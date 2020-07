MERCEDES-BENZ: 25. urodziny Sprintera

25 lat temu na rynku pojawiła się furgonetka, która określiła cały segment pojazdów: Sprinter. Dziś, ćwierć wieku później, najnowsza generacja Sprintera nadal stanowi punkt odniesienia dla konkurencji. Oprócz ponadczasowych wartości, takich jak jakość, niezawodność, ekonomiczność i komfort, obecny Sprinter oferuje także usieciowienie i łączność oraz – w wariancie z napędem elektrycznym jako eSprinter – lokalnie bezemisyjny transport.

1995: Van, który wyprzedza nadchodzącą dekadę

W 1995 r. Mercedes-Benz Sprinter zdefiniował segment dużych vanów i odegrał ważną rolę w rozwoju e-handlu: kiedy obecna skala handlu internetowego była jeszcze trudna do wyobrażenia, marka ze Stuttgartu zaprezentowała ultranowoczesną furgonetkę, która idealnie nadawała się do nadchodzących wyzwań logistycznych. Z hamulcami tarczowymi na przednich i tylnych osiach, systemem zapobiegającym blokowaniu kół ABS, w tym automatycznym mechanizmem różnicowym hamulca ABD, bardziej aerodynamicznym nadwoziem, niskim zużyciem paliwa i wieloma innymi innowacjami, Sprinter ustanowił standardy w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i komfortu i stał się godnym następcą legendarnego T1.

Według różnych źródeł medialnych to sprawiło, że stał się eponimem dla pojazdów dostawczych „klasy Sprintera”.Od samego początku nowa furgonetka pozycjonowała się jako naprawdę wszechstronnie utalentowana: była dostępna jako podwozie, pojazd z platformą lub wywrotką, odpowiednio z kabiną dla załogi lub pojedynczą, jako furgon i bus z pięcioma lub dziewięcioma miejscami, z niskim lub wysokim dachem. Rozstaw osi sięgał od 3000 do 4025 milimetrów. Dopuszczalna masa brutto wynosiła początkowo 2590, 2800 lub 3500 kilogramów. Van spełniał optymalne warunki dla wielu obszarów zastosowań – na przykład na budowie, w handlu, w transporcie pasażerskim, ale także w służbach przeciwpożarowych i ratowniczych. W ciągu ostatnich 25 lat furgonetka zyskała również dobrą reputację jako samochód kempingowy i jako baza dla wielu różnych nadwozi specjalnych.

2006: Wszechstronnie zaawansowany i o znacznie większej pojemności

Po tym, gdy ponad 1,3 miliona Sprinterów znalazło nabywców i po kilku modernizacjach, w 2006 roku Mercedes-Benz przedstawił jeszcze bardziej wszechstronnie zaawansowany produkt: chociaż już wcześniej istniała bardzo szeroka gama wariantów, klienci zyskali teraz dostęp do rozwiązania dostosowanego do praktycznie każdego zadania. Kluczową rolę odegrał także portal poświęcony zabudowom, który zawierał wszystkie informacje wymagane do realizacji zamówień klientów.

Nowy pojazd zyskał wiele innowacji: na przykład szerokie drzwi przesuwane do przedziału ładunkowego, wyższy dach i dodatkową, czwartą opcję długości nadwozia. Układy napędowe zostały dodatkowo zoptymalizowane dzięki nowej gamie silników i nowej 6-biegowej skrzyni biegów do wariantów z silnikami wysokoprężnymi. Udoskonalono także układ hamulcowy ADAPTIVE ESP z rozszerzonymi funkcjami dla wszystkich tonażów i zmieniono koncepcję schowków we wnętrzu pojazdu. Nowe funkcje obejmowały także szerokie opony na tylnej osi dla wariantu 4,6 tony, bi-ksenonowe reflektory ze statycznymi światłami doświetlającymi zakręty, poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, system PARKTRONIC i wiele innych.

W 2005 roku wyszedł także słynny silnik OM642, 3-litrowa V6’tka, która na długi czas pozostała bezkompromisowym wyborem użytkowników. Jest to jedyny samochód dostawczy z silnikiem w układzie cylindrów „V”, dostępny na polskim rynku.

