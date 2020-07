MERCEDES-BENZ VANS: Salon Online 2.0

Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie klientów na zakupy online, Mercedes-Benz Vans wprowadza udoskonaloną wersję internetowego salonu samochodów dostawczych oraz innych pojazdów typu van – Salon Online 2.0.

digital tablet in hand on top angle view

Zakupy w internecie są dziś codziennością i trend ten stale rośnie. Każdego dnia pojawiają się nowe rozwiązania, technologie, aplikacje, które usprawniają i uprzyjemniają cały proces zakupowy. Zgodnie z założeniami strategii AdVANce, Mercedes-Benz Vans – jako dostawca kompleksowych rozwiązań mobilnych, a nie tylko producent samochodów – również w tym trendzie uczestniczy.

Już w swojej pierwszej odsłonie klienci mogli nie wychodząc z domu, wygodnie wybrać interesujący ich model, skonfigurować go, a następnie skontaktować się z najdogodniej położonym dealerem i sfinalizować transakcję. Wyszukiwarka umożliwiała filtrowanie m.in. według specyfikacji, wysokości raty lub lokalizacji dealera. Obecna wersja 2.0 została jednak znacznie udoskonalona, co sprawia, że wybór i zakup Citana, Vito, Sprintera, Klasy V lub Klasy X stały się jeszcze wygodniejsze.

Rozwój rynku e-commerce oraz urządzeń mobilnych sprawia, że coraz więcej użytkowników sklepów i platform e-handlu używa do zakupów lub przeglądania ofert swoich smartfonów i tabletów, a nie komputerów stacjonarnych czy laptopów – tak jest często łatwiej i wygodniej. Dlatego Salon Online 2.0 został lepiej dostosowany do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Nikt też nie ma cierpliwości i czasu czekać, aż wyświetli się produkt, który go zainteresuje. Poprawiona więc została również szybkość ładowania się strony – jeden z kluczowych parametrów w internecie, często decydujący o tym, czy korzystamy z usług danego sklepu, czy nie.

W Salonie Online 2.0 całkowicie zmieniła się sekcja wyników wyszukiwania, również po to, by widoki były lepiej dostosowane do ekranów smartfonów i tabletów. Filtry widoczne są na stałe po lewej stronie – wzorem tak popularnych platform jak np. Allegro – co pozwala na bardziej interaktywne sortowanie oraz bieżący podgląd ilości dopasowanych samochodów i wysokości rat. Umożliwia to także zmianę filtrów w każdym momencie, niezależnie od tego jak bardzo strona zostanie przewinięta w dół.

Jak działa salon online Mercedes-Benz Vans? Przykładowo – jeśli klient szuka pojazdu użytkowego, powinien najpierw kliknąć w wybrany rodzaj nadwozia (Furgon, Mixto, Tourer/ Van, Pickup lub Podwozie), a następnie wybrać model (Citan, Vito, Sprinter, Klasa X, Klasa V). Jeśli wybierze np. furgon Sprinter, wyszukiwarka pokaże wszystkie dostępne warianty tego modelu. Można wówczas posłużyć się bardziej zaawansowanymi filtrami i wybrać np. rodzaj napędu, skrzyni biegów oraz pożądane elemety wyposażenia dodatgkowego Po kliknięciu w wybrany pojazd, oprócz informacji dotyczących modelu, lokalizacji i wysokości miesięcznych rat, w widoku wyszukiwania pokażą się także najważniejsze parametry auta oraz jego – obecnie powiększone – wizualizacje. Kliknięcie w szczegóły wybranego pojazdu otwiera tematyczne sekcje zawierające dane techniczne (np. dotyczące spalania), zdjęcia, propozycje finansowania uwzględniające korzystne pakiety i aktualne promocje. Co ważne zdjęcia przedstawiają faktyczne wyposażenie danego pojazdu – takie jak np. felgi, przyciski na desce rozdzielczej, wyświetlacze, kolory itp. Osobna sekcja prezentuje wybrane elementy wyposażenia opcjonalnego lub informacje o zabudowie.

Gdy klient dokona wyboru auta, pozostaje mu jedynie wysłać swoje dane kontaktowe, a wówczas przedstawiciel dealera będzie mógł umówić się na prezentację w salonie i finalizację sprzedaży. Co bardzo istotne z punktu widzenia wygody użytkownika, w Salonie Online 2.0 nie trzeba już w tym celu przechodzić na osobną stronę – dobrze wyeksponowany w prawym dolnym rogu przycisk formularza kontaktowego stał się integralną częścią strony produktowej, dlatego o wiele łatwiej i szybciej można wysłać zapytanie o konkretny pojazd oraz swoje dane.

Salon Online 2.0 to nowoczesne narzędzie, dzięki któremu klient może nie bacząc na godziny otwarcia stacjonarnych placówek, w najbardziej dogodnym dla siebie momencie, z dowolnego miejsca, bez pośpiechu wybrać model, rodzaj nadwozia, konfigurację, a także jednym kliknięciem zapoznać się opcjami finansowania konkretnego pojazdu, który go interesuje. Może również wygodnie porównać kilka modeli – na dole podstrony zawsze wyświetlają się pojazdy podobne do wybranego.

Co oczywiste w dobie internetowych zakupów, listy prezentowanych samochodów odświeżane są codziennie – stale otwarty Salon online 2.0 przedstawia więc zawsze aktualne oferty Citana, Vito, Sprintera i innych modeli dostępnych od ręki u dealerów Mercedes-Benz Vans.

(opr. MM)

fot. Mercedes-Benz