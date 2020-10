SOLARIS: Testy autobusu wodorowego na ulicach Paryża

Przedstawiciele Solarisa oraz Grupy RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) podpisali umowę dzierżawy i testów autobusu Urbino 12 hydrogen w 2019 roku, w trakcie Globalnego Szczytu UITP. Testy wodorowca będą realizowane przez kilka tygodni. Większą część tego czasu Grupa RATP poświęci na sprawdzenie możliwości operacyjnych pojazdu w regularnym ruchu pasażerskim.

Testy wodorowego Solarisa będą przeprowadzone w południowej części Paryża. Pojazd będzie stacjonował w zajezdni w dzielnicy Thiais, zaś tankowany będzie na stacji Jouy en Josas na południowo-zachodnich przedmieściach Paryża.

– Grupa RATP, zaangażowana w rozwój inteligentnych i zrównoważonych miast, jest dumna ze współpracy z firmą Solaris przy testowaniu autobusu wodorowego Urbino 12. Wodór jest w istocie kluczową kwestią na nadchodzące lata. Podejmując tę próbę i testując wciąż nowe źródła energii, Grupa pozostaje liderem w dziedzinie transformacji energetycznej – powiedziała Marie-Claude Dupuis, Zastępca Dyrektora Generalnego Grupy RATP, odpowiedzialna za strategię, innowacje i rozwój.

Autobus Urbino 12 hydrogen to zawansowany technologicznie pojazd, który do wytworzenia energii wykorzystuje zestaw ogniw paliwowych o mocy 70 kW. Wodór dostarczany do ogniw jest przetwarzany w energię elektryczną, ta z kolei zasila bezpośrednio jednostkę napędową autobusu, którą stanowi oś z elektrycznymi silnikami. Oprócz tego autobus wyposażony jest w baterię typu Solaris High Power, która stanowi dodatkowy magazyn energii elektrycznej. Wodór zgromadzony jest na dachu pojazdu w pięciu kompozytowych butlach najnowszej generacji dostępnej na rynku. Jedynymi produktami ubocznymi eksploatacji Solarisa Urbino 12 hydrogen są ciepło i para wodna. Pojazdy nie generują do środowiska absolutnie żadnych szkodliwych substancji. Dzięki zastosowanej technologii autobusy Urbino 12 hydrogen zasięgiem są w stanie dorównać pojazdom z napędami konwencjonalnymi.

Ten najbardziej innowacyjny z produktów Solarisa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów. Od czasu premiery w czerwcu ubiegłego roku Solaris otrzymał zamówienia na łącznie 57 pojazdów z Holandii, Niemiec oraz Włoch. Pierwsze wodorowce zostaną dostarczone jeszcze w tym roku do Bolzano, Kolonii oraz Wuppertal.

– Grupa RATP to jeden z najbardziej nowoczesnych przewoźników w Europie, którego ambitne plany transformacji floty autobusowej z pewnością budzą podziw. Nowoczesna technologia wodorowa może stać się jednym z rozwiązań prowadzącym do transportu publicznego przyjaznego środowisku i mieszkańcom współczesnych miast – powiedział Petros Spinaris, Członek Zarządu Solaris Bus & Coach sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar Sprzedaży, Marketingu i Customer Service.

Grupa RATP to największy francuski operator miejski, z którego usług korzystają codziennie miliony pasażerów w Paryżu i całym regionie Île-de-France. Co ważne, przewoźnik podjął decyzję o całkowitym przestawieniu floty 4700 autobusów na niskoemisyjne już do roku 2025. Do tej pory we flocie przewoźnika jest 19 gazowych Solarisów Urbino 18 CNG, a także trzy autobusy elektryczne Solaris Urbino 8,9 LE electric.

(MM)

Fot. Solaris