Prawo: Ukraińscy kierowcy ciężarówki przejechali bez odpoczynku przez pół Europy

Zestaw należący do słowackiego przewoźnika został zatrzymany na odcinku krajowej „dziewiętnastki” w Kopaninie. Ciężarówka wiozła towar z Hiszpanii do Rosji. Kierowca na początku kontroli twierdził, że tylko on kieruje pojazdem, a osoba siedząca w kabinie to pasażer. Kontrola zapisów z karty kierowcy i tachografu cyfrowego ujawniła, że kierujący kilka godzin wcześniej tworzył załogę z innym kierowcą. Po wylegitymowaniu pasażera okazało się, że to on był drugim kierowcą. Podczas zatrzymania pojazdu do kontroli jego karta była już wyjęta z tachografu.

Kierowcy w czwartek (10 września) o godz. 22:40 wyruszyli z Hiszpanii tworząc załogę. Następnie w piątek o godz. 19:03 karta jednego z kierowców została wyjęta z tachografu, a zadanie przewozowe było kontynuowane do godz. 5:12 w sobotę przez jednego kierowcę. Wówczas kierowcy zamienili się miejscami i drugi z nich włożył kartę do tachografu. Pierwszy natomiast wyjął swoją kartę i podczas zatrzymania do kontroli udawał pasażera. Kierowcy w ciągu 35 godz. i 50 min. przejechali z Toledo w Hiszpanii do Kopaniny przez Hiszpanię, Francję, Włochy, Słowenię, Węgry, Słowację i Polskę. Najdłuższy ich odpoczynek trwał 1 godz. i 13 min.



Po kontroli ITD kierowcy mogli wyruszyć w dalszą trasę dopiero po odebraniu wymaganego odpoczynku dziennego. Wpłacili też 23 tysiące złotych kaucji na poczet przewidywanej kary pieniężnej, która grozi przewoźnikowi oraz osobie zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie.