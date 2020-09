DROGI: W 2022 roku pojedziemy całą autostrada A1 po trzy pasy w każdą stronę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępni, jeszcze w tym roku, kierowcom odcinek autostrady A1 z Tuszyna do Częstochowy. Odbędzie się to na zasadach tymczasowej organizacji ruchu, ale najważniejsze, że będzie bardziej komfortowo i bezpieczniej.

Przypominamy, że termin realizacji całej autostrady A1 to 2022 rok. Trzy pasy w każdą stronę. Roboty prowadzone są w istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1, co stanowi dodatkowe utrudnienie zarówno dla budujących, jak i dla kierowców. Do końca tego roku kierowcy będą mogli skorzystać już z pierwszej nowej jezdni. Na zasadach tymczasowej organizacji ruchu wykorzystamy trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny i udostępnione zostaną kierowcom po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. To ambitny plan, ale w przypadku autostrady A1 i obwodnicy Częstochowy takie trudne założenia zostały zrealizowane.

Na wszystkich czterech odcinkach budowy autostrady A1 w województwie łódzkim prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a w niektórych przypadkach nawet go wyprzedzają. Należy przyjąć, że wszędzie przekroczyły półmetek, poza odcinkiem „B” Piotrków Trybunalski – Kamieńsk, gdzie umowa z wykonawcą była podpisana najpóźniej.

Na tym odcinku liczącym blisko 16 kilometrów, już na ponad 11 kilometrach kierowcy korzystają z nowej, betonowej jezdni. Aktualnie trwają prace rozbiórkowe starej jezdni, budowane są przepusty i ekrany dźwiękochłonne. Bardzo duży postęp prac można odnotować w przypadku obiektów inżynierskich.

Większość z nich gotowa jest w ok. 80 proc. Na przełomie roku gotowy będzie wiadukt łącznicy (kierunek Warszawa – Katowice) na węźle Piotrków Trybunalski Zachód. Pozwoli to na zlikwidowanie jednopoziomowego skrzyżowania, które jest obecnie „wąskim gardłem”, mocno spowalnia ruch i powoduje powstawanie zatorów.

A1 Piotrków Trybunalski Południe – Kamieńsk to najdłuższy z budowanych odcinków. Liczy sobie 25 kilometrów i prace są tu najmniej zaawansowane, ponieważ umowa na jego realizację podpisana była najpóźniej. Mimo to udaje się utrzymać bardzo dobre tempo robót. Na obecną chwilę należy przyjąć, że wykonano już ok. 25 proc. wszystkich prac.

Trwają intensywne roboty związane z przygotowaniem podbudowy betonowej jezdni wschodniej. W najbliższym czasie ma ruszyć układanie betonowej nawierzchni, co oznaczałoby znaczne przyśpieszenie prac w stosunku do harmonogramu. Bardzo sprawnie przebiegają także prace związane z budową obiektów mostowych. Można ocenić, że w ich przypadku średnie zaawansowanie wynosi ok. 60 proc.

Po wybudowaniu wszystkich jej odcinków A1 będzie miała 564 km długości i połączy porty Trójmiasta z granicą Polski i Republiki Czeskiej w Gorzyczkach. Autostrada A1 jest częścią VI paneuropejskiego korytarza transportowego oraz międzynarodowej trasy E75. Pokrywa się także z historycznym przebiegiem szlaku bursztynowego.

(opr. MM)

Fot. GDDKiA