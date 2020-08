MERCEDES-BENZ: Badania nad wypadkami zapewniają postęp techniczny

Gdy dochodzi do wypadku samochodu ciężarowego z udziałem auta osobowego, roweru czy osoby pieszej, by wymienić tylko te trzy przypadki, takie zderzenie może zakończyć się poważnymi lub nawet śmiertelnymi obrażeniami u „słabszych” uczestników kolizji, ponieważ ze względu na duże różnice w masie nie mają oni żadnych szans wobec wielokrotnie „silniejszego”. Jednak również kolizja dwóch ciężarówek może nieść ze sobą poważne konsekwencje dla osób w niej uczestniczących.

Uniknięcie, w idealnym przypadku, takich scenariuszy lub przynajmniej złagodzenie skutków wypadku zawsze było priorytetem dla Mercedes-Benz Trucks w odniesieniu do wszystkich typoszeregów. Z tego względu stale prowadzone są prace nad nowymi systemami bezpieczeństwa i asystującymi dla samochodów ciężarowych oraz nad optymalizacją istniejących systemów. Główną rolę odgrywa w nich dział badań nad wypadkami pojazdów użytkowych. Przeprowadzając analizy wypadków, przygotowuje on podstawowe założenia dla nieustannie wprowadzanych kolejnych ulepszeń w tych pojazdach.

– Uważamy, że nasze badania są niezbędne do oceny zachowania się ciężarówki w prawdziwym wypadku – podkreśla Kay Morschheuser, szef działu analizującego wypadki pojazdów użytkowych w Daimler Truck AG.

Proces ciągłego rozwoju

Procedura ta ma długą tradycję: od 1972 roku badacze wypadków z udziałem samochodów ciężarowych Mercedes-Benz Trucks analizują wybrane wypadki ciężarówek na terenie całych Niemiec, wraz ze wszystkimi dostępnymi i sprawdzalnymi informacjami, oraz dokumentują szczegółowe dane na temat przebiegu wypadku, pojazdów biorących w nim udział i zaistniałych szkód – uzupełnione odpowiednimi ustaleniami policji, służb ratowniczych lub rzeczoznawcy.

– Zwracamy również uwagę na cechy charakterystyczne, na przykład w odniesieniu do częstotliwości występowania rodzajów wypadków, rozpoznawalności pewnych wzorców ich przebiegu czy urazów osób uczestniczących w wypadku – wyjaśnia Kay Morschheuser.

System Anti-lock Braking System (ABS) Acceleration Skip Control (ASR) Telligent Roll Control + Braking System Lane Keeping Assist + Adaptive Cruise Control Telligent Stability Control (ESP) W ofercie Mercedes-Benz Trucks 1981 1986 1996 2000 2001 Wymagany przez ustawodawcę 1996 2000 – 2015 (Lane Keeping Assist) 2012

O ile w pierwszych latach koncentrowano się wyłącznie na systemach bezpieczeństwa biernego, takich jak konstrukcja kabiny, systemy wspomagania bezpieczeństwa, przednia i tylna osłona przeciwwjazdowa oraz ochrona boczna, to z biegiem czasu pole widzenia rozszerzało się – zgodnie z rozwojem techniki pojazdów – na aktywne i zintegrowane systemy bezpieczeństwa. A więc na takie, jak np. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS, elektroniczny układ hamulcowy EBS, elektroniczny system stabilizujący tor jazdy ESP, system automatycznego utrzymywania odległości czy asystent pasa ruchu, aż po Active Brake Assist (ABA), asystenta martwego pola czy Active Drive Assist.

Na podstawie swoich analiz badacze wypadków, w ścisłej współpracy z działem rozwoju, opracowują modyfikacje, które następnie często skutkują nowymi wymogami Mercedes-Benz. W ten sposób kilka lat temu narodził się pomysł asystenta martwego pola, który od 2016 roku jest dostępny fabrycznie w Mercedes-Benz Trucks dla wielu modeli samochodów ciężarowych.

