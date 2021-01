Wielton: Współpraca z firmą Omegą Pilzno w poszukiwaniu niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie

Wielton dostarczył firmie Omega Pilzno ITiS Godawski & Godawski nowoczesne naczepy Strong Light Master o niskiej masie własnej połączonej z trwałą konstrukcją. Ten niestandardowy model naczepy waży nawet o 700 kg mniej od standardowych produktów, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszone spalanie oraz redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Transport poddawany jest obecnie intensywnej presji związanej z redukcją śladu węglowego. W związku z tym producenci pojazdów dążą m.in. do obniżenia masy własnej i ograniczenia zużycia paliwa w swoich produktach. Trwają intensywne prace nad rozwiązaniami niskoemisyjnymi. W odpowiedzi na obserwowane trendy oraz w trosce o zminimalizowanie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, firma Wielton podjęła działania w celu wyprodukowania i dostarczenia lekkich naczep Strong Light Master, które będą częścią „zielonych zestawów” Omegi Pilzno. Współpraca dotyczy 34 sztuk naczep o lekkiej, a jednocześnie trwałej i mocnej konstrukcji w pełni dostosowanych do potrzeb przewoźnika z Pilzna zaliczanego do grona liderów w sektorze TSL w Polsce.

Decydując się na zamówienie modeli Strong Light Master marki Wielton, Omega Pilzno pragnie zapewnić dostęp do ekologicznych zestawów ciężarowych klientom, którzy w szczególny sposób są zaangażowani w redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery i dbają o jakość środowiska naturalnego. W ten sposób do oferty firmy dołączyły zestawy złożone z ciągników siodłowych napędzanych gazem i naczep o obniżonej masie własnej, które dodatkowo wyposażone zostały w opony o zmniejszonych oporach toczenia. Podczas eksploatacji tego 40-tonowego zestawu ciężarowego w ruchu dalekobieżnym możliwe jest zmniejszenie emisji CO2 aż o 3,2 tony rocznie.

– Cieszymy się, że mamy partnerów w biznesie, którzy wyznają podobne do nas wartości i mają zbliżone podejście do kwestii ochrony środowiska. Dzięki temu jesteśmy w stanie wspólnie wypracować rozwiązania, które z jednej strony spełniają swoje zadanie transportowe i użytkowe, a z drugiej redukują negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Naczepy Strong Light Master są używane przez nas w zestawach z ciągnikami napędzanymi LNG, czyli gazem ziemnym. Oznacza to ograniczenie emisji cząsteczek stałych nawet do 99%. W połączeniu z lżejszą naczepą, mamy do czynienia z przemyślanym ekologicznym zestawem, który pozwala klientom realnie wpływać na ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery podczas przewozu ich towarów – mówi Adam Godawski, Prezes Zarządu OMEGA Pilzno ITiS Godawski & Godawski Sp. z o.o.

Jak sama nazwa wskazuje, model zamówiony przez Omega Pilzno, czyli Strong Light Master, to lekka naczepa o wysokiej wytrzymałości. Pojazd pozwala na redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i stanowi odpowiedź Wieltonu na obserwowany trend na rozwiązania niskoemisyjne. Naczepa to półmega, czyli ma do dyspozycji zwiększoną objętość ładunkową niż standardowa naczepa kurtynowa. Jednocześnie posiada zredukowaną masę własną o 700 kg w porównaniu do masy standardowej naczepy typu Mega. Strong Light Master to zatem unikalne rozwiązanie na rynku naczep, które pozwala na obniżenie negatywnego wpływu na środowisko na dwa sposoby. Pierwszy z nich to obniżenie masy całkowitej zestawu, a przez to zmniejszenie spalania paliwa. Drugi to wykorzystanie zredukowanej masy naczepy na dodatkową ładowność i tym samym ograniczenie liczby przejazdów.

– Opracowaliśmy i wyprodukowaliśmy naczepę, która z jednej strony cechuje się zredukowaną masą, a z drugiej ma trwałą i solidną konstrukcję. Strong Light Master to niecodzienne połączenie i doskonały przykład na to, że nie boimy się niestandardowych rozwiązań i zawsze jesteśmy otwarci na sugestie ze strony naszych klientów. Z zaangażowaniem odpowiadamy na ich potrzeby, dostarczając im najlepsze rozwiązania transportowe do biznesu. Cieszymy się, że mamy partnerów w tworzeniu i doskonaleniu naszych produktów, takich jak Omega Pilzno ITiS Godawski & Godawski – mówi Piotr Ogrodowicz, Dyrektor Handlowy Wielton S.A.

Naczepy kurtynowe Strong Light Master charakteryzują się nie tylko niską masą sprzyjającą środowisku oraz zapewniającą jednocześnie oszczędność na poziomie kosztów eksploatacji np. poprzez niższe spalanie, dłuższe użytkowanie opon i hamulców. To również produkt wytrzymały i zaawansowany technologicznie. Rama naczepy została wykonana z wysokogatunkowej stali i zabezpieczona antykorozyjnie z wykorzystaniem technologii KTL. Z kolei słupki, przednią ścianę i tylni panel wykonano z anodowanego aluminium, które gwarantuje lekką i trwałą konstrukcję. Dodatkowo naczepa posiada certyfikat XL, który został rozszerzony o certyfikaty umożliwiające przewóz napojów i opon.

– Podczas tworzenia naczep Strong Light Master bardzo ważny był aspekt lekkiej konstrukcji, a dzięki temu redukcji śladu węglowego. Nie zapomnieliśmy jednak o walorach użytkowych i bezpieczeństwie, które ma dla nas priorytetowe znaczenie. Z tego powodu naczepa, pomimo, iż lżejsza od standardowej o 700 kg, posiada nadal trwałą, stabilną i wytrzymałą konstrukcję. Dodatkowe zabezpieczenie podwozia zapewnia odporność na korozję potwierdzoną zarówno opiniami naszych klientów, jak i testami, które wykonujemy w fabryce. W efekcie dostarczamy klientowi produkt na lata, który jest dobrą i sprawdzoną inwestycją – mówi Jarosław Brocki, Manager ds. flot Wielton S.A.

(MM)

Fot. Wielton