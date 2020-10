MAN: Nowa generacja pojazdów ciężarowych

Ciężarówki MAN nowej generacji, w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy od ich wprowadzenia na rynek, cieszą się dużym zainteresowaniem. Szczególnie pozytywnie przyjęto rozwiązania skupiające się na kierowcy, wygodnej obsłudze, oszczędnym zużyciu paliwa i bezpieczeństwie oraz na kompleksowym pakiecie starannie dobranym pod kątem potrzeb kierowcy.

Nowa generacja pojazdów ciężarowych MAN wyznacza standardy w zakresie komfortu, bezpieczeństwa, ekonomiczności, niezawodności, serwisu, a także dostępności połączeń i cyfryzacji, dzięki czemu klienci MAN mogą teraz realizować swoje zadania łatwiej, efektywniej i bardziej skutecznie, zgodnie z głównym hasłem MAN „Simplifying Business”. Teraz, po upływie siedmiu miesięcy od uroczystej prezentacji w hiszpańskim Bilbao, można już stwierdzić, że nowa generacja ciężarówek MAN dotrzymuje słowa.

Wyróżnienie innowacyjnego stanowiska pracy kierowcy dwoma nagrodami za wzornictwo, potwierdzony podczas jazdy testowej TÜV Süd potencjał w zakresie redukcji zużycia paliwa, pozytywne oceny przez europejską prasę branżową oraz pozytywne informacje zwrotne otrzymywane od pierwszych klientów eksploatujących pojazdy MAN nowej generacji – to tylko nieliczne przykłady potwierdzające prawdziwość powyższego stwierdzenia.

Nagroda za wzornictwo Design-Awards

– Szczególnie podoba nam się wnętrze nowego pojazdu MAN z praktycznymi rozwiązaniami sterowania za pośrednictwem SmartSelect – mówi Johann Krieger, dyrektor zarządzający spółki Spedition Johann Krieger GmbH & Co. KG z miejscowości Rottenburg w Dolnej Bawarii. Tego samego zdania byli jurorzy dwóch równie renomowanych konkursów projektanckich. Projekt cyfrowego stanowiska pracy kierowcy w ciężarówce MAN nowej generacji zachwycił pod względem wygody użytkowania i otrzymał dwie nagrody: Red Dot Award w kategorii Brands & Communication Design 2020 i German Design Award 2021 w kategorii Excellent Product Design – Human-Machine-Interface.

Nowa koncepcja stanowiska pracy kierowcy przekonała ekspertów pod względem kształtu, pomysłu i funkcjonowania, gdyż umożliwia ona kierowcy intuicyjną obsługę licznych funkcji wspomagania i komfortu, w które wyposażone są ciężarówki MAN nowej generacji, bez konieczności odciągania uwagi od sytuacji na drodze. W tym celu pola wyświetlania i obsługi zostały od siebie tak oddzielone, aby informacje wizualne znajdowały się możliwie blisko osi wzroku skierowanego na drogę, zaś elementy obsługi były wygodnie dostępne z pozycji siedzącej. Doskonałym przykładem przyjętej filozofii jest system MAN SmartSelect, dotychczas sporadycznie spotykany w pojazdach użytkowych. Zastosowane w nim funkcje pokręteł i przycisków do minimum ograniczają konieczność odrywania wzroku od sytuacji na drodze podczas obsługi menu infotaintment i nawigacji. Przemyślane stanowisko pracy kierowcy w ciężarówkach MAN nowej generacji zapewnia każdemu kierowcy – niezależnie od wieku, doświadczenia zawodowego lub zdolności technicznych – duży komfort obsługi, przyczyniając się do trwałego usprawnienia codziennej pracy. Aby osiągnąć ten cel, firma MAN przeprowadziła na wczesnym etapie powstawania pojazdu ankietę wśród ponad 700 kierowców, a następnie uwzględniła przy projektowaniu otrzymane tą drogą informacje praktyczne.

