VOLVO BUSES: Autobusy hybrydowe trafią do Ełku

Kolejne dwa autobusy hybrydowe Volvo 7900, które trafią do Ełku w przyszłym roku, to hybrydy nowej generacji. Będą wyposażone w napęd łączący silnik elektryczny i niewielki silnik spalinowy. Baterie ładowane są podczas hamowania. Tradycyjne hybrydy wykorzystują napęd elektryczny dojeżdżając do przystanku, podczas postoju – kiedy wsiadają i wysiadają pasażerowie lub podczas postoju na światłach, a także ruszając. W nowych hybrydach zasilanie elektryczne może być wykorzystywane dłużej. W zależności od warunków obsługiwanej trasy, autobus może bez przełączania się na napęd spalinowy przejechać na zasilaniu elektrycznym do 1 km. Dzięki temu autobusy na wybranych odcinkach trasy mogą poruszać się w sposób zeroemisyjny, co przekłada się też na znaczne ograniczenie hałasu.

Obydwa autobusy, które trafią do Ełku mierzą 12,2 metrów długości i mogą pomieścić niemal stu pasażerów, w tym trzydziestu na miejscach siedzących. Pojazdy są w pełni niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością. Autobusy Volvo zostaną wyposażone w klimatyzację, tablice informacyjne LCD oraz ładowarki USB dla pasażerów. Będą również przystosowane do współpracy z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej.

– Kolejne autobusy hybrydowe, które pojawią się w naszym mieście, to nie tylko inwestycja we flotę Miejskiego Zakładu Komunikacji, ale również w przyszłość. To przede wszystkim ograniczenie emisji spalin, a tym samym dbałość o środowisko, jakość powietrza oraz zdrowie ełczan. Zrównoważony transport wpisujący się w działania proekologiczne, jest jednym z głównych priorytetów inwestycyjnych ełckiego samorządu. Skutecznie łączymy nowoczesne rozwiązania z poprawą komfortu życia oraz dbałością o środowisko, w którym mieszkamy – powiedział prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz.

Najnowsze zamówienie na dwie hybrydy Volvo jest już kolejnym, dokonanym przez miasto u tego producenta. W 2018 roku Ełk i Volvo podpisały umowę na zakup sześciu autobusów hybrydowych. Trzy z nich przewożą już pasażerów, a kolejne – zgodnie z kontraktem – zostały właśnie dostarczone.

– Coraz więcej polskich miast decyduje się na wprowadzenie do swoich flot komunikacji miejskiej zelektryfikowanych, ekologicznych autobusów. Cieszymy się, że Ełk podąża tą ścieżką. Volvo – jako jedyny producent autobusów miejskich – już wiele lat temu zdecydowało się na produkcję wyłącznie pojazdów zelektryfikowanych. Dlatego możemy brać aktywny udział w elektryfikacji transportu miejskiego w polskich miastach. Cieszymy się, że mieszkańców Ełku już niedługą będą wozić kolejne hybrydy wyprodukowane w naszej wrocławskiej fabryce – mówi Marek Gawroński, wiceprezes Volvo Polska ds. relacji z sektorem publicznym.

W Polsce hybrydy Volvo – oprócz Ełku – jeżdżą między innymi w Krakowie, Sosnowcu, Inowrocławiu, Grudziądzu, Tarnowskich Górach, Jeleniej Górze, Koszalinie, Lesznie i Białymstoku. Do tej pory Volvo na całym świecie dostarczyło operatorom transportu publicznego ponad 4 tys. zelektryfikowanych autobusów.