderby.pl, na której znajdowały się formularze do głosowania we wszystkich kategoriach. Głosy w plebiscycie, przez 6 miesięcy, mogli oddawać: fleet managerowie, osoby odpowiedzialne za politykę flotową w firmach, decydenci flotowi, dostawcy rynkowi, koordynatorzy i zarządzający flotami samochodowymi, przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management oraz z instytucji państwowych, partnerzy biznesowi. Zwieńczeniem dziewiątej edycji ogólnopolskiego plebiscytu flotowego Fleet Derby, była uroczysta gala wręczenia statuetek, która odbyła się 23 czerwca 2020 roku w w Warszawie.

– Fleet Derby to plebiscyt, który ma ugruntowaną pozycje na rynku flotowym i cieszy fakt, że tak wiele osób angażuje się i oddaje głosy na produkty i usługi – mówi Tomasz Wykrota, Marketing Manager IVECO Poland. – Cieszy nas również to, że temat ekologii i wpływ transportu na środowisko jest coraz częściej poruszany w środowisku flotowym. Dziękuję wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji plebiscytu Fleet Derby. W szczególności serdecznie dziękuję za głosy oddane na IVECO Daily Natural Power, które przyczyniły się do przyznania naszemu pojazdowi nagrody w kategorii „Napędy alternatywne”. Przyznanie tej nagrody utwierdza nas w przekonaniu, że jako firma obraliśmy dobry kierunek rozwoju pojazdów dostawczych. Pojazdy zasilane gazem ziemnym stanowią realną alternatywę w dążeniu do rozwoju floty pojazdów w sposób zrównoważony. Wykorzystanie pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) pozwala na realizację działań transportowych przy jednoczesnej redukcji wpływu transportu drogowego na środowisko naturalne. Jeszcze raz dziękuję za oddane głosy i gratuluję wszystkim nagrodzonym.

Daily Hi-Matic Natural Power to pierwszy w branży lekki pojazd użytkowy napędzany sprężonym gazem ziemnym (CNG) z 8-stopniową, automatyczną skrzynią biegów. To doskonałe rozwiązanie dla transportu w miastach, dzięki idealnemu połączeniu zrównoważonej technologii Natural Power i przyjemności z jazdy ze skrzynią biegów Hi-Matic, niedostępną w żadnym innym modelu z tego segmentu. Pojazd oferuje solidność, wydajność i niezawodność, z których słynie IVECO Daily, a przy tym wyższy komfort i niższe zużycie paliwa. Charakteryzuje się także bardzo niską emisją zanieczyszczeń i CO2 oraz świetnymi właściwościami jezdnymi.

W Daily Hi-Matic Natural Power firma IVECO wykorzystała ponad 20-letnie doświadczenie marki w zakresie pionierskich technologii opartych na gazie ziemnym. Samochód jest wyposażony w silnik o pojemności 3 l i mocy 136 KM, rozwijający najwyższy w tej klasie moment obrotowy 350 Nm, porównywalny z silnikami Diesla w pojazdach o zbliżonym DMC. Jako silnik przeznaczony specjalnie do samochodów dostawczych jest wytrzymalszy i lepiej przystosowany do specyfiki eksploatacji w porównaniu z silnikami zasilanymi CNG zapożyczonymi z samochodów osobowych.

Parametry ekologiczne Daily Hi-Matic Natural Power są równie imponujące: silnik jest zgodny z normami Euro 6/D dzięki emisji cząstek stałych i NOx niższej o odpowiednio 76% i 12% w porównaniu z silnikiem Diesla IVECO Euro 6 o pojemności 3 litrów, który i tak należy uznać za wyjątkowo przyjazny dla środowiska. W rzeczywistych warunkach jazdy w cyklu miejskim emisja CO2 z silnika CNG jest o 3% niższa w stosunku do wartości typowych analogicznej jednostki wysokoprężnej. Zestawienie skrzyni biegów Hi-Matic z silnikiem CNG zwiększa tę różnicę do 5% na korzyść silnika zasilanego gazem. W przypadku zastosowania biogazu redukcja emisji CO2 z silnika CNG może sięgać 95%, co oznacza bilans bliski zeru.

Daily Hi-Matic Natural Power charakteryzuje się również doskonałą ekonomiką pod względem zużycia paliwa, zapewniając 2,5% oszczędności w rzeczywistych warunkach jazdy miejskiej w porównaniu z Daily CNG wyposażonym w manualną skrzynię biegów. Niższa cena CNG w porównaniu z olejem napędowym przekłada się na bardzo konkurencyjne koszty eksploatacji w przeliczeniu na kilometr. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, takie jak cena paliwa, wydajność silnika i wartość energetyczna gazu ziemnego, stosowanie tego paliwa może przynieść nawet 35% oszczędności w porównaniu z użytkowaniem samochodu z silnikiem wysokoprężnym. Jest to zatem ekonomicznie zrównoważone rozwiązanie dla przewoźników, którzy muszą funkcjonować w warunkach intensywnej konkurencji na rynku.

IVECO Daily Hi-Matic Natural Power jest również niezwykle cichy w porównaniu ze swoim dieslowym odpowiednikiem, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla prac nocnych w obszarach miejskich. Wraz z Daily Hi-Matic Natural Power użytkownik otrzymuje ekskluzywną aplikację BUSINESS UP zmieniającą system łączności pokładowej w profesjonalne narzędzie pracy, w której pomaga Asystent Kierowcy i Asystent Biznesowy.

Dzięki najwyższej przyjemności z jazdy, oszczędności paliwa, parametrom środowiskowym, cichej pracy, niskiemu całkowitemu kosztowi posiadania i użytkowania (TCO) oraz bogatemu wyposażeniu w opcje łączności, ten wyjątkowy pojazd oferuje idealne połączenie jazdy z niską emisją oraz zwrotność i funkcjonalność w warunkach miejskich. Cechy te czynią go doskonałym lekkim pojazdem użytkowym dla firm stawiających na zrównoważony rozwój.

Fot. IVECO