– Dla MAN było jasne: kierowca musi uczestniczyć w całym procesie projektowania i znajdować się w centrum naszego zainteresowania. Tylko w ten sposób możemy jako producent dowiedzieć się, czego rzeczywiście potrzebują kierowcy. Takie podejście spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem klientów i prasy specjalistycznej, a zdobycie wspaniałych nagród jeszcze raz udowodniło, że obraliśmy właściwą drogę – komentuje otrzymane wyróżnienia Dr. Andreas Tostmann, prezes zarządu MAN Truck & Bus.

Kolejnym aspektem, który obok koncentracji na potrzebach kierowcy już po pierwszych jazdach testowych wywarł ogromne wrażenie na międzynarodowej prasie specjalistycznej oraz na klientach, którzy zdążyli poznać w praktyce pojazd MAN TGX nowej generacji, jest znacznie mniejsze zużycie paliwa.

– Niskie zużycie paliwa, także w stosunku do zużycia przez pojazdy poprzedniego modelu, jest bardzo istotne – potwierdza Daniel Hoppenstock, członek zarządu w spółce HVL Transporte GmbH z miejscowości Pattensen koło Hanoweru. Ma on już doświadczenie z siedmioma pojazdami MAN TGX nowej generacji.

Także Heimo Staber, dyrektor spółki Heimo Staber GesmbH i jeden z pierwszych klientów jeżdżących nowym MAN TGX w Austrii, z przekonaniem wyraża się o nowym nabytku: – Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z pojazdu, nasze oczekiwania w znacznym stopniu zostały przekroczone. Szczególnie pozytywnie zaskoczyło nas niskie zużycie paliwa, dlatego szybko zamówiliśmy drugi ciągnik siodłowy nowej generacji.

Najwyższa efektywność i ekonomiczność

Dzięki nowym koncepcjom układu napędowego, aerodynamiki i tempomatowi MAN EfficientCruise, pojazdy ciężarowe MAN nowej generacji są oszczędniejsze nawet o 8,2% w porównaniu z pojazdami poprzedniej generacji. Ten przewidywany przez MAN potencjał oszczędności został potwierdzony w praktyce podczas jazdy testowej zorganizowanej przez TÜV Süd. Po przejechaniu w sumie 684 kilometrów wynik był oczywisty. Podczas dwóch następujących bezpośrednio po sobie przejazdach na liczącej 342 kilometry trasie pomiarowej, obejmującej odcinki autostrady i drogi krajowej, nowy MAN TGX 18.470 Euro 6d zużył o 8,2% mniej paliwa w stosunku do pojazdu referencyjnego MAN TGX 18.460 poprzedniej wersji. Profil normalnej autostrady odpowiadał w 90% trasom pokonywanym w europejskim ruchu dalekobieżnym. Aby zapewnić porównywalność możliwości samego pojazdu, po przejechaniu połowy trasy w pojazdach testowych zamieniono naczepy i kierowców.

– Niskie całkowite koszty utrzymania pojazdu są istotnym czynnikiem decydującym o sukcesie naszych klientów. Nasze pojazdy nowej generacji konsekwentnie projektowaliśmy pod kątem maksymalnej efektywności i ekonomiczności, i cel ten udało nam się w pełni osiągnąć!! Bardzo się cieszymy, że zostało to także potwierdzone testem przeprowadzonym przez niezależną organizację zajmującą się badaniami. W tym miejscu pragnę gorąco podziękować naszemu całemu zespołowi za wspaniałą pracę – mówi Dr. Frederik Zohm, członek zarządu odpowiedzialny za prace naukowo-badawcze i projektowe w MAN Truck & Bus.

Nowe systemy wspomagania i bezpieczeństwa

Pojazdy MAN nowej generacji spotkały się z dobrym przyjęciem nie tylko na dalekich trasach. Firma Bärnreuther+Deuerlein Schotterwerke GmbH & Co. KG wybrała nowy pojazd MAN TGX do transportu drobnicy. Teraz zamówiła kolejne pojazdy, a menadżerka parku pojazdów, Anna Bärnreuther, jest zadowolona przede wszystkim z licznych systemów wspomagania: –Dla naszego przedsiębiorstwa bezpieczeństwo innych uczestników ruchu jest bardzo ważne. Równie ważne jest także bezpieczeństwo naszych kierowców. Nowy MAN TGX został wyposażony w te istotne systemy wspomagania.

