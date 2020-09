MERCEDES-BENZ: FUSO eCanter – elektryczna ciężarówka na pięciu kontynentach

Pojazd ten został zaprezentowany przedstawicielom rządów, szerokiej publiczności, mediom i potencjalnym klientom na kontynencie azjatyckim – w Tajpej (Tajwan, Chiny), Dżakarcie (Indonezja) i Ćennaj (Indie). Demonstrowano przy tym i obszernie objaśniano technikę innowacyjnego napędu elektrycznego tego samochodu oraz jego zalety. W ramach szeroko zakrojonej kampanii marketingowej ta lokalnie bezemisyjna ciężarówka zatrzymała się również w Sydney (Australia), Auckland (Nowa Zelandia) i w Johannesburgu (RPA).

Biorąc pod uwagę ponad 170 pojazdów użytkowanych obecnie przez klientów w Japonii, Europie i USA, FUSO eCanter sprawdził się już na pięciu kontynentach, jako niezawodny, w pełni elektryczny lekki samochód ciężarowy. Firmy takie jak AB InBev (RPA) i Australia Post (Australia) miały możliwość intensywnego testowania pojazdu w warunkach rzeczywistych, w ramach wykonywanych przez siebie miejskich dostaw.

Podczas światowego tournée FUSO eCanter zbierał jednoznacznie pozytywne opinie wśród lokalnych dealerów, klientów oraz w mediach i społeczeństwie. Kierowcy doceniają jego nadzwyczaj dynamiczny moment obrotowy, dostępny natychmiastowo i bez przerw w trakcji. Ponadto brak hałasu i wibracji charakterystycznych dla silnika wysokoprężnego sprawia, że jazda nim jest znacznie bardziej relaksująca. Firmy logistyczne postrzegają eCantera jako potencjalną odpowiedź na ich zapotrzebowanie na zrównoważone, ekologiczne rozwiązania mobilnościowe dla swoich flot.

– FUSO eCanter to nasza odpowiedź na publiczne zapotrzebowanie na bezemisyjne i ciche samochody ciężarowe do miejskiego transportu dystrybucyjnego. Ponadto przyczynia się on do rozwiązywania problemów związanych z hałasem i zanieczyszczeniem środowiska miejskiego na całym świecie. Dzięki dużemu zasięgowi i ładowności z łatwością spełnia wymagania naszych klientów w zakresie lokalnego transportu miejskiego – wyjaśnia Hartmut Schick, prezes i dyrektor generalny Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC).

Marka FUSO świętowała wprowadzenie FUSO eCantera na światowe rynki we wrześniu 2017 r. i od tego czasu dostarcza ten pojazd licznym klientom na całym świecie. Czyni markę FUSO istotnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju Daimler Truck AG, zmierzającej do tego, aby do roku 2039 na rynkach tzw. „triady”, czyli w Europie, Japonii i krajach członkowskich NAFTA, oferować wyłącznie ciężarówki i autobusy, których eksploatacja podczas jazdy („tank to wheel”) będzie miała neutralny bilans CO 2 .

(MM)

fot. Mercedes-Benz