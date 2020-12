Mercedes-Benz: eActros i GenH2 Truck wyróżnione nagrodą „2021 Truck Innovation Award”

Jury „International Truck of the Year” (IToY) przyznało prestiżową nagrodę „2021 Truck Innovation Award” dwóm samochodom ciężarowym Mercedes-Benz: eActrosowi z akumulatorowym napędem elektrycznym i koncepcyjnemu GenH2 Truck z napędem na ogniwa paliwowe. IToY, składające się z 25 doświadczonych dziennikarzy z najważniejszych europejskich i południowoafrykańskich mediów branżowych, doceniło również całościowe podejście do kwestii elektromobilności i odpowiednio jasno określoną, długoterminową strategię. Wspomnianą nagrodę w formie cyfrowej odebrali pod koniec listopada bieżącego roku Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG i członek zarządu Daimler AG, oraz Sven Ennerst, członek zarządu Daimler Truck AG, odpowiedzialny za rozwój, zakupy i region Chin.

W 2016 roku Daimler Trucks, jako pierwszy producent na świecie, zaprezentował ciężki samochód ciężarowy z napędem elektrycznym, przeznaczony do miejskiego transportu dystrybucyjnego. W roku 2018 producent celebrował światową premierę kompleksowo udoskonalonego prototypu ciężarówki Mercedes-Benz eActros. Intensywne testy w firmach klientów rozpoczęły się jeszcze w tym samym roku. Zasięg seryjnego eActrosa znacznie przekroczy zasięg prototypu, wynoszący ok. 200 kilometrów. We wrześniu 2020 roku Daimler Trucks zaprezentował samochód koncepcyjny Mercedes-Benz GenH2 Truck z napędem na ogniwa paliwowe, o zasięgu nawet ponad 1000 kilometrów, przeznaczony do wymagających zastosowań w transporcie dalekobieżnym. Rozpoczęcie testów GenH2 Truck z udziałem klientów zaplanowano na rok 2023, natomiast jego produkcja seryjna ma ruszyć w drugiej połowie obecnej dekady.

– Jesteśmy ogromnie zaszczyceni i niezmiernie dumni z przyznania przez międzynarodowe jury «International Truck of the Year» prestiżowej nagrody «2021 Truck Innovation Award» ciężarówkom eActros i GenH2 Truck. Wyróżnienie to potwierdza słuszność obranej przez nas strategii, ukierunkowanej na rozwiązania techniczne o rzeczywiście lokalnie neutralnym bilansie emisji CO 2 – akumulatory i wodorowe ogniwa paliwowe. Te dwa systemy doskonale się uzupełniają, co pozwala nam zaoferować klientom najlepsze opcje pojazdów do poszczególnych rodzajów zastosowań. Dzięki eActrosowi dowiedliśmy w ostatnich latach, że już teraz możliwy jest na obszarach miejskich ciężki transport dystrybucyjny o lokalnie neutralnym bilansie emisji CO 2 . W ciężarówce GenH2 Truck zaprezentowaliśmy ponadto naszą klarowną koncepcję rozwiązań technicznych dla ciężkich samochodów ciężarowych napędzanych ogniwami paliwowymi, przeznaczonych do różnorodnych i wymagających zastosowań w transporcie dalekobieżnym – powiedział Martin Daum.

Również we wrześniu bieżącego roku Daimler Trucks zaprezentował techniczną strategię elektryfikacji wytwarzanych przez siebie pojazdów w segmentach od miejskiego transportu dystrybucyjnego po międzynarodowy transport dalekobieżny, potwierdzając w ten sposób swoje zaangażowanie w realizację celów Porozumienia Paryskiego w sprawie ochrony klimatu. Częścią tego całościowego podejścia jest też zaprezentowana po raz pierwszy przez Daimler Trucks globalna architektura platformowa, tzw. ePowertrain, którą szczególnie chwaliło jury nagrody.

Mercedes-Benz eActros – alternatywa w miejskim transporcie dystrybucyjnym

Wnioski wypływające z testów klienckich eActrosa wniosły bezpośredni wkład w dalszy rozwój prototypu, a także jego wdrożenie do produkcji seryjnej. Do tej pory pokazały one, że eActros napędzany wyłącznie elektrycznym napędem akumulatorowym jest idealny do ekologicznego, ciężkiego transportu dystrybucyjnego. Pod względem dostępności i wydajności nie ustępuje konwencjonalnej ciężarówce z silnikiem wysokoprężnym. W niektórych aspektach seryjny eActros będzie zdecydowanie lepszy od dotychczasowego prototypu – np. pod względem zasięgu, osiągów napędu i bezpieczeństwa. Natomiast jego ładowność dorówna ładowności konwencjonalnego Actrosa. eActros pojawi się na rynku w wersji dwu- i trzyosiowej. Daimler Trucks włączy ten pojazd w kompleksowy ekosystem, obejmujący m.in. usługi doradztwa w zakresie wszelkich aspektów elektrycznej mobilności, a więc także analizy tras, dostępnych subwencji, wsparcia operacyjnej integracji floty i wypracowania odpowiednich rozwiązań w zakresie infrastruktury.

W 2020 roku Daimler Trucks po raz pierwszy zapowiedział też elektryczną ciężarówkę do transportu dalekobieżnego, napędzaną wyłącznie akumulatorowo – czyli pojazd Mercedes-Benz eActros LongHaul, który ma energooszczędnie obsługiwać regularne przejazdy możliwymi do zaplanowania trasami. Gotowość eActrosa LongHaul do produkcji seryjnej przewiduje się na rok 2024. Jego zasięg po jednokrotnym ładowaniu akumulatorów wyniesie ok. 500 kilometrów.

Mercedes-Benz GenH2 Truck – koncepcyjna ciężarówka z napędem na ogniwa paliwowe

Konstruktorzy Daimler Trucks oparli charakterystykę pojazdu GenH2 Truck na parametrach siły napędowej, zasięgu i mocy konwencjonalnego samochodu ciężarowego Mercedes-Benz Actros do transportu dalekobieżnego. GenH2 Truck ma więc w swoim wariancie seryjnym oferować ładowność 25 ton przy masie całkowitej 40 ton. Tak dużą ładowność oraz ogromny zasięg umożliwią dwa specjalne zbiorniki ciekłego wodoru oraz niezwykle wydajny system ogniw paliwowych. To one stanowią więc rdzeń projektu GenH2 Truck. Daimler Trucks preferuje wodór ciekły (LH2), gdyż jako nośnik energii w tym stanie skupienia ma on znacznie większą gęstość energetyczną w stosunku do objętości niż wodór w stanie gazowym.

Dzięki temu zbiorniki ciekłego wodoru w samochodzie ciężarowym napędzanym ogniwami paliwowymi mogą być znacznie mniejsze, a ze względu na niższe ciśnienie – także znacznie lżejsze. Pozwala to na uzyskanie większej przestrzeni ładunkowej i większej ładowności ciężarówek. Jednocześnie można zatankować więcej wodoru, co znacznie zwiększa zasięg pojazdu. Tak więc seryjny GenH2 Truck, podobnie jak odpowiednie konwencjonalne ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym, nadaje się do wielodniowych operacji transportowych na długich dystansach o wysokiej dziennej przepustowości energii.