Należy tu wymienić sprawdzone już systemy, takie jak system utrzymania pasa ruchu, który reaguje w przypadku niezamierzonego opuszczenia pasa, czy system hamowania awaryjnego MAN EBA, który pozwala uniknąć wypadku w wyniku najechania na inny pojazd, dzięki wcześniejszemu ostrzeżeniu kierowcy o grożącej kolizji, a w razie potrzeby dzięki uruchomieniu pełnego hamowania aż do zatrzymania pojazdu – zakres funkcji tego systemu wykracza nawet poza rozwiązania wymagane przepisami obowiązującego prawa.

Na życzenie instalowane są też nowe systemy wspomagania kierowcy. Oparty na radarze system wspomagania kierowcy przy skręcaniu wysyła optyczne i akustyczne sygnały w przypadku, gdy w słabo widocznej strefie po prawej stronie pojazdu znajdują się inni uczestnicy ruchu, na przykład rowerzyści, co przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia na skrzyżowaniach. Rozszerzoną funkcją jest system wspomagania przy zmianie pasa jazdy, który ostrzega kierowcę przed zbliżającymi się z tyłu pojazdami zarówno po stronie kierowcy, jak i pasażera, co dotychczas jest jedynym tego typu zastosowaniem na rynku.

Dostępny jest także nowy asystent jazdy w korkach, który pozwala na znaczne ograniczenie zmęczenia kierowcy. Jako rozszerzenie dotychczasowej funkcji ACC Stop&Go może być on aktywowany w zakresie niskich prędkości do 40 km/h i dopóki nie zostanie osiągnięta prędkość 60 km/h samodzielnie steruje układem napędowym, hamowania i kierowania, a w razie potrzeby hamuje za zwalniającym pojazdem aż do zatrzymania, po czym samoczynnie ponownie rusza. Mapy wprowadzone do systemu nawigacji umożliwiają aktywację tego systemu wyłącznie na autostradach. Aby korzystać z asystenta jazdy w korkach kierowca musi cały czas trzymać ręce na kierownicy.

Obok dążenia do wyposażenia pojazdu w perfekcyjne rozwiązania techniczne, firma MAN Truck & Bus systematycznie pracuje nad rozwojem i doskonaleniem wszystkich produktów i usług związanych z pojazdami ciężarowymi MAN nowej generacji.

Nowe serwisy cyfrowe

Serwis MAN Now to nowy, wyższy poziom cyfrowego zarządzanie pojazdami. Został on zaprezentowany w ramach wprowadzenia na rynek pojazdów nowej generacji i poprzez aktualizację online umożliwia klientom wyposażenie posiadanego pojazdu MAN nowej generacji w dodatkowe funkcje, bez konieczności odprowadzania pojazdu do serwisu. Aplikacja „Online Traffic” udostępnia kierowcy aktualne dane dotyczące sytuacji na drodze, które umożliwią ominięcie korków, a „Map-Update” poprzez aktualizację map zaopatruje kierowcę w aktualne informacje dotyczące przebiegu trasy. W ten sposób doraźne blokady dróg lub prowadzone prace drogowe mogą zostać szybko uwzględnione przez nawigację. Te dwie pierwsze funkcje będą stopniowo uzupełniane o kolejne.

– Nasze przyszłe projekty idą jeszcze dalej, gdyż rozwiązania cyfrowe nie ograniczają się już tylko do operacyjnego wykorzystania pojazdów. Teraz przy pomocy instrumentów cyfrowych można modyfikować pojazdy aż do platform cyfrowych, stają się one zintegrowanym i aktywnym elementem procesów logistycznych naszych klientów i udostępniają dane dla całego logistycznego ekosystemu – mówi Niklaus Waser, Senior Vice President Digital Transformation & Business Models.