W granicach możliwości systemowych może on przyczyniać się do zapobiegania wypadkom z udziałem pieszych i rowerzystów. Active Drive Assist, który po raz pierwszy umożliwia częściowo zautomatyzowaną jazdę (Level 2) seryjnie produkowaną ciężarówką, oraz system MirrorCam zastępujący konwencjonalne lusterka główne i szerokokątne to kolejne przykłady z niedawnej przeszłości na współdziałanie działów badań nad wypadkami i rozwoju Mercedes-Benz Trucks.

Testy zderzeniowe dostarczają cennych informacji

Analizy działu badań nad wypadkami idą w parze z testami zderzeniowymi, które również przeprowadza się systematycznie od wielu lat. W związku z tym konstruktorzy i eksperci ds. bezpieczeństwa w Daimler Truck AG, w uzupełnieniu badań wytrzymałości kabiny pojazdu, przeprowadzanych według normy UE ECE R 29, regularnie opracowują własne standardy i testy, opierające się na rzeczywistym przebiegu wypadków. Jednym z ważnych testów zderzeniowych jest na przykład uderzenie w atrapę skrzyni ładunkowej, które realistycznie symuluje typowe zderzenie samochodu ciężarowego z inną, poprzedzającą go ciężarówką na autostradzie.

System Active Brake Assist 1 Active Brake Assist 2 Active Brake Assist 3 Active Brake Assist 4 + asystent martwego pola Active Brake Assist 5 + Active Drive Assist (ADA) W ofercie Mercedes-Benz Trucks 2006 2010 2012 2016 2019 (2021 ADA 2 z funkcją gwałtownego hamowania Wymagany przez ustawodawcę 2015 2015 – 2022/24 (asystent martwego pola) –

– W przyszłości uzupełnimy testy zderzeniowe o komputerowe rekonstrukcje rzeczywistych wypadków”, zapowiada Kay Morschheuser. Połączenie symulacji zderzeń i rekonstrukcji wypadków pozwala na badanie wypadków w sposób bardziej ukierunkowany i dokładniejszy, z dowolnie wybranymi parametrami, co poprawia nasze zrozumienie mechanizmów działających podczas rzeczywistego wypadku. „Szczególnie interesują nas okoliczności, które doprowadziły do wypadku – dodaje Kay Morschheuser. W perspektywie coraz częstszego korzystania z automatycznej jazdy w przyszłości i związanego z tym zapotrzebowania na systemy, potrafiące niezawodnie reagować w wielu sytuacjach drogowych, stanowi to kluczową wartość dodaną.

Testy zderzeniowe, jako kropka nad „i” spójnej strategii rozwoju bezpieczeństwa pojazdów, są trwałym elementem badań nad wypadkami. Takie założenie jest również zgodne z holistyczną koncepcją „integralnego bezpieczeństwa”, realizowaną teraz przez Mercedes-Benz skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej. Zgodnie z nią systemy bezpieczeństwa biernego i aktywnego zainstalowane w pojeździe mają zapewniać pomoc w czterech fazach: po pierwsze podczas jazdy, po drugie w razie zagrożenia, po trzecie w razie wypadku i po czwarte po kolizji.Spojrzenie na ogólne dane dotyczące wypadków pokazuje, jak skutecznie koncepcja ta, oprócz wielu innych środków, przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Według danych niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego liczba ofiar śmiertelnych wypadków z udziałem samochodów ciężarowych spadła w latach 1992-2018 o około 60 procent. W tym samym okresie liczba osób ciężko rannych zmniejszyła się o około 45 procent. A wszystko to przy ok. 80-procentowym wzroście wydajności transportu. Odnotowano jednocześnie spadek liczby poważnych wypadków, choć rozkład rodzajów wypadków pozostał mniej więcej taki sam. Wciąż najwięcej jest kolizji polegających na najechaniu jednego pojazdu na tył pojazdu poprzedzającego, wypadków na skrzyżowaniach i wypadków spowodowanych opuszczeniem pasa ruchu.

Badania naukowe zapewniają przewagę

Mercedes-Benz Trucks już od dawna odgrywa pionierską rolę w zakresie zasadniczego rozwoju systemów bezpieczeństwa i asystujących. Jak pokazuje poniższa tabela, wiele systemów było montowanych w poszczególnych typoszeregach na długo, zanim jeszcze wymagały ich obowiązujące przepisy.

(MM)

fot. Mercedes-Benz