Droga S17 z dwiema jezdniami od Kołbieli do węzła Lubelska otwarta dla kierowców

Od 17 lipca kierowcy będą mieć do dyspozycji dwie jezdnie na obwodnicy Kołbieli w ciągu budowanej drogi S17 (ok. 8,7 km), a także na odcinku od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska (ok. 15 km). Tym samym dwujezdniowa droga między Warszawą a Piaskami wydłużyła o kolejne 24 km.

Jedyne miejsce, gdzie jeszcze przez jakiś czas będzie zwężenie do jednej jezdni, to ok. 400 metrowy odcinek w Ostrowiku. Prace budowlane na tych dwóch odcinkach jeszcze trwają, dlatego obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

– Udostępniony dzisiaj odcinek S17 to kolejny krok do spójnej i nowoczesnej sieci dróg szybkiego ruchu w naszym kraju. Pracujemy dalej, a przed nami kolejne otwarcia nowych dróg – najbliższe jeszcze w te wakacje. W sierpniu otwieramy A2 od węzła Lubelska do obwodnicy Mińska Mazowieckiego – powiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

Wraz z puszczeniem ruchu zlikwidowane zostało tymczasowe rondo na przecięciu DK50 z budowaną S17 i uruchomione zostały drogi dojazdowe oraz łącznice na węźle Kołbiel, którymi kierowcy mogą wjechać na drogę krajową nr 50 w kierunku Grójca i Mińska Mazowieckiego.

Nadal trwać będą prace poza ciągiem głównym. Będą one związane m.in. z budową MOP, dróg dojazdowych, kanalizacji deszczowej, czy zbiorników retencyjnych. Zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, do momentu zakończenia całej inwestycji, obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h. Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę!

W ubiegłym roku udostępniono do użytku pięć odcinków S17 od końca obwodnicy Kołbieli (jadąc od strony Warszawy) do węzła Kurów Zachód o łącznej długości ok. 70 km. Tym samym kierowcy mieli do dyspozycji ok. 155 km dwujezdniowej trasy do Piask. Jeszcze w grudniu przełożony został ruch na jedną jezdnię powstającej drogi S17 od Kołbieli do Warszawy. W maju wykonawca udostępnił wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 50 w Kołbieli nad jezdnią trasy S17, co znacznie usprawniło ruch w tym miejscu. Od początku lipca kierowcy korzystają również z nowej jezdni w okolicach węzła Góraszka.

Finał prac wykończeniowych na dwóch odcinkach między węzłem Lubelska a końcem obwodnicy Kołbieli planuje się na IV kwartał tego roku.

