W drodze do celu z DUON smartDRIVE

Technologia LNG polega na schłodzeniu gazu ziemnego do -163°C i utrzymaniu go w tej temperaturze za pomocą specjalnego zbiornika kriogenicznego. Skroplony gaz ziemny jest paliwem alternatywnym, które dzięki wyjątkowym walorom ekonomicznym i ekologicznym szybko zyskuje na popularności w branży TSL. Sprzyjająca LNG polityka UE, państw członkowskich i firm sprawia, że według szacunków udział tego paliwa w transporcie na rynku europejskim wzrośnie w perspektywie dekady do 25%, powoli wypierając olej napędowy. Jest to powodowane globalnym pędem do powstrzymania zmian klimatycznych, czemu sprzyja niska emisja CO 2 , NO 2 , NO X , SO X , pyłów i hałasu przez ciągniki napędzane gazem LNG.

Bezpieczny i wydajny napęd LNG z DUON smartDRIVE

Naprzeciw zmieniającemu się rynkowi paliw napędowych wychodzi lider rynku LNG w Polsce – DUON Dystrybucja – ze swoim najnowszym produktem – DUON smartDRIVE. To produkt oparty na obecnej w firmie technologii LNG i wieloletnim know-how. Jest dostosowany do sprzedaży paliwa dla pojazdów napędzanych LNG lub CNG. W ramach smartDRIVE, DUON zajmuje się budową stacji tankowania LNG, gwarantując przy tym stałe dostawy gazu, serwis instalacji i opiekę doradców technicznych i biznesowych. DUON smartDRIVE jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. DUON oferuje wynajem stałego lub ruchomego zbiornika kriogenicznego, dopasowanego do potrzeb klienta, wraz z dystrybutorem i przewodami niezbędnymi do tankowania. Zestaw umieszczany jest w lokalizacji wskazanej przez klienta.

Dostawy gazu LNG – zawsze na czas w bazie

Firmy transportowe są zgodne, że najbardziej ekonomicznym i wygodnym rozwiązaniem jest umieszczenie stacji na terenie ich głównej bazy, a bezpieczeństwo paliwowe i pewne dostawy gazu są nadrzędną potrzebą[1]. Dlatego DUON Dystrybucja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ciągłość dostaw LNG / CNG do stacji tankowania klienta. W tym celu zbiorniki zostały wyposażone w specjalne rozwiązania telemetryczne, pozwalające na bieżąco monitorować poziom gazu. Klient nie musi martwić się o cykliczność dostaw i stan magazynowy – o to, by paliwa nie zabrakło, a dostawy były na czas dba DUON.

Flota LNG – gwarancja oszczędności z DUON

Zasilanie floty skroplonym gazem ziemnym oznacza dla przewoźnika szereg oszczędności. Zakup paliwa generuje największe koszty dla firm transportowych. Natomiast cena skroplonego gazu ziemnego jest niższa w stosunku do oleju napędowego nawet o 30%, co wynika m.in. z zerowej akcyzy na LNG oraz zwolnienia z opłaty emisyjnej (80 zł na 1000 l dla oleju napędowego) w Polsce. Do redukcji kosztów paliwowych floty napędzanej LNG przyczynia się również zwolnienie przewoźnika z obowiązku tankowania AdBlue w niektórych modelach ciągników siodłowych, niskie spalanie LNG – nawet do 22 kg/100km oraz eliminacja zjawiska „kradzieży paliwa”. Rozwój produkcji i terminali LNG wpływa na korzystną podaż względem popytu i według szacunków niska cena LNG utrzyma się na stabilnym poziomie.

Transport towarów z wykorzystaniem ciągników siodłowych na LNG wiąże się również ze zwolnieniem z opłat drogowych (MAUT) w Niemczech, a na terenie północnych Włoch eko-floty mogą liczyć na 30% ulgę. Część przewoźników deklaruje, że opłaty drogowe generują w ich firmach koszt rzędu 100 tys. złotych miesięcznie[2], dlatego napędzanie floty gazem LNG to czysta oszczędność, która umożliwia szybki zwrot z inwestycji w ciągnik lub dzierżawę instalacji tankowania LNG.

Szybki zwrot inwestycji dzięki DUON smartDRIVE

Do zestawu DUON smartDRIVE opcjonalnie można dołączyć urządzenia rozliczeniowe, które umożliwiają sprzedaż nadwyżki paliwa na zewnątrz. Obecnie na terenie Polski znajduje się 5 stacji tankowania LNG, a kolejne są na etapie budowy lub projektowania. Taka sytuacja wpływa korzystnie na obecny popyt i zwiększa opłacalność inwestycji w wynajem instalacji DUON smartDRIVE. Wejście w rolę stacji tankowania pojazdów dla zewnętrznych firm, znacznie przyspieszy zwrot z inwestycji.

Doświadczony partner w dostawach ekologicznego paliwa

Coraz więcej firm podejmuje realne działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych w transporcie i logistyce. Jednym z nich jest poszukiwanie przewoźnika z niskoemisyjną flotą. Ten wzrastający trend w perspektywie kilku lat może stać się bezwzględnym wymogiem – szczególnie, jeśli Unia Europejska obniży dopuszczalny próg emisji szkodliwych związków i hałasu. DUON Dystrybucja dostarcza gaz LNG w Polsce już od 20 lat, zapewniając klientom ekspercką wiedzę i doświadczenie w stosunkowo młodej i wzrastającej branży paliw alternatywnych. W 2019 roku firma obsłużyła ponad 1600 dostaw gazu o łącznym wolumenie ponad 24 tys. ton.

Przejście na LNG – od czego zacząć?

Jeśli Twoja firma nie posiada jeszcze floty LNG, warto skorzystać z testów ciągników siodłowych oferowanych przez producentów (IVECO, Scania, Volvo). Jednocześnie skontaktuj się z doradcą DUON, który poprowadzi Cię krok po kroku przez wszystkie możliwości DUON smartDRIVE i dostosuje ofertę do potrzeb Twojego biznesu – m.in. wesprze w kalkulacjach dotyczących wolumenu gazu i pojemności zbiornika. Odpowie też na wszystkie pytania dotyczące tego, jak ograniczyć koszty eksploatacyjne, gdzie znaleźć stacje tankowania LNG na Twoich trasach etc. Sprawdź również, czy LNG jest opłacalne dla Twojego biznesu w kalkulatorze oszczędności.

Doradcy DUON smartDRIVE chętnie pomogą wprowadzić Twój biznes na wyższy poziom oszczędności.

