MAN: Pojazd diagnostyczny do wykonywania testów na obecność koronawirusa: wyniki testów PCR dostępne w ciągu godziny

MAN Truck & Bus zaprojektował, we współpracy z uznanymi ekspertami w dziedzinie zdrowia, wyjątkowo innowacyjny pojazd diagnostyczny umożliwiający bezpieczne i szybkie diagnozowanie przypadków zakażenia SARS CoV-2.

Dzięki zainstalowaniu na pokładzie pojazdu MAN TGE innowacyjnych urządzeń do diagnostyki molekularnej Vivalytic firmy Bosch Healthcare Solutions wyniki testów PCR gotowe są w ciągu 39 minut.

Laboratorium na kółkach powstało na bazie samochodu dostawczego MAN TGE. Każdy pojazd może w ciągu doby wykonać ponad 500 testów, a zatem nowe laboratorium na kółkach idealnie nadaje się do wykonywania testów bezpośrednio w miejscu, gdzie powstało podejrzenie zakażenia, na przykład w domach opieki społecznej, szkołach, przedsiębiorstwach i innych placówkach.

Innowacyjny pojazd MAN przystosowany do wykonywania testów na obecność koronawirusa przyczyni się do ograniczenia pandemii Covid-19, gdyż w krótkim czasie dostarcza bezpośrednio na miejscu wyniki testów PCR. Im szybciej uda się w poszczególnych ogniskach koronawirusa przetestować wszystkie osoby mające kontakt z osobami zakażonymi i podejrzane o zakażenie, tym skuteczniej będzie można ograniczyć nowe ogniska i dalsze rozprzestrzenianie się wirusa. Istotną zaletą tego innowacyjnego rozwiązania jest nie tylko łatwy dostęp do testów, ale także krótki czas ich wykonywania. Dzięki zainstalowaniu na pokładzie MAN TGE urządzeń do diagnostyki molekularnej Vivalytic firmy Bosch Healthcare Solutions wyniki testów PCR gotowe są już w ciągu 39 minut. Są to aktualnie najszybsze na rynku, dopuszczone do stosowania urządzenia do wykonywania testów PCR. Cały proces testowania obejmujący pobranie wymazu, przygotowanie próbek i wykonanie samego testu zajmuje niecałą godzinę.

Mobilny pojazd diagnostyczny MAN ma jeszcze jedną istotną zaletę – może być elastycznie stosowany, zapewniając szybkie zwiększenie ilości wykonywanych testów w miejscach, w których zachodzi taka potrzeba, na przykład na przejściach granicznych wzdłuż autostrad. Ponadto jest on wyposażony w urządzenia cyfrowe. Można w nim w sposób ciągły wykonywać cztery zadania: pobieranie wymazu, wykonanie testu, analizę wyniku i przekazanie informacji o wyniku. Wyniki testów PCR przesyłane są cyfrowo, w czasie rzeczywistym, z urządzenia testującego na laptop. Umożliwia to szybkie sporządzenie raportu bezpośrednio w transporterze MAN i przesłanie go do właściwych organów służby zdrowia, urzędów lub poddanych testowi osób.

Przygotowano pojazdy oparte na dwóch różnych koncepcjach: pierwszy ma standardowy rozstaw osi i całkowitą masę dopuszczalną 3,5 t, zaś drugi posiada dłuższy rozstaw osi i całkowitą masę do 5,5 t. Pojazdy w krótszej wersji zostały wyposażone przez uczestniczącą w pracach projektowych firmę aprimeo diagnostics – partnera dystrybucyjnego Bosch – w aparaty testujące Vivalytic (do 16 sztuk w pojeździe) i są stosowane jako mobilne pojazdy diagnostyczne. Aparaty testujące Bosch Vivalytic umieszczono w specjalnie przygotowanych systemach szaf. Wymazy pobierane są poza pojazdem, pod opieką wykwalifikowanego personelu medycznego. Takie rozwiązanie zapewnia możliwość wykonania testów u wielu osób i dobrze sprawdza się w przypadku konieczności testowania pensjonariuszy domów opieki, uczniów i personelu szkół, uczestników dużych imprez lub pracowników przedsiębiorstw.

Pojazdy w dłuższej wersji mogą być stosowane bardzo elastycznie, gdyż znajdująca się bezpośrednio w pojeździe kabina do pobierania wymazów i umieszczone po obu stronach markizy umożliwiają szybszą zmianę miejsc testowania i obsługę większej liczby lokalizacji. W dłuższych pojazdach zainstalowanych jest 8 urządzeń do wykonywania testów PCR. Aby zapewnić jednokierunkowe przemieszczanie się w ramach pobierania wymazu testowanych osób pojazd MAN TGE został wyposażony w dwie pary przesuwanych automatycznie bocznych drzwi.

MAN do wykonywania testów na koronawirusa został wyposażony w silnik Diesla z turbodoładowaniem o pojemności 2,0 l i mocy 177 KM. Jest on dostępny opcjonalnie w wersji z napędem na wszystkie koła i automatyczną 8-stopniową skrzynią biegów. Wyposażenie seryjne obejmuje, między innymi, higienicznie wykończone powierzchnie, automatyczne drzwi przesuwane, klimatyzację i klimatyzację postojową oraz automatyczne schodki. Jako wyposażenie specjalne dostępne są, między innymi, maksymalnie dwie umywalki (w kabinie do testowania i kabinie do pobierania wymazów), stanowisko komputerowe z gniazdkiem 220 V oraz lodówka, dzięki której w pojeździe mogą być dodatkowo przechowywane testy na przeciwciała.

Oba pojazdy, dzięki wyposażeniu w moduł MAN Telematik-Box, mają dostęp do Internetu. Dodatkowo możliwe są następujące elementy wyposażenia:

Zamknięta markiza z naciągniętą z trzech stron plandeką tworząca przestrzeń do pobierania wymazów

Instalacja sygnalizacji specjalnej, sygnalizator LED, moduł umożliwiający podłączenie urządzeń radiowych

Zamontowany na sprzęgu do przyczepy wychylny pojemnik na kółkach na odpady, pojemność 400 l i dopuszczalne obciążenie do 43 kg

Projekt ten zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na sam pojazd, ale także sprawną współpracę między uznanymi ekspertami w różnych dziedzinach. Dzięki niej powstał innowacyjny i praktyczny, kompleksowy system przyczyniający się do ograniczania pandemii koronawirusa. Autorami pomysłu i koncepcji mobilnego pojazdu diagnostycznego do wykonywania testów na obecność koronawirusa są firmy Leeloo Medical i MAN Truck & Bus. Firma MKT-Krankentransport przygotowała jako operator karetek pogotowia ekspertyzę dotyczącą postępowania z pacjentami. MAN we współpracy z firmą AMS Ambulanzmobile przebudowują pojazdy zgodnie z wymaganiami medycznymi i epidemiologicznymi. Opinia o pojeździe i ocena zagrożenia zostały wydane przez doradcę w dziedzinie ochrony epidemiologicznej przy niemieckim stowarzyszeniu świadczącym pomoc medyczną w ramach katastrof (Medizinisches Katastrophen-Hilfswerk Deutschland e.V. – MHW). Wkładem firmy MAN Truck & Bus jest także jej wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania i wprowadzania na rynek specjalistycznych pojazdów.

Nowe pojazdy diagnostyczne MAN przystosowane do wykonywania szybkich testów PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2 mogą być stosowane w całej Europie (EU 27+3). Zamówienia są już przyjmowane. Dwa pierwsze pojazdy wyprodukowano w październiku 2020 r.

(MM)

Fot. MAN