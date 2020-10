SCANIA: Gama zelektryfikowanych pojazdów ciężarowych

Scania wprowadza na rynek gamę elektrycznych pojazdów ciężarowych. To kluczowy etap w procesie przewodzenia zmianie we wdrażaniu zrównoważonego systemu transportowego. Hybrydy plug-in oraz pojazdy w pełni elektryczne będą wykorzystywane przede wszystkim do pracy w mieście, m.in. w transporcie dystrybucyjnym.

To ważny krok w rozwoju firmy Scania, która ma już duże doświadczenie w produkcji pojazdów premium napędzanych olejem napędowym i paliwami odnawialnymi. W nadchodzących latach Scania będzie rozwijać gamę zelektryfikowanych pojazdów z myślą o wszystkich zastosowaniach, także w transporcie dalekodystansowym i budownictwie.

– Z wielką dumą ogłaszamy rozpoczęcie długoterminowego zaangażowania firmy Scania w elektryfikację. W nadchodzących latach będziemy corocznie wprowadzać pojazdy elektryczne w całej gamie i w tym celu reorganizujemy produkcję. Szczególne znaczenie ma fakt, że za kilka lat wprowadzimy również elektryczne pojazdy wykorzystywane w transporcie długodystansowym, przystosowane do szybkiego ładowania podczas obowiązkowych 45-minutowych przerw dla kierowców – komentuje Henrik Henriksson, prezes i dyrektor generalny Scania.

Elektryfikacja flot ciężkich pojazdów użytkowych ma kluczowe znaczenie dla dotrzymania zobowiązań porozumienia paryskiego o ograniczeniu globalnego ocieplenia i utrzymania przyrostu temperatury poniżej 1,5°C. Pojazdy elektryczne będą coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla użytkowników zorientowanych na postęp. Na wstępnym etapie Scania będzie rozwijać i wdrażać do pracy hybrydy i pojazdy w pełni elektryczne we współpracy z takimi klientami.

W pełni elektryczny pojazd ciężarowy Scania jest dostępny z kabinami L i P. Pojazd wyposażono w silnik elektryczny o mocy 230 kW (310 KM) i pakiety baterii o pojemności 165 – 300 kWh. Klienci mogą wybierać zestawy złożone z 5 lub 9 baterii. Większy z nich zapewnia zasięg do 250 km na jednym ładowaniu.

Podobnie hybryda plug-in Scania – również jest dostępna z kabinami L i P. Pojazd umożliwia pokonywanie długich dystansów z wykorzystaniem silnika spalinowego oraz do 60 km w oparciu o pracę silnika elektrycznego, tam gdzie to jest wymagane. W połączeniu z zastosowaniem paliw odnawialnych, operatorzy transportowi mogą znacząco przyczynić się do ochrony klimatu.

Oba typy napędu: elektryczny i hybrydowy wykorzystują system modułowy Scania i liczne komponenty sprawdzone i z powodzeniem wykorzystywane w całej gamie pojazdów tej marki. Zapewniają więc doskonale znaną klientom trwałość i niezawodność.

– Chociaż zelektryfikowane pojazdy to pod pewnymi względami nowe rozwiązanie, podjęliśmy wszelkie możliwe kroki, aby odnosiły się do nich te same kryteria dyspozycyjności, co wobec innych naszych pojazdów ciężarowych. Scania wyznacza wysokie standardy jakości i nasze elektryczne pojazdy ciężarowe są z nimi zgodne – komentuje Anders Lampinen, dyrektor ds. nowych technologii w Scania.

Elektryczne pojazdy mogą być wykorzystywane do transportu różnych ładunków, także w temperaturze kontrolowanej. Mogą także stanowić podstawę zabudowy dla pojazdów z zabudową hakową, wywrotek, betonomieszarek, śmieciarek, a także pojazdów straży pożarnej i pomocy drogowej.

– Jesteśmy przekonani, że klienci, którzy są zwolennikami postępu z chęcią dołączą do elektryfikacji, podejmując pierwsze kroki w celu przygotowania swoich flot na przyszłość. Wdrożenie jej w największych firmach z dużymi flotami stwarza możliwość szybkiego zdobycia doświadczenia w tym obszarze. Dodatkowo najwięksi nabywcy usług transportowych są zainteresowani zmniejszeniem swojego śladu węglowego – dodaje Anders Lampinen.

Hybrydy plug-in i pojazdy w pełni elektryczne odegrają kluczową rolę w centrach miast wraz z powiększaniem się stref o ograniczonej emisji. Przyczynią się również do lepszego wykorzystania flot. Ponieważ są ciche będą mogły pracować w nocy i nad ranem, unikając korków i trudności z zaparkowaniem. Badania wskazują, że dostawy poza godzinami szczytu mogą być realizowane do 30 proc. szybciej w porównaniu z tymi wykonywanymi w ciągu dnia. Wpływa na to większa dostępność miejsc postojowych, mniejszy ruch uliczny, wyższą prędkość oraz możliwość częstszego przejeżdżania skrzyżowań na zielonym świetle.

Elektryczny pojazd ciężarowy jest oferowany z pakietem 5 baterii o pojemności 165 kWh lub 9 baterii o pojemności 300 kWh. Ponieważ nie ma silnika spalinowego, jedna z baterii zajmuje jego miejsce. Pozostałe znajdują się wzdłuż ramy.

Baterie można ładować prądem stałym 130 kW przez wtyczkę CCS (Combined Charging System). Naładowanie pakietu 5 baterii zajmuje mniej niż 55 minut, a pakietu 9 baterii mniej niż 100 minut. Ponadto baterie są ładowane podczas jazdy w wyniku rekuperacji.

Ponieważ hybryda plug-in jest wyposażona w silnik spalinowy, miejsca na akumulatory jest mniej. Pojazd ma 3 baterie o pojemności 90 kWh, które są źródłem energii dla silnika elektrycznego o mocy 115 kW. Czas ładowania od zera do 80 proc. wynosi około 35 minut. Odzyskiwana jest energia hamowania, a pojazd można również doładować przy każdym załadunku i rozładunku. Wraz z silnikiem elektrycznym występuje silnik spalinowy o mocy 280-360 KM. Zasięg na napędzie elektrycznym dochodzi do 60 km.

W obu wariantach napędu występuje tryb cichy. Pojazd w pełni elektryczny ponadto odznacza się znakomitym przyspieszeniem uzyskanemu dzięki momentowi obrotowemu wynoszącemu 2200 Nm. Każdy z pojazdów, zarówno hybrydy plug-in, jak i pojazdy w pełni elektryczne, zapewniają nowe i niesamowite wrażenia z jazdy.

– Wielu młodych, a także doświadczonych kierowców może być zainteresowanych nie tylko dołożeniem własnej cegiełki do zrównoważonego transportu, ale także znalezieniem się w gronie pierwszych użytkowników tych pojazdów przyszłości – mówi Anders Lampinen.

(MM)

Fot. Scania