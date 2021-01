RENAULT TRUCKS: 25 MASTER Z.E. dla MIGROS

Dwa lata temu szwajcarska spółka Migros Aar uruchomiła usługę supermarketu internetowego „MyMigros” z opcją dostawy zakupów do domu. Zgodnie ze zrównoważonym podejściem firmy, wszystkie dostawy są realizowane przy użyciu Renault Trucks Master Z.E., nie wytwarzając przy tym emisji zanieczyszczeń lub hałasu.

Te w pełni elektryczne pojazdy dostawcze doskonale nadają się do użytku na terenach miejskich, ponieważ mają dostęp do wszystkich obszarów miasta, sprawdzają się w użytkowaniu nawet na najwęższych ulicach, ale również w obszarach z ograniczonym dostępem. Ich pojemność ładunkowa jest identyczna jak w odpowiedniku napędzanym klasycznym silnikiem diesla, ponieważ akumulatory zostały umieszczone pod przednimi siedzeniami. Firma eksploatuje aktualnie 25 pojazdów dostawczych Renault Master Z.E., a 20 dodatkowych pojazdów ma dołączyć do floty w 2021 roku.

Chociaż obszar obsługiwany przez Migros Aare obejmuje kilka szwajcarskich kantonów (Berno, Solothurn i Aargau), zasięg 120 km Renault Trucks Master Z.E. jest wystarczający do pokonania tych obszarów. Firma Migros zawsze ma od dwóch do trzech pojazdów zaparkowanych w bazie, gotowych do wykonywania dostaw do lokalnych klientów, a każdy pojazd ma własną stację ładowania na swoim miejscu parkingowym.

– Pojazdy dostarczają zamówienia w godzinach od 10:00 do 14:00, wracają do stacji ładowania na dwie godziny, a następnie wznawiają dostawy między 16:00 a 20:00. W nocy, samochody dostawcze Renault Trucks Master Z.E. pozostają podłączone do ładowania – podkreśla Marcel Zaugg, szef floty pojazdów Migros Aar. To logistyczny plan, który w pełni optymalizuje autonomię pojazdów.

Renault Trucks Master Z.E.