MAN: Bezpłatne przejazdy dla niepełnosprawnych nad Morskie Oko elektrycznym eTGE

W październiku i listopadzie MAN eTGE minibus z napędem elektrycznym, w ramach projektu promocji elektromobilności, bezpłatnie będzie realizował przejazdy dla osób niepełnosprawnych w Tatrzańskim Parku Narodowym.

W projekcie uczestniczą MAN Truck & Bus Polska, Tatrzański Park Narodowy oraz innogy go! uruchomiając bezpłatny przewóz osób niepełnosprawnych nad Morskie Oko. W dniach 19.10-13.11 br. przewidziano jeden kurs dziennie (od poniedziałku do piątku), który rusza spod Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN (ul. Chałubińskiego 42 A). Po dojechaniu do Morskiego Oka pasażerowie mają czas na podziwianie pięknych widoków nad jeziorem Morskie Oko a potem zwożeni są z powrotem do Zakopanego.

Udostępniony do tej akcji samochód MAN eTGE, to minibus, który może zabrać do 9 osób. Napędzany jest on silnikiem elektrycznym, co gwarantuje zerową emisję. Jest to idealne rozwiązanie w niezbędnym na szlakach górskich transporcie. Samochód jest cichy, ekologiczny a przy tym ekonomiczny.

Moc maksymalna silnika to 100 kW/136 km, a maksymalny moment obrotowy to 290Nm. Samochód wyposażony jest w jednostopniową skrzynię biegów, litowo – jonowe akumulatory o pojemności 35,8 kWh. Mocny i wytrzymały silnik elektryczny dowodzi swojej ekonomiczności i wysokiej opłacalności szczególnie podczas tras wymagających wielu postojów lub w gęstym ruchu. Podczas gdy w czasie jazdy z częstym zatrzymywaniem się silnik wysokoprężny przyczynia się do podwyższenia zużycia paliwa i obciążenia silnika, skrzyni biegów i hamulców, pojazd MAN eTGE może w pełni zaprezentować swoje mocne strony: dzięki rekuperacji podczas każdej fazy hamowania silnikiem użytkownicy mogą czerpać korzyści z nowej energii elektrycznej, która jest doprowadzana do akumulatora wysokonapięciowego.

– MAN Truck & Bus Polska chętnie angażuje się w projekty społeczne. Tym razem w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wspieramy niepełnosprawnych, dla których pokonanie trasy na górskich szlakach jest utrudnione. MAN TGE z napędem elektrycznym jest tu idealnym rozwiązaniem zarówno ze względów ekologicznych, ale też ekonomicznych. Trasa góra dół pozwala na rekuperację energii i daje większy zasięg bez konieczności ładowania. Dodatkowo to naprawdę komfortowy pojazd, z którego mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. Dzięki nam mogą cieszyć się wizytą w Morskim Oku i niezapomnianymi widokami – powiedział podczas inauguracji projektu Marc Martinez, Prezes Zarządu MAN Truck & Bus Polska.

(MM)

Fot. MAN