DROGI: Odcinek Suwałki – Budzisko połączy Polskę z Litwą

Trwa budowa drogi ekspresowej S61, stanowiącej najdłuższy, bo 214-kilometrowy fragment międzynarodowego szlaku Via Baltica. Spośród 10 realizowanych odcinków, na 8 prace są już prowadzone lub wkrótce się rozpoczną, a jedynie na dwóch trwa procedura wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Budowę odcinka Suwałki – Budzisko wizytowali 23 września wspólnie Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, oraz jego litewski odpowiednik, Minister Komunikacji, Jarosław Narkiewicz.

Odcinek S61 Suwałki – Budzisko z obwodnicą Szypliszek ma długość ponad 24 kilometrów, a zaawansowanie prac to około 17 procent. Obecnie – jeśli chodzi o roboty drogowe – trwa tam odhumusowanie (zdejmowanie żyznej warstwy ziemi), wymiana gruntów słabonośnych, wykopy, nasypy i wzmocnienie podłoża kolumnami. Przy robotach mostowych prowadzone są prace wzmacniające oraz zbrojeniowe. Średnio pracuje teraz na budowie średnio 384 osób (w tym 65 osób to zespół projektowy).

Między obwodnicą Suwałk a granicą państwa w Budzisku budowane są obecnie dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda (plus pas awaryjny). Powstają też dwa węzły – Suwałki Północ i Szypliszki, a projekt przewiduje też dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) – Żubryn i Budzisko. Na całym odcinku wybudowane zostaną 34 obiekty inżynierskie, z tego w ciągu S61 – 23 (2 estakady, 10 wiaduktów, 11 przejść dla zwierząt). Wartość kontraktu budowlanego to 1,037 mld złotych, a wysokość dofinansowania z funduszy UE dla całego odcinka od Szczuczyna do Budziska (łącznie z odcinkami w woj. warmińsko-mazurskim) wynosi 742,8 mln euro.

Na podlaskich odcinkach S61 zaawansowanie prac jest zróżnicowane, co ma związek z terminami otrzymania decyzji ZRID i wcześniejszymi problemami z wykonawcami. Najkorzystniej wypadają na tym tle odcinki: Śniadowo – Łomża Południe z zaawansowaniem rzeczowym na poziomie ok. 60 proc., od węzła Kolno do obwodnicy Stawisk (42,73 proc.) i od obwodnicy Stawisk do Szczuczyna (56,4%). Te trzy odcinki mają być gotowe w III kwartale przyszłego roku. Z kolei na odcinkach, gdzie zaistniała konieczność wyłonienia nowych wykonawców, terminy uległy przesunięciu. Odcinek Suwałki – Budzisko ma być gotowy w III kw. 2022 r., natomiast fragment Podborze – Śniadowo w III kwartale 2023 r. (15 września br. wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID).

Łączna długość przyszłej S61 to ponad 214 km, z czego kierowcy w woj. podlaskim już korzystają z trzech odcinków o łącznej długości ok. 33,5 km. Jako pierwszy, w listopadzie 2014 r., został oddany odcinek Raczki – Suwałki Południe o długości ok. 12,7 km, zbudowany w ramach realizacji obwodnicy Augustowa. Od kwietnia 2019 r. kierowcy mogą korzystać z kolejnych 12,8 km, czyli obwodnicy Suwałk, a od 15 maja br. z drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 8 km.

(opr. MM)

Fot. GDDKiA