SOLARIS: Tallinn zamawia kolejne 100 autobusów na gaz ziemny

W 2019 roku firma Solaris wygrała w Tallinie przetarg na dostawę 60 autobusów Urbino 12 oraz 40 pojazdów przegubowych, wszystkich napędzanych sprężonym gazem ziemnym CNG. Zgodnie z umową pojazdy są dostarczane do przewoźnika Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) w transzach. Do dziś zrealizowano dostawy już 80 pojazdów, a pozostałych 20 dotrze do tego największego przewoźnika transportu publicznego w Estonii do końca tego roku.

Jeszcze przed zakończeniem dostaw w ramach głównego kontraktu TLT skorzystało z tzw. opcji i rozszerzyło zamówienie o kolejne 100 pojazdów. Tym razem będzie to 50 sztuk modelu Solaris Urbino 12 CNG oraz 50 autobusów przegubowych Solarisów Urbino 18 CNG. Wartość zamówienia to 28 mln EUR. Pojazdy w ramach opcji zostaną dostarczone w roku 2021.

W stosunku do pierwszej transzy zamówienia, kolejna setka autobusów będzie się różniła wyposażeniem: tym razem klient zdecydował się na tzw. zamknięte kabiny kierowcy z oddzielnym wejściem. Jest to jedno z oferowanych przez producenta rozwiązań w ramach pakietu „antycovidowego”. Zamknięta kabina pozwala ograniczyć kontakt kierowców z pasażerami i tym samym zmniejsza ryzyko infekcji. Sercem pojazdów, zarówno w wersji dwunasto-, jak i osiemnastometrowej, będzie silnik o mocy 239 kW, przystosowany do pracy z paliwem w postaci sprężonego gazu ziemnego (CNG). Jednostka ta zostanie wyposażona w funkcję zimnego startu, ułatwiającą rozruch przy niskich temperaturach zewnętrznych. Układ napędowy uzupełni automatyczna skrzynia biegów, która zapewni optymalny komfort jazdy dla kierowców i pasażerów.

Obie wersje pojazdów zostaną wyposażone w szereg rozwiązań podnoszących komfort podróżujących nimi pasażerów. Nie zabraknie m.in. wydajnej całopojazdowej klimatyzacji oraz podwójnych gniazd USB, umieszczonych między siedzeniami w każdym rzędzie. Na pokładzie pojazdów znajdzie się również system informacji pasażerskiej z wewnętrzną oraz zewnętrzną zapowiedzią głosową oraz system monitoringu składający się z kamer wewnętrznych, a także kamery kierunku jazdy oraz cofania.

Solaris zastosuje w swych pojazdach również szereg rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo podróżnych oraz kierowców. Warto w tym miejscu wspomnieć o systemie detekcji i gaszenia pożaru oraz systemie nadzoru tankowania, zapewniającym bezpieczeństwo dzięki kontroli nad ilością tankowanego i zużytego paliwa.

Ekologiczne pojazdy marki Solaris znane są w estońskiej stolicy od 2002 roku. Producent dostarczył już bowiem do Tallina ponad 50 bezemisyjnych trolejbusów Trollino. Dzięki realizacji aktualnego zamówienia na łącznie 200 pojazdów Estonia zostanie 14. europejskim państwem, do którego Solaris dostarczy swoje autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym. Ponad 1400 niskoemisyjnych Urbino wykorzystujących paliwo w postaci gazu CNG, poza rodzimym rynkiem producenta, trafiło m.in. do miast w Niemczech, Norwegii, Szwecji, Czechach, Holandii, Hiszpanii, Francji oraz we Włoszech.

(MM)Fot. Solaris