2013: Większa wydajność, większe bezpieczeństwo

Dzięki wydajnemu układowi napędowemu i licznym innowacjom udoskonalony Sprinter drugiej generacji z 2013 r. ponownie wyprzedził konkurencję. Wśród kluczowych nowości warto wymienić między innymi pakiet wydajności z pompą wspomagania układu kierowniczego ECO, funkcję Start / Stop ECO i długie przełożenie tylnej osi. Dzięki najnowszej technologii silnika uwzględniającej SCR Sprinter był pierwszym samochodem dostawczym spełniającym normę emisji spalin Euro VI. Oprócz przedłużonej gwarancji mobilności i 7-biegowej automatycznej skrzyni biegów 7G-TRONIC PLUS klienci zyskali jeszcze więcej opcji wyposażenia do wyboru. Ponownie skupiono się na bezpieczeństwie: Sprinter był teraz pierwszym samochodem dostawczym w segmencie wyposażonym standardowo w asystenta bocznego wiatru dla modeli pojazdów z zabudową zamkniętą. Adaptacyjny asystent świateł drogowych, asystent utrzymania pasa ruchu, asystent martwego pola i asystent zapobiegania kolizjom to tylko niektóre z funkcji dostępnych w Sprinterze z 2013.

2018: Kolejny wariant napędu i inteligentna łączność

Trzecia generacja Sprintera jest zarazem pierwszą serią modelu, która ucieleśnia filozofię adVANce Mercedes-Benz Vans jako dostawcy kompleksowych rozwiązań w zakresie mobilności, zainicjowaną w 2016 roku. Najnowszy Sprinter łączy progresywny design z funkcjami zapewniającymi komfort i bezpieczeństwo, które zwykle występują tylko w samochodach osobowych. Rozbudowana współpraca z Internetem przynosi rewolucyjne nowości: usługi Mercedes PRO connect i system multimedialny MBUX (Mercedes-Benz User Experience) wyznaczają nowe kierunki rozwoju i stwarzają nowe możliwości zarządzania zarówno dużą flotą, jak i pojazdami w małych firmach. Usługa umożliwia zarządzanie zamówieniami online, a informacje o samochodzie, takie jak lokalizacja, poziom paliwa lub terminy przeglądów, są dostępne praktycznie w czasie rzeczywistym. Oferujemy Bezpłatny Pakiet Powitlny na 12 miesiący z możliwością skorzystania ze wszyskich dostępnych usług Mercedes PRO.

Szeroka gama wariantów Sprintera pozostaje imponująca: obecny model można skonfigurować w wielu różnych wersjach wykorzystując istniejące rodzaje nadwozia, podwozi, koncepcji napędu, tonażu i szczegółów wyposażenia. Począwszy od 2018 r. wybór silnika jest również większy dzięki dostępnemu po raz pierwszy napędowi na przednie koła i opracowanym dla niego dwóm przekładniom, a także 9-biegowej automatycznej skrzyni biegów z konwerterem..

2019: w stronę mobilności elektrycznej z eSprinterem

Ekonomiczny, niezawodny i elastyczny jak poprzednio, teraz jednak również może rozwozić towary, jeździć na place budowy lub reagować na wezwania serwisowe w sposób lokalnie bezemisyjny: eSprinter zaprezentowany pod koniec 2019 r. jest przeznaczony do takich właśnie zastosowań. Elektryczny napęd na przednie koła ma moc do 85 kW przy momencie obrotowym do 295 Nm. Regulowana koncepcja ładunku i baterii uwzględnia indywidualne wymagania: przy użytecznej pojemności akumulatora wynoszącej 47 kWh zasięg wynosi 168 kilometrów, a maksymalna ładowność 891 kilogramów. Każdy, kto ceni większą ładowność, może po prostu wybrać niższą pojemność baterii. Operatorzy flot mogą jednocześnie skorzystać z ciekawego rozwiązania: narzędzie doradcze eCharging Planner zapewnia wsparcie przy przechodzeniu na lokalnie bezemisyjną e-mobilność z Mercedes-Benz Vans.

Sprinter jest produkowany nie tylko w zakładach Mercedes-Benz w Düsseldorfie i Ludwigsfelde, ale także w Buenos Aires, tak jak jego pierwsza generacja. Fabryka w Charleston również została rozbudowana, aby stać się pełnoprawną lokalizacją dla obecnego modelu. Ale nie tylko globalna produkcja sprawia, że Sprinter jest dostępny w ponad 130 krajach: po prostu od 25 lat dokładnie spełnia wymagania klientów, jeśli chodzi o rozwiązywanie ich szeroko zakrojonych zadań transportowych.

(MM)

fot. Mercedes-Benz