MERCEDES-BENZ: eActros elektryfikuje Rotterdam i Hagę w firmie logistycznej Simon Loos

Rusza drugi etap testów „innowacyjnej floty” eActrosów. Około roku trwała runda intensywnej próbnej eksploatacji u dziesięciu klientów w Niemczech i Szwajcarii – teraz zaś osiem testowych ciężarówek, napędzanych wyłącznie elektrycznym napędem akumulatorowym, trafi do nowych klientów. Są to firmy z Niemiec, Belgii i Holandii. Każda z nich będzie testowała eActrosa przez około rok, sprawdzając możliwości pojazdu w trudnych warunkach codziennej pracy. Dwa samochody będą kontynuować testy u klientów z pierwszego etapu. Firma Simon Loos, lider w dziedzinie usług logistycznych z siedzibą w Holandii, otrzyma do testów pierwszego eActrosa z etapu drugiego.

– Praktyczne testy eActrosa rozpoczęliśmy we wrześniu 2018, a obecnie mamy już za sobą setki tysięcy kilometrów przejechanych z napędem elektrycznym. Wiedza uzyskana w pierwszej fazie testów jest dla nas bardzo cenna w przygotowaniach do produkcji seryjnej, która ma ruszyć w nadchodzącym roku. Teraz zamierzamy przetestować użytkowe walory naszej elektrycznej ciężarówki z udziałem nowych klientów w kraju i za granicą, reprezentujących różne branże. Miło nam poinformować, że pierwszym uczestnikiem tej drugiej fazy została firma Simon Loos – komentuje Andreas von Wallfeld, szef działu marketingu, zbytu i usług Mercedes-Benz Trucks.

Bezemisyjny transport w firmie Simon Loos

Firma Simon Loos używa eActrosa z zabudową chłodniczą do obsługi sieci supermarketów Albert Heijn. Dzień pracy eActrosa rozpoczyna się w centrum dystrybucyjnym w miejscowości Delfgauw (prowincja Holandia Południowa). Stamtąd elektryczna ciężarówka rozwozi do sklepów w różnych miastach regionu – m. in. Rotterdamie, Hadze i Delfcie – świeże artykuły spożywcze, wymagające ciągłego chłodzenia. eActros jeździ przez siedem dni w tygodniu, pokonując dziennie około 200 km, a przy tym lokalnie nie emituje CO 2 . Jego akumulatory ładowane są w godzinach nocnych oraz między kursami w centrum dystrybucyjnym w Delfgauw; firma Albert Heijn kończy tu właśnie budowę innowacyjnego obiektu, wyposażonego w stanowiska szybkiego ładowania. Kierowcy zostali najpierw przeszkoleni przez ekspertów z Mercedes-Benz Trucks w obchodzeniu się z układami wysokiego napięcia.

– Jesteśmy liderem na holenderskim rynku usług logistycznych i w swojej strategii kładziemy oczywiście nacisk na kwestię zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia z napędami alternatywnymi nasza flota gromadzi już od roku 2014. Biorąc udział w testowej eksploatacji eActrosa stawiamy teraz – wspólnie z firmami Albert Heijn i Mercedes-Benz Trucks – kolejny duży krok na drodze ku ekologicznemu transportowi w handlu detalicznym. Jesteśmy więc ciekawi nowych doświadczeń, jakie czekają nas w następnych miesiącach za kierownicą tego pojazdu – mówi Wim Roks, menedżer floty w Simon Loos.

Obserwacje z pierwszego etapu

Wśród wielu obserwacji, które poczyniono w trakcie praktycznych testów pierwszego etapu, stwierdzono np., że deklarowany zasięg eActrosa wynoszący ok. 200 km, jest całkowicie realistyczny – i to niezależnie od stanu załadowania, profilu trasy i topografii terenu. Okazało się, że eActros w niczym nie ustępuje ciężarówkom z tradycyjnym silnikiem wysokoprężnym, jeśli chodzi o dyspozycyjność i osiągi w ruchu miejskim, na autostradach i szosach międzymiastowych. Układ chłodzenia przewożonego ładunku oraz układ klimatyzacyjny – oba zasilane elektrycznie – działały bez zarzutu zarówno podczas upału, jak i w warunkach zimowych. Kierowcy chwalą dobry moment obrotowy, dostępny w całym zakresie prędkości. Informują również, że samochód jeździ cicho, a prowadzi się go przyjemnie i spokojnie. Należy dodać, że stosując przewidujący styl jazdy i hamując silnikiem można tu odzyskiwać energię poprzez rekuperację. Rzadko używa się wtedy pedału hamulca.

Wymienna zabudowa chłodnicza firmy Schmitz Cargobull z elektrycznym agregatem chłodniczym

Wymienna zabudowa chłodnicza, w którą wyposażony jest eActros testowany przez Simon Loos, to model „W.KO COOL” firmy Schmitz Cargobull. Posiada ona ulepszoną termoizolację, przeznaczoną do wydajnego energetycznie przewozu towarów chłodzonych. Zabudowa jest solidna i znakomicie sprawdza się w intensywnej codziennej eksploatacji. Jej agregat chłodniczy, zasilany wyłącznie energią elektryczną, działa całkowicie bezemisyjnie i został zaprojektowany specjalnie do zastosowań w transporcie dystrybucyjnym. Także w drugim etapie testów większość zabudów do testowanych pojazdów dostarcza firma Schmitz Cargobull.

Alternatywa do wielkomiejskiego transportu dystrybucyjnego lokalnie nieemitująca CO 2

eActros jest zbudowany na ramie Actrosa Mercedes-Benz. Jego architektura została jednak dostosowana do napędu elektrycznego, przez co zawiera dużo części specjalnych. Napęd stanowią tu dwa silniki elektryczne umieszczone w pobliżu piast kół tylnej osi; każdy z nich osiąga moc 126 kW i maksymalny moment obrotowy 485 Nm. Po zastosowaniu przekładni daje to moment 2 x 11 000 Nm, który nie ustępuje konwencjonalnym ciężarówkom. Źródłem energii w eActrosie są akumulatory litowo-jonowe 240 kWh. Jeśli dostępna jest odpowiednio duża moc ładowania, akumulatory te można całkowicie naładować w ciągu dwóch godzin (przy mocy 150 kW).

Projektowanie i testowanie naszych ciężkich samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym w transporcie dystrybucyjnym dofinansowują w różnej wysokości niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska (BMU) oraz Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii (BMWi) w ramach projektu „Concept ELV²”.