RENAULT TRUCKS: Obsługa predykcyjna skraca czas przestoju pojazdów

Wykorzystanie telematycznych systemów zarządzania flotą pozwalających na zdalną diagnostykę pojazdu w czasie rzeczywistym w pewnym sensie zmienia zasady gry tworząc nowy poziom zaangażowania serwisu w ocenę i utrzymanie stanu technicznego obsługiwanych pojazdów.

Właściciele flot i obsługujące je serwisy mogą podejmować lepsze i szybsze decyzje w zakresie obsługi pojazdów – niezależnie czy będą to naprawy wykonywane na drodze, planowe przeglądy serwisowe czy też naprawy wykonywane w warsztatach. Te oszczędzające czas technologie, które są ogólnie dostępne z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego, coraz częściej stają się narzędziami do zarządzania flotą, aby zaoszczędzić czas, ograniczyć zadania administracyjne, zwiększyć produktywność, wyeliminować odpady i skrócić przestoje.

Zapobiegać czy przewidywać?

Wyprzedzanie potencjalnych problemów to najskuteczniejszy i stosunkowo prosty sposób na utrzymanie floty na drodze. Oznacza to, regularne wykonywanie obsług zapobiegawczych w odstępach, które mają sens dla pojazdów danego typu. Właściwa obsługa zapobiegawcza obejmuje typowo wymianę płynów i filtrów zgodnie z zaleceniami producenta, smarowanie elementów podwozia oraz kompleksowe przeglądy opon, hamulców, jednostki napędowej, układu wydechowego i napędowego, a także instalacji elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej. Mechanicy powinni również rozwiązywać wszelkie pojawiające się problemy, aby zapobiec przyszłym – z natury nieprzewidzianym – awariom.

Nowe technologie gromadzenia informacji o stanie technicznym pojazdu, polegające na telematycznej transmisji danych diagnostycznych, w rewolucyjny sposób zmieniają sposób w jaki pracują nowoczesne serwisy samochodów ciężarowych. Dysponując gromadzonymi na bieżąco danymi na temat zużycia poszczególnych komponentów oraz wynikami analizy trendów w zakresie np. trwałości i niezawodności, serwisy mogą sięgać po metody obsługi predykcyjnej, a nie tylko zapobiegawczej. Pozwala to na wymianę wrażliwych komponentów z wyprzedzeniem pozwalającym na utrzymanie maksymalnego i stałego poziomu niezawodności.

Możliwe staje się opracowanie indywidualnego dla każdego pojazdu modelu predykcyjnego w celu identyfikacji, kiedy wymaga on naprawy przed awarią części. Zapewnia to znaczne korzyści operacyjne, pozwalając flotom i dostawcom usług serwisowych opracować lepsze, bardziej kompleksowe harmonogramy w celu rozwiązania problemów związanych z utrzymaniem stanu technicznego i obsługą, w celu zwiększenia dyspozycyjności samochodu, redukcji kosztów, lepszego planowania cyklu życia pojazdu oraz zwiększenia ogólnej efektywności eksploatacyjnej.

Zatem kluczem do sukcesu w zakresie utrzymania gotowości eksploatacyjnej samochodów ciężarowych jest zdalne gromadzenie i analiza danych zebranych z pojazdu, prowadzące do wczesnego wykrywania zmian stanu technicznego i wiarygodnej oceny prawdopodobieństwa pojawienia się ewentualnych usterek. Inną korzyścią wynikającą ze zdalnego monitorowania stanu technicznego jest możliwość wyprzedzającego poinformowania warsztatu, co zwiększa jego wydajność. Staje się dokładnie wiadome, kiedy ciężarówka pojawi się w serwisie i jaki zakres czynności jest w niej do wykonania. Pozwala to zabezpieczyć odpowiednie części zamienne i sprzęt oraz usprawnić czynności serwisowe, przez co bezproduktywny czas przestoju samochodu zostaje ograniczony do minimum.

Start&Drive Excellence Predict

Renault Trucks ma w swojej ofercie kontrakty serwisowe Start&Drive Excellence Predict, pozwalające na maksymalne skrócenie czasu przestoju pojazdów, a w konsekwencji zwiększenie ich wydajności i jak najdłuższe utrzymanie ich na drodze. Ten rodzaj kontraktu bazuje na starannie dobranej strategii obsługi serwisowej, którą można określić jako obsługę predykcyjną. Podstawę stanowi zbieranie w czasie rzeczywistym danych diagnostycznych dotyczących stanu technicznego pojazdu i jego najważniejszych komponentów. W czasie rzeczywistym pobierane są takie dane jak np. przebieg, czas pracy sinika, ilość zużytego paliwa. Informacje te są przekazywane zdalnie przez pojazd do centrum monitoringu a konieczne prace serwisowe mogą być zaplanowane z wyprzedzeniem.

