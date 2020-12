DAF: CF i XF z unikatowym pakietem Ultimate

Oferowany pakiet pozwala zmienić standardowe pojazdy z serii CF i XF w ciężarówki, o których marzą zarówno właściciele, jak i kierowcy. W przypadku operatorów wymagających maksymalnego czasu pracy bez przestojów i najwyższej wydajności, jaka można znaleźć na rynku, dostępny jest rozbudowany pakiet Ultimate+.

Już od wielu lat pojazdy DAF z serii CF i XF niezmiennie definiują standardy wydajności i komfortu. Nie jest zaskoczeniem fakt, że zostały one wyróżnione wieloma prestiżowymi nagrodami, w tym „International Truck of the Year” (CF i XF), „Fleet Truck of the Year” (XF), „Green Truck of the Year” (CF) oraz „Construction Truck of the Year” (CF).

Aby zapewnić najwyższą wydajność pojazdu, pakiet Ultimate, jako jedną z podstawowych funkcji, zawiera układ zarządzania energią i stopniem naładowania akumulatorów. Układ ten monitoruje stan baterii, co ma kluczowe znaczenie dla optymalnego czasu pracy bez przestojów pojazdu. W skład pakietu wchodzi również układ monitorowania ciśnienia w oponach. Przez cały czas monitoruje on ciśnienie w ogumieniu, co w dużej mierze przyczynia się do uzyskania maksymalnej oszczędności paliwa. Z tego samego powodu modele DAF CF i XF z pakietem Ultimate są wyposażone również w tempomat przewidujący PCC. PCC to inteligentny tempomat, który jest w stanie przewidzieć warunki jazdy w odległości do dwóch kilometrów przed pojazdem i umożliwia maksymalne wykorzystanie jego energii kinetycznej. Pozwala to uzyskać oszczędność paliwa na poziomie 4%.

W celu zwiększenia widoczności i bezpieczeństwa pakiet Ultimate zawiera również reflektory LED i tylne światła LED, które zapewniają bardzo mocne oświetlenie, niskie zużycie energii oraz trwałość porównywalną z całym okresem eksploatacji ciężarówki. Dzięki temu pozytywnie wpływają na wydajność i niższe koszty utrzymania pojazdu.

Kabiny pojazdów DAF oferują niezrównany komfort — są niezwykle przestronne, zapewniają bezkonkurencyjną ergonomię i pozwalają odpocząć kierowcy dzięki najlepszym fotelom i najwygodniejszym łóżkom dostępnym na rynku. W skład pakietu Ultimate wchodzi także zaawansowany układ automatycznej klimatyzacji DAF, który jeszcze bardziej uprzyjemnia życie kierowcy „za kółkiem”. Ponadto w standardzie dostępny jest dodatkowy konektor zasilania akcesoriów. Jest to układ zasilania 24 V o maksymalnym prądzie aż 40 A, który montuje się w konsoli dachowej lub w schowku nad przednią szybą dla zasilania kuchenki mikrofalowej.

Firmy transportowe, które chciałyby pójść o krok dalej i oczekują najwyższej wydajności przy możliwie najniższych kosztach utrzymania, mogą także wybrać rozbudowany pakiet Ultimate+. Obejmuje on DAF Connect — system zarządzania flotą online, który przekazuje w czasie rzeczywistym informacje o pojeździe ciężarowym oraz wynikach pracy kierowcy, a także przyczynia się do większej dyspozycyjności pojazdów, niższych kosztów i optymalnej wydajności logistycznej. W skład pakietu Ultimate+ wchodzi także kontrakt serwisowy DAF MultiSupport Flex Care, który pozwala ograniczyć niespodziewane koszty i utrzymać pojazd ciężarowy w idealnym stanie technicznym.

Atrakcyjny pakiet Ultimate oraz pakiet Ultimate+ zapewniają maksymalną wydajność, bezpieczeństwo i komfort każdego nowego pojazdu CF i XF. Pakiety te można zamówić niemal w każdej nowej ciężarówce z serii CF i XF wyposażonej w silnik PACCAR MX-11 lub MX-13.