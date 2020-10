Volvo: 10 lat obecności w branży budowlanej

Dzięki dostępności osi przednich i tylnych osi zespolonych o nośności odpowiednio: do 20 i do 38 ton, pojazd ten jest przygotowany do realizacji najbardziej wymagających zadań transportowych w wyjątkowo trudnym terenie. Nowe Volvo FMX zostało opracowane z myślą o zastosowaniu w nim przyszłych elektrycznych układów napędowych oraz przystosowane do zasilania HVO – paliwem odnawialnym stanowiącym alternatywę dla kopalnego oleju napędowego.

W 2010 r. Volvo Trucks wprowadziło na rynek model Volvo FMX – samochód ciężarowy opracowany specjalnie z przeznaczeniem dla wymagającej branży budowlanej. Od tego czasu, dzięki wprowadzaniu licznych nowatorskich cech, pojazd ten zyskał reputację jednego z najwytrzymalszych budowlanych samochodów ciężarowych. Nowe Volvo FMX wyposażono w kabinę skonstruowaną z wykorzystaniem całkowicie nowej platformy, czerpiącej z dziesięcioletniego doświadczenia Volvo w dostarczaniu solidnych pojazdów budowlanych.

– Nowe Volvo FMX stanowi doskonałe połączenie sprawności i trwałości. Oprócz wytrzymałej konstrukcji, cechuje się nową kabiną o pionowo ukształtowanych przednich słupkach. Dzięki temu kabina zyskała na przestronności i zapewnia lepszą widoczność. Łatwiejsze stało się również wsiadanie i wysiadanie – wyjaśnia Helena Alsiö, wiceprezes ds. grupy produktów FM FMX w Volvo Trucks.

Łatwe panowanie nad przyczepnością

W nowym Volvo FMX przełączanie pomiędzy blokadą tylko międzyosiowego mechanizmu różnicowego a blokadami wszystkich mechanizmów różnicowych jest wyjątkowo łatwe. Wystarczy w odpowiedniej pozycji ustawić pokrętło sterowania przyczepnością, by przed włączeniem wszystkich blokad następowała automatyczna synchronizacja prędkości obrotowych kół. Ponadto, kierowca, za pośrednictwem zestawu wskaźników, ma możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym stanu blokad mechanizmów różnicowych.

Zmiana kierunku jazdy bez zatrzymywania pojazdu

Przy prędkości poniżej 15 km/h zmiana kierunku jazdy jest możliwa bez uprzedniego zatrzymywania pojazdu. Po wyborze biegu wstecznego za pomocą dźwignia wybieraka zakresów I-Shift, kierowca może zatrzymać pojazd operując wyłącznie pedałem przyspieszenia. Tempo zmiany kierunku jazdy jest zależne od siły nacisku na pedał przyspieszenia.

– Funkcja zmiany kierunku jazdy bez zatrzymywania pojazdu jest niezwykle przydatna, zwłaszcza w połączeniu z Aktywnym Układem Kierowniczym Volvo, podczas manewrowania z małą prędkością na ograniczonej przestrzeni – tłumaczy Helena Alsiö.

Precyzyjne kierowanie bez wysiłku

Aktywny Układ Kierowniczy Volvo, wprowadzony ma rynek w 2013 r., to opatentowane innowacyjne rozwiązanie, umożliwiające prowadzenie pojazdu przy zaledwie minimalnym wysiłku ze strony kierowcy. Łączy w sobie konwencjonalny, hydrauliczny układ wspomagania z elektronicznie sterowanym silnikiem elektrycznym, zamontowanym w przekładni kierowniczej.

– Aktywny Układ Kierowniczy Volvo odniósł ogromny sukces i idealnie pasuje do budowlanego samochodu ciężarowego. Przy małych prędkościach jazdy pozwala łatwo i precyzyjnie manewrować, zdejmując ciężar z ramion i barków kierowcy. W rezultacie wzrasta bezpieczeństwo i maleje ryzyko rozwoju schorzeń zawodowych u kierowców – mówi Helena Alsiö.

Nawet 150 ton DMC zestawu drogowego wydatnie zwiększa wydajność

W nowym Volvo FMX dostępna jest oś zespolona o nośności 38 ton – „najcięższe” uzupełnienie oferty podwozi Volvo – umożliwiająca tworzenie zestawów drogowych o masie całkowitej do 150 ton. Zmodyfikowane zostało także zawieszenie przednie, które obecnie, w trudnych warunkach terenowych, oferuje nośność do 10 ton lub do 20 ton w przypadku podwójnej przedniej osi. W pojazdach ze skrętną osią wleczoną lub pchaną zwiększono maksymalne kąty skręty kół, zapewniając tym samym większą zwrotność i mniejsze zużycie opon. Wszystkie te udoskonalenia łącznie przyczyniają do wzrostu wydajności opłacalności transportu budowlanego.

Skrzynia biegów I-Shift dla ciężkich ładunków

„Budowlana” wersja wiodącej na rynku skrzyni biegów Volvo I-Shift umożliwia poruszanie się Volvo FMX w trudnym i górzystym terenie przy zachowaniu wysokiej wydajności i komfortu kierowcy. W 2016 r. Volvo Trucks wprowadziło do oferty skrzynię biegów I-Shift z biegami pełzającymi, dzięki której możliwe jest ruszenie z miejsca zestawem drogowym o masie do 325 ton. Możliwa jest także jazda z bardzo małą prędkością: zaledwie 0,5 km/h, co znacznie ułatwia wykonywanie precyzyjnych manewrów.

Większe bezpieczeństwo

Nowa kabina nowego Volvo FMX zawiera w sobie szereg ulepszeń zwiększających widoczność z jej wnętrza, takich jak m.in. większe szyby, obniżona linia drzwi czy nowe lusterka wsteczne. Dalszą poprawę widoczności można osiągnąć instalując kamerę narożną po stronie pasażera, pozwalającą obserwować strefę z boku pojazdu na 9-calowym wyświetlaczu bocznym.

Sam wyświetlacz boczny obsługuje do ośmiu kamer, a obraz z czterech z nich może być wyświetlany jednocześnie, zapewniając kierowcy łatwo dostępny podgląd pojazdu i jego otoczenia.

W grupie dodatkowych elementów zwiększających bezpieczeństwo znajduje się m.in. tempomat „zjazdowy”, limitujący maksymalną prędkość podczas zjazdu ze wzniesienia, zapobiegający niepożądanemu rozpędzaniu pojazdu.

Elektronicznie sterowany układ hamulcowy (EBS), konieczny do działania Układu Ostrzegającego o Niebezpieczeństwie Kolizji z funkcją Hamowanie Awaryjne oraz Elektronicznego Układu Stabilizacji Toru Jazdy, stanowi wyposażenie standardowe nowego Volvo FMX. W opcji dostępny jest Aktywny Układ Kierowniczy Volvo z Asystentem Utrzymywania Pasa Ruchu i Asystentem Utrzymywania Stateczności.

Bezpieczeństwo zwiększa również nowy system rozpoznawania znaków drogowych, który wizualnie informuje kierowcę o ograniczeniach prędkości, zakazach wyprzedzenia i kategorii drogi.

W przypadku szczególnie wymagających zastosowań, jak np. transport górniczy, Volvo FMX może zostać wyposażone w stalowy wywietrznik dachowy z dźwignią wyjścia bezpieczeństwa, której użycie powoduje usunięcie z kabiny kompletnego wywietrznika.