Samochód Renault objęty kontraktem serwisowym Start&Drive Excellence Predict przekazuje również ewentualne kody błędów podzespołów najbardziej narażonych na zużycie. Jest to możliwe, ponieważ 80% kluczowych podzespołów, których awaria może prowadzić do przestojów (wyłączając naczepy i opony) jest nieprzerwanie monitorowanych przez różnego typu czujniki.

Nad wszystkim czuwa centrala monitoringu – Renault Trucks Monitoring Center – zlokalizowana w Ghent (Belgia), gdzie spływają wszystkie gromadzone dane i tam, przy pomocy specjalnego oprogramowania są analizowane – dotyczy to wszystkich jeżdżących po Europie ciężarówek Renault objętych kontraktami serwisowymi – w Polsce jest to ponad 1000 pojazdów. Na podstawie obliczeń odpowiednich modeli matematycznych generowane są ostrzeżenia o potencjalnych uszkodzeniach zanim one jeszcze wystąpią – dla każdego z pojazdów oddzielnie. Po wykryciu nieprawidłowość centrala monitoringu niezwłocznie wysyła powiadomienie do lokalnego punktu serwisowego Klienta, który następnie kontaktuje się z Nim i umawia wizytę w serwisie mającą na celu wyeliminowanie potencjalnej usterki. Wcześniej serwis upewnia się czy nie została już wcześniej zaplanowana wizyta, tak aby możliwie jak najbardziej skrócić czas spędzony przez pojazd na serwisie.

Dzięki aktywnej usłudze Start&Drive Excellence Predict punkt serwisowy dysponuje również danymi na temat zużycia kluczowych podzespołów pojazdu (filtr paliwa, układ oczyszczania spalin, akumulatory) – informacje te są aktualizowane co 3 dni. Lokalny serwis Klienta może również połączyć się z pojazdem i za pośrednictwem telematyki odczytać bieżące wartości zużycia komponentów takich jak np.: wkład osuszacza powietrza, klocki hamulcowe czy tarcza sprzęgła.

W ramach kontraktu Klient ma możliwość zdalnego programowania większości jednostek sterujących pojazdu – dotyczy to również aktualizacji oprogramowania, modyfikacji parametrów czy wgrywanie poprawek serwisowych a nawet realizacji kampanii serwisowych dotyczących oprogramowania. Wszystko to może być realizowane przez Home Dealera i dotyczy pojazdów RT T i T High, wyprodukowanych po 23 tygodniu 2016 r.

Na postawie realnej znajomości intensywności eksploatacji samochodu oraz jego rzeczywistego stanu technicznego możliwe staje się utrzymanie najlepszych osiągów samochodów Renault Trucks w całym okresie trwania kontraktu i precyzyjne dostosowanie harmonogramów obsługi serwisowej w zależności od specyfikacji pojazdu. W ten sposób Renault Trucks ułatwia pracę swoim Klientom i aktywnie przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji. Za planowanie i realizację obsług oraz załatwienie wszelkich formalności odpowiadają punkty serwisowe Renault Trucks.

Philippe Gorjux, dyrektor zarządzający Renault Trucks Polska mówiąc o obsłudze predykcyjnej realizowanej w sieci serwisowej Renault Trucks w Polsce zwrócił uwagę, że kluczem do sukcesu jest właściwa obsługa pojazdów.

– Dawniej budowano serwisy po to, by naprawiać samochody ciężarowe, dziś istotą jest ich obsługa wykonywana w odpowiednim czasie. Rośnie udział flot wykorzystujących kontrakty obsługowo-naprawcze, wprowadzane są metody obsługi predykcyjnej. W praktyce oznacza to ocenę stanu technicznego z wyprzedzeniem i zmianę kierunku przepływu informacji. Teraz to serwisy działające w ramach organizacji Renault Trucks jako solidni partnerzy swoich Klientów zawiadamiają ich o konieczności wykonania obsługi pojazdu, jeszcze zanim sam użytkownik dostrzeże taką konieczność. Chcemy by nasi klienci mogli się skoncentrować na swoich zadaniach związanych z transportem, a my będziemy dbać o ich pojazdy.” – komentuje Philippe Gorjux.

Kontraktami serwisowymi Start & Drive Excellence Predict mogą być objęte samochody Renault Trucks serii T i T High. Modele C i K będą mogły korzystać z usługi w 2020 roku. Kontrakty Start & Drive Excellence Predict stanowią część kompleksowej oferty obsługi serwisowej, w skład której wchodzą również: Renault Trucks: Start & Drive Reference, Start & Drive Performance i EnDurance, która jest przeznaczona dla pojazdów starszych niż 5 lat.

Zasady obsługi predykcyjnej wynikające z kontraktów serwisowych Start & Drive Excellence Predict wprowadzane są w całej organizacji Renault Trucks w Europie – u wszystkich partnerów serwisowych. Skuteczna opieka nad pojazdami ze strony serwisów pozwala na bezpieczne wydłużenie ich okresu użytkowania, dając im nie tylko pierwsze ale również drugie czy nawet trzecie życie. To też wskazuje na znaczenie jakie mają kontrakty obsługowe, którymi obejmowane są samochody używane Renault Trucks.