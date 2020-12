Solaris świętuje wyprodukowanie 20 000 autobusów

Z fabryki Solarisa w podpoznańskim Bolechowie wyjechał autobus z okrągłym numerem 20 000. Od czasu pierwszego wyprodukowanego pojazdu w portfolio produktowym Solarisa dokonała się całkowita rewolucja. Dziś firma jest liderem wśród producentów autobusów elektrycznych w Europie.

Firma Solaris produkuje innowacyjne i ekologiczne autobusy od 1996 roku. Dziś na ulice Warszawy wyjechał 20 000 pojazd wyprodukowany w fabryce Solarisa. Jego numer w taborze MZA to 5999. To elektryczne Urbino 18, ciche, niezwykle komfortowe i nie generujące żadnych emisji. Autobus, który od dziś będzie woził mieszkańców stolicy, to ostatni pojazd dostarczony przez Solarisa z ogromnego zamówienia na 130 elektrobusów, jakie złożyła Warszawa w 2019 roku. MZA Warszawa to zdecydowanie największy, a także jeden z pierwszych klientów producenta. Miejski przewoźnik zakupił już ponad 1200 pojazdów marki Solaris różnych generacji, w tym aż 150 ultranowoczesnych elektryków.

– Miejskie Zakłady Autobusowe były w 1994 roku odbiorcą pierwszego autobusu ówczesnej firmy Neoplan Polska i od tego czasu fabryka w Bolechowie dostarczała nam kolejne generacje autobusów Neoplan i Solaris, które dobrze sprawdzały się w warszawskim transporcie miejskim. Jestem przekonany, że również 130 elektrycznych przegubowców będzie dobrze służyło warszawiakom – mówi Jan Kuźmiński, prezes zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych.

– Jeśli spojrzy się dziś na pierwszą i ostatnią generację pojazdów marki Urbino, uderzający jest ogromny postęp, jaki dokonał się w obszarze transportu publicznego. Nie chodzi tu tylko o rozwój technologii i wzornictwo pojazdów, choć zmiany są tu imponujące. Dla firmy Solaris najistotniejsze, co wydarzyło się w całej branży w ciągu dwóch ostatnich dekad, to przeniesienie akcentu na czystość napędu i co za tym idzie – jakość życia mieszkańców miast”, powiedział Javier Calleja, prezes zarządu firmy Solaris.

W napędach elektrycznych producent upatrywał przyszłości na długo przed premierą pierwszego autobusu elektrycznego. Od 2001 roku Solaris produkuje bezemisyjne trolejbusy. Doświadczenie konstrukcji ponad 1600 sztuk Trollino, które jeżdżą dziś w kilkudziesięciu miastach, stawia firmę w europejskiej czołówce producentów tego typu pojazdów. 2006 rok wyznacza kolejny krok na ścieżce rozwoju. To data premiery autobusu hybrydowego Urbino hybrid – pierwszego seryjnie produkowanego na starym kontynencie. Kamieniem milowym w historii firmy jest rok 2011, kiedy Solaris pokazuje pierwsze Urbino electric, co sytuuje go wśród pionierów w branży i dookreśla DNA firmy, która od tej chwili inwestuje przede wszystkim w doskonalenie rozwiązań bezemisyjnych.

Dziś, kiedy firma produkuje ponad 1500 autobusów rocznie, niemal połowa z nich posiada napędy elektryczne, z czego zdecydowana większość nie emituje spalin. Z każdym rokiem też firma umacnia swoją pozycję lidera elektromobilności w transporcie publicznym w Europie. W trzech pierwszych kwartałach 2020 roku Solaris był największym producentem autobusów bateryjnych. Flagowy model, Urbino 12 electric jest też zdobywcą prestiżowego tytułu „Bus of the Year 2017”.

Jubileuszowe Urbino również jest elektryczne. Dwudziestotysięczny Solaris będzie jeździć na linii 503, obsługiwanej wyłącznie przez tabor bezemisyjny. Pojazd w czerwono-żółtych barwach MZA będzie stacjonował w zajezdni Stalowa, gdzie nocą będą ładowane jego baterie.

Ostatni ze 130 elektrobusów nie kończy imponujących decyzji zakupowych MZA. Zgodnie z planami przewoźnika, w 2027 roku aż połowa spośród 1,5 tysiąca warszawskich autobusów ma być nisko- albo zeroemisyjna. I choć warszawiacy zdążyli już przywyknąć do cichych i nowoczesnych elektrobusów w swoim mieście, warto tu podkreślić, że transformacja komunikacji miejskiej, jaka odbywa się w Warszawie, jest jedną z najbardziej dynamicznych i największych w Europie.

20.000 pojazdów wyjechało z fabryki Solarisa do 32 państw Europy i nie tylko. Jest to możliwe tylko dzięki zaufaniu klientów i zaangażowaniu jego pracowników. Działania firmy na rzecz rozwoju nowoczesnej i czystej komunikacji miejskiej mają jeden cel – w sposób realny wpływać na wzrost jakości życia w miastach. Kolejnymi tysiącami pojazdów Solaris chce zmieniać oblicze transportu publicznego jako fundamentu nowoczesnych, zrównoważonych metropolii.

(MM)

Fot. Solaris