Wraz z ciężarówkami nowej generacji firma MAN zapewnia klientom i kierowcom nie tylko przyszłościowe rozwiązania, ale także wszystko, co od początku w swojej ciężarówce MAN cenią i czego od niej oczekują, lecz w jeszcze lepszym wykonaniu. Pod tym stwierdzeniem może się podpisać także Jan Plieninger: – Dzięki konsekwentnie uwzględnianym potrzebom kierowcy oraz dużej efektywności pod względem zużycia paliwa, już teraz napływają bardzo pozytywne opinie od naszych klientów – mówi dyrektor BFS Business Fleet Services GmbH, firmy wynajmującej pojazdy ciężarowe.

Istotne są także osobiste relacje z klientem i przede wszystkim wyjątkowa kompetencja w branży, którą MAN Truck & Bus budował przez ponad 100 lat, zdobywając doświadczenia związane z pojazdami użytkowymi. Dlatego Peter Carr, CEO firmy Abacus Logistics Ltd z Southampton w Wielkiej Brytanii, był bardzo zadowolony z przejęcia pierwszego w tym kraju pojazdu MAN TGX: –W naszym rodzinnym przedsiębiorstwie wszyscy jesteśmy dumni z dobrych relacji z naszymi lojalnymi klientami, którzy takie związki doceniają. W ostatnich latach firma MAN wyraźnie stosowała takie samo podejście obsługi klienta. Nasz lokalny serwis MAN rozumie wymagania, z jakimi wiąże się nasza działalność, ich znaczenie dla naszego sukcesu oraz konieczność, by nasze pojazdy zawsze były dostępne w 100%.

MAN – Simply my Truck

„Simply my Truck” – tak powinny kojarzyć się kierowcom i klientom ciężarówki MAN nowej generacji. Pandemia koronawirusa utrudniła organizacje spotkań z okazji wprowadzenia na rynek nowych pojazdów. Dlatego zespół MAN Truck & Bus z Niemiec zorganizował w maju spotkanie, podczas którego zaproszeni goście mogli na żywo poznać nowy pojazd MAN TGX w kinie samochodowym. Za pośrednictwem dużego ekranu i radia samochodowego eksperci MAN prezentowali pojazdy podczas nieco innego show niż dotychczas. Zadowolona publiczność podziękowała za prezentację koncertem świateł i klaksonów. W Polsce cykl indywidualnych prezentacji dla klientów odbywał się z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa we wszystkich Truck & Bus Center od czerwca do września br. Łącznie udział w nich więzło ponad 1000 osób.

Mając na uwadze dotarcie do jak najszerszej publiczności, firma MAN wyprodukowała już szereg filmów video, w których eksperci odpowiedzialni za produkt wyjaśniali szczegółowo na zewnątrz i w środku pojazdu różne kwestie związane z charakterystyką techniczną ciężarówek nowej generacji. Filmy te można obejrzeć na kanałach mediów społecznościowych MAN Truck & Bus. Tam też „MAN Individual Lion” po raz pierwszy stawiał swoje łapy na asfalcie. Ten ekskluzywny TGX z największą kabiną kierowcy GX i „indywidualną” osłoną przeciwsłoneczną prezentuje, oprócz dostępnego opcjonalnie bogatego komfortowego pakietu kierowcy, wyjątkowe wyposażenie high-end, które można zamówić indywidualnie w MAN. Liczne detale zewnętrzne, na przykład błyszczące obręcze ze stali szlachetnej oraz wnętrze z wielobarwnym nastrojowym oświetleniem LED, kuchnią pokładową z kuchenką mikrofalową i ekspresem do kawy oraz telewizorem LED, tworzą z niego prawdziwego króla wśród lwów.

Po zaprezentowaniu nowych pojazdów MAN TGL, TGM, TGS i TGX przeznaczonych do realizacji zadań na budowie, z napędem na wszystkie koła i w wersji pojazdów dostawczych stado lwów jest już kompletne. Pojazdy MAN nowej generacji w obu segmentach dostępne są w ramach bogatej palety produktów, dzięki czemu MAN może zaoferować perfekcyjne rozwiązania uwzględniające wszystkie specyficzne wymagania branżowe. Klienci poszczególnych branż otrzymują od MAN idealnie wyposażone i przygotowane gotowe pojazdy i zawsze mogą liczyć na optymalne dostosowanie i współpracę z różnymi producentami zabudów.

(MM)

Fot. MAN