Mercedes-Benz: Nagroda Fleet Award dla Sprintera

Najnowsza generacja Mercedes-Benz Sprinter zachowuje wszystkie swoje sprawdzone cechy użytkowe, takie jak: wytrzymałość, uniwersalność, bezpieczeństwo i komfort, ale jednocześnie jest wysoko zaawansowanym technologicznie innowacyjnym narzędziem, oferującym pełną łączność sieciową. Dzięki usługom Mercedes PRO Sprinter pracuje całkowicie online, co nie tylko ułatwia szereg procesów związanych z użytkowaniem pojazdu, ale również sprawia, że zarządzanie nim jest tak proste i efektywne jak nigdy wcześniej. Wszystkie te cechy docenili bezpośredni adresaci innowacji inżynierów ze Stuttgartu, czyli menedżerowie flot i przedsiębiorcy w głosowaniu Fleet Award Polska 2020.

– Jesteśmy bardzo dumni z wyróżnienia dla naszego flagowego modelu – Sprintera, który już od 25 lat wyznacza standardy wśród dużych pojazdów dostawczych – mówi Grzegorz Sawicki, Head of Sales Mercedes-Benz Vans w Polsce. – Nagroda Fleet Awards Polska jest o tyle cenna, że przyznają ją specjaliści flotowi. To dla nas ważny sygnał, że właśnie ta grupa zawodowa docenia rozwiązania, które zaprojektowaliśmy. Obejmują one także jakość i profesjonalizm obsługi: mamy dedykowany, trzyosobowy zespół do sprzedaży flotowej, który jest w stanie doradzić klientom z wszystkich branż dopasowany do ich potrzeb pojazd oraz pakiet usług. To ważne, bo dostępny dziś Sprinter trzeciej generacji – zachowując wszystkie swoje legendarne walory – jest narzędziem wysoce innowacyjnym. Dysponuje też łącznością sieciową, a dzięki usługom Mercedes PRO można nim efektywnie zarządzać. Bardzo dziękujemy wszystkim menedżerom flot i przedsiębiorcom, którzy oddali na niego swój głos – to właśnie ich głos jest dla nas najważniejszy.

Plebiscyt Fleet Award Polska, organizowany od 10 lat przez Magazyn FLOTA, cieszy się wiarygodnością i zaufaniem przedsiębiorców, dzięki temu, że werdykt wydają w nim sami przedstawiciele rynku flotowego, bezpośredni użytkownicy pojazdów. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wybierani są w dwóch etapach – najpierw odbywa się Wielki Test Flotowy. W tym roku, ze względu na ograniczenia z powodu pandemii COVID-19 został on przeprowadzony w formie spotkań indywidualnych, co pozwoliło menedżerom flot przetestować wybrane auta w bezpiecznych warunkach. Drugą część stanowiło internetowe głosowanie, które trwało od 1 czerwca do 30 września. Plebiscyt obejmował łącznie 16 kategorii pojazdów, a oceniano w nich w sumie 68 modeli. Mercedes-Benz Sprinter został zwycięzcą w kategorii dużych samochodów dostawczych.