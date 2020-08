DROGI: Budowa kolejnego odcinka drogi ekspresowej S1

Rozpoczyna się realizacja 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok w Bielsku-Białej. Wykonawcą odcinka S1 o długości 12 km jest konsorcjum firm MIRBUD i PBDiM Kobylarnia.

Zadaniem wykonawcy będzie budowa m.in. dwujezdniowej drogi ekspresowej, po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), dwóch węzłów drogowych, a także dróg obsługujących tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

Odcinek Dankowice – Bielsko-Biała to kolejny fragment niemal 40-kilometrowej trasy S1 przechodzący do etapu realizacji. 14 maja 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na realizację odcinka od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic oraz 10 lipca 2020 r. na wykonanie obwodnicy Oświęcimia w ciągu drogi krajowej nr 44. W postępowaniu przetargowym jest fragment tej trasy między węzłem Oświęcim a węzłem Kosztowy II w Mysłowicach. Jego rozstrzygnięcie jest planowane w najbliższym czasie.

Droga ekspresowa S1 połączy Pyrzowice (A1) z południową granicą Polski i słowacką autostradą D3. Docelowo trasa ta będzie mieć długość 135 km.



Realizacja drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej pozwoli na połączenie istniejących odcinków S1 z Bielska-Białej w kierunku Zwardonia (oraz trasę S52 z Bielska-Białej do Cieszyna) z S1 od Mysłowic w stronę Dąbrowy Górniczej i lotniska Katowice w Pyrzowicach. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącym kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającym w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.



Aby dokończyć całą arterię, potrzebne jest dokończenie budowy drugiej jezdni odcinka S1 Lotnisko – Podwarpie o długości ok. 9,5 km, przebudowa do standardu drogi ekspresowej istniejącej drogi krajowej nr 1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (27 lipca 2020 r. wybrany został wykonawca w przetargu na projekt i budowę tego odcinka), budowa nowej obwodnicy Węgierskiej Górki o długości 8,5 km (umowa została podpisana 10 października 2019 r.), wybudowanie po nowym śladzie 40 kilometrów drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bielsko-Biała.

(opr. MM)

Fot. GDDKiA