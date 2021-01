SOLARIS: 430 autobusów hybrydowych dla OTW Namur w Belgii

Solaris Urbino 12 hybrid ze spalinowo-elektrycznym, szeregowym systemem hybrydowym, jest jednym z dwóch modeli, które znalazły się na krótkiej liście zakupowej w ramach przetargu ogłoszonego przez przewoźnika transportu publicznego OTW w Belgii.

Łącznie mowa o 430 autobusach hybrydowych o długości dwunastu metrów. Cześć z nich będzie wyposażona w rozwiązania typowo miejskie i trzy pary drzwi, część będzie miała dwa wejścia na pokład i wersję wyposażenia na trasy podmiejskie. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia OTW będzie weryfikować dwóch potencjalnych dostawców pod kątem kosztów użytkowania pojazdów i terminu ich dostawy. Całkowita inwestycja w nowy tabor, którą w najbliższych czterech latach planuje OTW to ponad 150 mln euro.

– Sam fakt, że nasza oferta jest na ostatecznej liście potencjalnych dostawców jest dla naszej firmy ogromnym wyróżnieniem. I choć dopiero będziemy rywalizować o ostateczne zamówienie, to już dzisiaj możemy powiedzieć, że to wyraz zaufania OTW, do pojazdów oferowanych przez Solarisa. Dołożymy wszelkich starań, aby to właśnie autobusy marki Solaris mogły wozić pasażerów transportu publicznego w Walonii. Zresztą produkowane przez nas pojazdy są w tym regionie bardzo dobrze znane. Od ponad trzech lat bowiem jeździ we flocie TEC (OTW) ponad 200 autobusów hybrydowych dokładnie takiego samego typu – powiedział Petros Spinaris, Członek Zarządu firmy Solaris ds. Sprzedaży i After Sales.

Przypomnijmy także, że to właśnie w Belgii elektryczny model Solarisa Urbino 12 zdobył tytuł najlepszego autobusu w Europie „Bus of the year” w roku 2016. Pojazdy marki Solaris obecne obecnie w 32 krajach w ponad 750 miastach. Do Belgii zostały po raz pierwszy dostarczone w 2013 roku. Wśród nich jest między innymi ponad 200 autobusów hybrydowych Solaris Urbino 12 hybrid w barwach TEC (OTW) w Liege, Hainaut i Charleroi oraz autobusy elektryczne Solaris Urbino electric, które jeżdżą w Brukseli.