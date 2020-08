MAN: Lion’s City E do obsługi linii autobusowej w Monachium

Autobus elektryczny ramach testów w terenie kursuje na linii muzealnej numer 100 między dworcem głównym a dworcem wschodnim. – Jest to swego rodzaju premiera, gdyż w stolicy Bawarii MAN Lion’s City E jest po raz pierwszy wykorzystany do obsługi połączeń liniowych – mówi Rudi Kuchta, Head of Business Unit Bus w MAN Truck & Bus.

Monachijska spółka transportowa MVG dąży do systematycznego przestawiania swojej floty autobusów na pojazdy z napędem bezemisyjnym. Dlatego też zakłady miejskie w Monachium (SWM) i MVG utrzymują partnerskie relacje z różnymi producentami w zakresie rozwiązań innowacyjnych. Przedsiębiorstwa te regularnie testują nowe autobusy elektryczne.

– Jesteśmy zadowoleni, że właśnie z nami jako przedsiębiorstwem transportowym firma MAN testuje w ramach naszej sieci swój autobus elektryczny. Jesteśmy ciekawi, jak nowy autobus sprawdzi się w praktyce i jakie nowe doświadczenia uda nam się zebrać. Nasz cel na najbliższe 10 lat jest jasny: odejście od oleju napedowego w kierunku zapewnienia bezemisyjnej eksploatacji pojazdów. Do zrealizowania tego celu potrzebujemy niezawodnych autobusów elektrycznych o dużym zasięgu – mówi szef MVG Ingo Wortmann.

Na ulicach Monachium pojawił się elektryczny autobus MAN Lion’s City E w wersji o długości 12 metrów. Dzięki wykończeniu i wyposażeniu w kolorach monachijskiej spółki transportowej jest on jednoznacznie identyfikowany jako autobus liniowy MVG. W autobusie zainstalowano trzy pary drzwi, które zapewniają sprawny przepływ pasażerów na uczęszczanej trasie. Może on przewozić do 88 osób. Wielokrotnie nagradzane wzornictwo tego całkowicie elektrycznego autobusu miejskiego wzbogaca krajobraz miasta o nowe dynamiczne akcenty i wyraźnie wyróżnia się na ulicach Monachium. Wewnątrz pojazdu dużym zainteresowaniem cieszy się zoptymalizowana strefa miejsc siedzących, zaprojektowana w przestrzeni powstałej po dawnym silniku. Zapewnia ona cztery dodatkowe fotele dla pasażerów i bardziej przyjazne oświetlenie.

Główny silnik do napędu autobusu elektrycznego został zlokalizowany na osi tylnej. Jest on łatwiej dostępny i ma mniej skomplikowaną konstrukcję niż silniki montowane w piastach kół. Zastosowano taką samą oś napędową, jaka montowana jest w pozostałych modelach autobusów nowej generacji Lion’s City. Ułatwia to konserwację pojazdu i ma korzystny wpływ na całkowite koszty posiadania (TCO). Układ napędowy w pojedynczym autobusie elektrycznym zapewnia moc od 160 kW do maksymalnie 240 kW. Niezbędną do tego energię dostarcza sześć modułów baterii litowo-jonowych o zainstalowanej mocy 480 kWh. W ten sposób autobus Lion’s City E może przez cały okres życia baterii zapewnić w korzystnych warunkach zasięg w zakresie od 200 km do nawet 270 km. Moc ładowania wynosząca do 150 kW umożliwia pełne naładowanie akumulatorów w czasie poniżej trzech godzin, dzięki czemu pojazd może być szybko ponownie wykorzystany na trasie.

Do obsługi linii 100 operator MVG wykorzystuje generalnie pięć autobusów elektrycznych, kolejne zostały już zamówione i pojawią się w Monachium jeszcze w tym roku. W 2021 roku MVG będzie dysponować flotą autobusów elektrycznych liczącą 26 pojazdów. Podobnie jak metro i tramwaje, są one w 100 procentach zasilane prądem ekologicznym.