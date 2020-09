MERCEDES-BENZ: Elektryczny van-chłodnia eVito rozwozi „diety pudełkowe”

Vany elektryczne są obecnie rzadko poddawane indywidualnym przebudowom. Zwłaszcza na potrzeby transportu produktów wrażliwych na temperaturę, takich jak żywność lub leki. Dlaczego? Dotychczas chłodzenie z użyciem energii elektrycznej odbywało się kosztem obciążenia lub zasięgu. Teraz jednak Mercedes-Benz Vans, jako dostawca kompleksowych rozwiązań systemowych, wprowadza na kolejnych rynkach ofertę dla dokładnie tego obszaru działalności: eVito chłodnię z wyposażeniem chłodzącym firmy Kerstner. Siedem takich pojazdów rozpoczęło już pracę w firmie HelloFresh, belgijskim dostawcy tzw. diet pudełkowych.

– Pojazdy eVito chłodnie są doskonałym przykładem naszej współpracy z klientami oraz producentami nadwozi w celu opracowania rozwiązań skrojonych na miarę wymagań i zastosowań – wyjaśnia Christin Egermeier z działu sprzedaży Mercedes-Benz Vans dla sektora eGrocery (dostawców żywności).

Wielu klientów chciałoby zmienić swoją flotę pojazdów na wykorzystujące zrównoważone koncepcje napędów i – zwłaszcza w strefach miejskich – zacząć obsługiwać trasy za pomocą elektrycznych samochodów dostawczych. Aby spełnić specyficzne wymagania dotyczące transportu towarów wrażliwych na temperaturę, w ramach kreatywnej współpracy Mercedes-Benz Vans odbył intensywne konsultacje z ponad 40 klientami na całym świecie z branży transportu żywności i leków.

Przedstawiciele firmy dołączyli do wielu kierowców na trasach, aby zobaczyć, gdzie pojawiają się problemy w ich codziennej pracy, a także ustalić, które procesy można zoptymalizować i jak lokalnie bezemisyjne pojazdy mogą najlepiej pokazać swoje mocne strony w tej dziedzinie. Wspólnie z dostawcą diet pudełkowych HelloFresh z Belgii firma przeprowadziła szereg warsztatów, stworzyła analizy procesów oraz na podstawie obserwacji zebranych podczas przejazdów z kierowcami określiła potrzeby i wymagania klientów.

W rezultacie powstał pojazd oparty na Mercedes-Benz eVito, który wraz ze specjalistami od zabudowy chłodniczej firmy Kerstner został następnie udoskonalony aż do osiągnięcia dojrzałości rynkowej. Ten zasilany elektrycznie średniej wielkości van wykorzystuje akumulatory również do aktywnego chłodzenia świeżych produktów w przedziale ładunkowym i dzięki temu jest świetnym rozwiązaniem dla zrównoważonych i lokalnie bezemisyjnych dostaw żywności na obszarach miejskich.

We wrześniu 2019 roku HelloFresh w ramach czterotygodniowego projektu pilotażowego użytkowało specjalne eVito chłodnię w celu sprawdzenia jego przydatności w codziennej pracy. Pojazd niezawodnie utrzymywał temperaturę w przestrzeni ładunkowej (dostawy świeżych produktów) i umożliwił kierowcy bez problemu realizację nawet 50 dostaw na trasie.

– Takie eVito to przykład kreatywnej technicznej współpracy Mercedes-Benz Vans i HelloFresh, co zaowocowało pojazdami, które spełniają specyficzne i złożone potrzeby operacyjne naszej firmy – wyjaśnia Thomas Stroo, dyrektor operacyjny HelloFresh Benelux. – Długoletnie partnerstwo między obiema organizacjami stworzyło przestrzeń do wprowadzania innowacji w świecie transportu.

Rezultatem jest szyty na miarę elektryczny pojazd transportowy. Jak ujął to Thomas Stroo: – To samochód zaprojektowany specjalnie na potrzeby operacyjne HelloFresh. Sposób, w jaki pracuje silnik wraz z chłodnią, jest dostosowany do liczby przystanków i długości naszych tras, co pozwala nam realizować dostawy bez zakłóceń.

Mercedes-Benz eVito: idealna baza pojazdu chłodniczego

Wcześniej na rynku dostaw świeżej żywności (eGrocery), aktywne chłodzenie produktów wrażliwych na temperaturę w przedziale ładunkowym oznaczało albo konieczność użycia niezależnych akumulatorów pomocniczych, albo stosowanie pasywnych metod chłodzenia, takich jak podkładki chłodzące lub suchy lód. Niestety, dodatkowe akumulatory są duże, ciężkie, drogie i zmniejszają ładowność, a alternatywne sposoby stanowią niezbyt przyjazne dla środowiska rozwiązanie. Co więcej, ten rozwijający się sektor stoi również przed wyzwaniem związanym z rosnącymi ograniczeniami w zakresie wjazdu do miast, co oznacza ryzyko braku możliwości dostaw do klientów śródmiejskich. W takich przypadkach koncepcja pojazdu bezemisyjnego lokalnie jest zatem nieunikniona, a biorąc pod uwagę charakter i długość typowych tras, Mercedes-Benz eVito ze średnim zasięgiem operacyjnym od 80 do 120 kilometrów, jest doskonałym wyborem.

Koncepcja techniczna eVito chłodni opiera się na założeniu, że energia elektryczna dostępna dla pojazdu jest również wykorzystywana do aktywnego chłodzenia. W tym celu wyjątkowo energooszczędny agregat chłodniczy Kerstner C106EA jest podłączony do pokładowej instalacji elektrycznej pojazdu, dzięki czemu rozmiar dodatkowego akumulatora wymaganego do dostarczania energii może być jak najmniejszy.

Pojazd chłodniczy ma odpowiednio trzy tryby pracy, które zapewniają stałe chłodzenie podczas całego procesu dostawy: stacjonarne chłodzenie energią elektryczną obsługującą system, gdy pojazd jest w trakcie załadunku magazynie; chłodzenie za pomocą wysokonapięciowego akumulatora samochodowego podczas jazdy; używanie akumulatora buforowego do chłodzenia podczas dostaw lub przerw. Aby zmniejszyć zużycie energii przez system chłodzenia, zastosowana przez firmę Kerstner izolacja przestrzeni ładunkowej ma szczególnie niski współczynnik przenikania ciepła 0,30 W / m²K.

– eVito idealnie nadaje się do przekształcenia go w pojazd chłodniczy, ponieważ pojazd ma dobry zasięg, a zatem ciężkie i drogie dodatkowe źródła energii są niepotrzebne. Dzięki tej koncepcji, wraz z Mercedes-Benz Vans już dziś wprowadziliśmy na drogi pojazd zorientowany na przyszłość – mówi Philipp Klause, przedstawiciel Kerstner.

W przyszłości koncepcja lokalnych, bezemisyjnych dostaw produktów wrażliwych na temperaturę zostanie rozszerzona na inne sektory i serie modeli.