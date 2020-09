MERCEDES-BENZ: Amazon zamówił ponad 1800 pojazdów elektrycznych

eSprintery zamówione przez Amazon to furgony o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kilogramów z wysokim dachem. Silnik elektryczny napędza przednie koła i podobnie jak jednostka Diesla dostarcza moc maks. 85 kW z momentem obrotowym do 295 Nm. Klient kupujący eSprintera może wybrać jedną z dwóch pojemności baterii, w zależności od tego, czy priorytetowy jest większy zasięg, czy większa ładowność. Pojazdy produkowane dla Amazona są wyposażone w większy akumulator, a mianowicie o pojemności użytkowej wynoszącej 47 kWh (zainstalowana: 55 kWh), o zasięgu 150 km i maksymalnej ładowności 891 kilogramów. Elastyczność zapewnia zintegrowana funkcja szybkiego ładowania, która sprawia również, że przy odpowiedniej mocy prądu, akumulator można naładować od 10 procent do 80 procent pojemności w ciągu ok. 25 minut.

Ładowność 11 m³ można wykorzystać bez ograniczeń, ponieważ akumulatory są zamontowane pod podłogą. eSprinter dla Amazona zawiera najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, takie jak elektryczny hamulec postojowy, aktywny asystent hamowania, kamera cofania, asystent martwego pola, asystent bocznego wiatru i asystent koncentracji.

eSprinter to również pojazd elektryczny oferujący pełną łączność, ponieważ standardowo ma on wbudowany moduł LTE z kartą SIM. Dzięki temu można w pełni wykorzystać zalety usług łącznościowych dumożliwiajacych zdalne zarządzanie eVan. Usługa Mercedes PRO connect „e-Ładowanie” dostarcza ważnych informacji o ładowaniu eSprintera (poziom naładowania, koniec ładowania). Ponadto umożliwia wcześniejsze uruchomienie klimatyzacji, tak aby wnętrze miało przyjemną temperaturę jeszcze przed uruchomieniem pojazdu, dzięki czemu odbywa się to bez utraty zasięgu. eSprinter dla Amazon jest produkowany w fabryce Mercedes-Benz w Düsseldorfie.

Mercedes-Benz dołączył do Deklaracji klimatycznej z własną strategią Ambition2039.

Mercedes-Benz AG przyłączył się do Deklaracji klimatycznej (The Climate Pledge), której inicjatorami są Amazon i Global Optimism. Cel deklaracji: neutralność węglowa wszystkich firm sygnatariuszy dziesięć lat przed terminami ustalonymi w porozumieniu paryskim

W 2019 roku Amazon i Global Optimism podpisały Deklarację klimatyczną. Celem inicjatywy jest realizacja ustaleń porozumienia paryskiego o 10 lat wcześniej, niż ono zakłada, czyli już w 2040 roku.

Firmy sygnatariusze wyrażają zgodę na:

Regularnie mierzenie i raportowanie emisji gazów cieplarnianych.

Wdrażanie strategii dekarbonizacji zgodnie z porozumieniem paryskim poprzez rzeczywiste zmiany biznesowe i innowacje, w tym poprawę wydajności, energię odnawialną, redukcję materiałów i inne strategie redukcji emisji dwutlenku węgla.

Podjęcie działań w celu zneutralizowania wszelkich pozostałych emisji za pomocą dodatkowych, wymiernych, rzeczywistych, trwałych i korzystnych społecznie kompensacji w celu osiągnięcia zerowej rocznej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 r.

– Mamy w Mercedes-Benz ambicję, aby transformacja mobilności stała się sukcesem. Dołączając do Deklaracji klimatycznej, budujemy nasz cel, jakim jest konsekwentne dążenie do bezemisyjnej mobilności i zrównoważonej produkcji pojazdów. Razem z Amazon, Global Optimism i innymi sygnatariuszami The Climate Pledge, zobowiązujemy się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 r. – dziesięć lat przed terminem wyznaczonym przez porozumienie paryskie. Cieszę się, że dzięki temu będziemy w stanie jeszcze bardziej przyspieszyć naszą ofensywę na rzecz zrównoważonego rozwoju – mówi Ola Källenius, prezes zarządu Daimler AG i Mercedes-Benz AG.

– Cieszymy się z odważnej i godnej prawdziwego lidera postawy, jaką wykazał Mercedes-Benz, podpisując się pod Deklaracją klimatyczną i zobowiązując się do ambitnych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Potrzebujemy ciągłych innowacji i partnerstwa ze strony producentów samochodów, takich jak Mercedes-Benz, aby uwolnić od dwutlenku węgla sektor transportu i stawić czoła kryzysowi klimatycznemu. Zamówienie 1800 elektrycznych pojazdów dostawczych Mercedesa stanowi kolejny krok na naszej drodze do zbudowania najbardziej zrównoważonej floty transportowej na świecie. Będziemy działać szybko, aby jeszcze w tym roku wprowadzić te samochody na drogi – powiedział Jeff Bezos, założyciel i dyrektor generalny Amazona.

Rok temu Mercedes-Benz przedstawił inicjatywę Ambition2039, swoją strategię na rzecz mobilności neutralnej pod względem emisji CO 2 . W jej ramach pod lupę wzięto cały łańcuch wartości, od działu rozwoju po sieć dostawców, własną produkcję i elektryfikację pojazdów oraz dalej, aż po energię odnawialną w fazie użytkowania pojazdów elektrycznych. Stawiając sobie za cel stworzenie neutralnej pod względem emisji CO 2 floty nowych samochodów za mniej niż 20 lat, firma wnosi istotny wkład w spowolnienie zmian klimatycznych. Już teraz Mercedes-Benz robi duże postępy w tym kierunku: do końca tego roku portfolio pojazdów będzie obejmować pięć modeli w pełni elektrycznych i ponad 20 hybryd typu plug-in.

Kluczową rolę na drodze do bezemisyjnej mobilności ma do odegrania produkcja pojazdów. Dlatego od 2022 r. własne fabryki samochodów osobowych i dostawczych Mercedes-Benz będą neutralne pod względem emisji CO 2 . Dotyczy to ponad 30 fabryk samochodów osobowych i dostawczych na całym świecie. Jednym z ważnych elementów jest produkcja baterii, która od 2022 r. na całym świecie będzie również neutralna pod względem emisji CO 2 .

(MM)

fot. Mercedes-Benz