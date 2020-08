Prawo: Rodziny interes – ciężarówki bez kart i na magnesach

Wspólny patrol kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego i Policji zatrzymał do kontroli dwa zestawy ciężarówek na terenie Bydgoszczy. Kierowcy nie mieli zalogowanych kart w tachografach. Urządzenia rejestrowały rzekome odpoczynki kierowców zamiast faktycznych okresów jazdy. Spokrewnieni mężczyźni – ojciec i syn, przyłożyli magnesy do impulsatorów skrzyni biegów ciężarówek. Magnesy spowodowały zakłócenie prawidłowego działania tachografów. Urządzenia zapisujące aktywności kierowców wskazywały prędkość pojazdów 0 km/h i nie rejestrowały przebytej przez pojazdy drogi. To z kolei powodowało fałszowanie wskazań licznika przebiegu pojazdów, co stanowi przestępstwo.

Na miejsce kontroli drogowej wezwano funkcjonariuszy z pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Policjanci zabezpieczyli zgromadzony materiał dowodowy i zatrzymali kierowców do przeprowadzenia dalszych czynności. Kierującym grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Surowe konsekwencje finansowe grożą też przewoźnikowi. Jazda na magnesach nie była jedyną nieprawidłowością, którą ujawnili podczas kontroli funkcjonariusze ITD. Analiza czasu pracy wykazała używanie kart należących do innych kierowców. Jedna z nielegalnie używanych kart przez skontrolowanych kierowców należała do właściciela firmy transportowej. Karty zatrzymano i zostaną zwrócone do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Dodatkowo jeden z pojazdów nie posiadał aktualnych badań technicznych, co również stanowi naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym. Wobec przewoźnika wszczęto postępowania administracyjne. Grozi mu do 24 tysięcy złotych kary.