BOSCH: Bosch ESI[tronic] 2.0 – efektywna praca dzięki najnowszym aktualizacjom

Obecnie co trzeci niezależny warsztat w Europie korzysta z ESI[tronic] 2.0, kompleksowego oprogramowania warsztatowego Bosch do diagnostyki wielu marek samochodów osobowych, lekkich pojazdów użytkowych, ciężarówek i pojazdów terenowych. Na całym świecie jest ponad 200 000 aktywnych użytkowników. Nowe praktyczne cechy i funkcje oprogramowania ESI[tronic] wspierają już teraz warsztaty przy nadchodzących zmianach i stale rosnących wymaganiach stawianych diagnostyce. Obejmuje to również dostęp diagnostyczny do pojazdów Mercedes-Benz i grupy FCA z elektroniką zabezpieczoną przed manipulacją i nieuprawnionym dostępem, a także typ informacji „naprawa oparta na znanych błędach online” (EBR). Obecnie baza danych EBR zawiera praktyczne uwagi i doświadczenia dotyczące około miliona typowych przypadków napraw i kombinacji pojazdów. Ponadto ulepszono tester diagnostyczny KTS 250: nowa wersja zawiera teraz także funkcję wysyłania e-maili, ułatwiającą co-dzienną pracę mechanikom.

Diagnostyka i serwisowanie zabezpieczonej elektroniki pojazdu

Programiści Bosch nieustannie pracują nad tym, aby procesy diagnostyczne były jeszcze wydajniejsze i łatwiejsze dla warsztatów. Oprogramowanie ESI[tronic] nadal zapewnia warsztatom dostęp do danych diagnostycznych oraz informacji serwisowych i naprawczych pojazdów Mercedes-Benz i grupy FCA z zabezpieczoną elektroniką. Jak dotąd działa to w przypadku bramki „Security Gateway” dla grupy FCA (Fiat Chrysler Automobiles), a także w przypadku blokady „Seed & Key” dla koncernu Daimler. Kolejni producenci z podobnymi koncepcjami zabezpieczenia pojawią się w przyszłości. Ponadto sprzęt warsztatowy Bosch obsługuje również takie nowe technologie, jak Diagnostics over Internet-Protocol (DoIP) lub PassThru ułatwiający komunikację z portalami serwisowymi producentów pojazdów. Dzięki temu Bosch umożliwia warsztatom dalsze wykonywanie zadań diagnostycznych i serwisowych bez żadnych ograniczeń.

Naprawy oparte na znanych błędach online (EBR)



Informacje typu EBR okazały się bardzo przydatnym narzędziem systemu ESI[tronic] w codziennej pracy warsztatowej. Za pomocą algorytmu opracowanego przez firmę Bosch wyszukiwarka EBR przeszukuje wiele źródeł, w tym fora i posty internetowe, pod kątem typowych problemów technicznych i ich rozwiązań. Następnie na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji doświadczeni eksperci Bosch opracowują praktyczne i sprawdzone sposoby naprawy. Gdy pracownik warsztatu napotka jeden z tych znanych błędów podczas diagnostyki pojazdu, ESI[tronic] zaleci rozwiązanie naprawcze, które już się sprawdziło. Użytkownicy mogą oceniać konkretne sposoby naprawy po ich zastosowaniu. Rozwiązania, które okazały się szczególnie przydatne, otrzymują tym samym wyższy ranking i ESI[tronic] pokaże je jako pierwsze. W ten sposób warsztaty korzystają z doświadczeń użytkowników ESI[tronic] na całym świecie.

Do tej pory baza danych EBR rozrosła się do ponad miliona rzeczywistych przypadków napraw i kombinacji pojazdów. Aby uczcić tę liczbę, Bosch wprowadził specjalną ofertę. Użytkownicy ESI[tronic], którzy nie zarejestrowali się jeszcze do informacji typu SIS (instrukcje dotyczące lokalizowania usterek i napraw), P (schematy elektryczne systemów komfortu) i EBR (naprawy oparte na znanych błędach online), mogą je wypróbować bezpłatnie online do końca tego roku. Oprócz dostępu do ponad miliona przypadków napraw i kombinacji pojazdów w ramach EBR, użytkownicy uzyskują w ten sposób również dostęp do obszernej bazy danych online zawierającej prawie 400 000 procedur diagnostycznych i dokumentów, dotyczących wyszukiwania usterek w 16 000 pod-ręcznikach, z ponad 9 milionami przyporządkowań do pojazdów i ponad 270 000 schematów elektrycznych – z czego 30 000 dotyczy tak zwanych systemów komfortu z prawie trzema milionami przyporządkowań do pojazdów. Oferta kończy się automatycznie 31 grudnia 2020 r. i nie wymaga żadnego anulowania.

Wysyłanie protokołów diagnostycznych e-mailem bezpośrednio z KTS 250

Nowoczesny i kompaktowy skaner diagnostyczny typu „wszystko w jednym” Bosch KTS 250 może być używany do wszystkich funkcji diagnostycznych, zarówno w warsztacie, jak i w sposób mobilny. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oprogramowania, tester jest niezwykle przyjazny dla użytkownika. Dzięki najnowszej aktualizacji, KTS 250 jest teraz wyposażony w praktyczną funkcję wysyłania wiadomości e-mail. Pozwala to, na przykład, na wysyłanie protokołów utworzonych podczas diagnostyki pojazdu na komputer stacjonarny lub nawet bezpośrednio do klienta. Do jednej wiadomości e-mail można dołączyć kilka raportów – nawet dotyczących różnych pojazdów. Można też zapisać stałych odbiorców, a także dostosować i zmienić temat oraz treść wiadomości.

Informacje o Bosch ESI[tronic] 2.0

Bosch ESI[tronic] 2.0 to kompleksowe oprogramowanie diagnostyczne do serwisowania, diagnostyki i napraw pojazdów. Obecnie pakiet oprogramowania obejmuje ponad 90 000 modeli pojazdów ponad 150 marek. ESI[tronic] ułatwia rozwiązywanie problemów w warsztacie, udostępniając harmonogramy przeglądów okresowych, instrukcje napraw i schematy elektryczne. Dzięki ESI[tronic] 2.0 Online wszystkie dane i informacje są zawsze aktualne – bez potrzeby czasochłonnych aktualizacji. Funkcje takie jak inteligentne wyszukiwanie usterek i naprawy oparte na znanych błędach online (EBR) zapewniają niezawodne i efektywne wykonywanie napraw.