Fiat Professional: ESOLEO do obsługi fotowoltaiki zakupiło 70 Fiatów Ducato

Spółka Plus Flota nabyła70 samochodów Fiat Ducato, operator flotowy Grupy Polsat. Furgony trafią do spółki Alledo, jednej z najbardziej doświadczonych i profesjonalnych firm w zakresie instalacji fotowoltaiki w Polsce. Od stycznia tego roku Alledo należy do Grupy Polsat, a od lipca pod marką ESOLEO oferuje instalację paneli słonecznych u Klientów biznesowych i indywidualnych. I właśnie taki branding zostanie wykonany na wszystkich samochodach dostawczych Ducato, które będą służyły ekipom instalacyjnym i gwarancyjnym ESOLEO do celów montażowo-serwisowych.

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy dynamiczny wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii i rosnącą liczbę instalacji fotowoltaicznych. Przyczyniają się do tego podwyżki cen prądu, dostępne programy pomocowe, a także coraz większa świadomość konsumentów w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Firma ESOLEO wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując sześć prostych kroków do samodzielnej produkcji prądu z energii słonecznej. Kroki te obejmują bezpłatny audyt, umowę i finansowanie, szybki montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, dotację i ulgę podatkową oraz opiekę serwisową i gwarancję na lata.

W realizacji tych kroków pomoże 70 samochodów Fiat Ducato Maxi Furgon L4H2 o DMC 3.5 t i rozstawie osi wynoszącym 4035 mm, napędzanych przystosowanymi do pracy pod dużym obciążeniem silnikami 2.3 MultiJet2 o mocy 140 KM. Za realizację sprzedaży odpowiada warszawski Dealer Carserwis, a zabudowę wykonuje firma MODESTO.

Pierwsze 20 egzemplarzy Ducato trafiło do spółki ESOLEO już we wrześniu br., kolejne jeszcze w tym miesiącu wyjadą do zabudowy, a pozostałe zostaną wydane do końca tego roku. O wyborze Ducato zdecydowały wartości użytkowe, w tym pojemność ładunkowa do 17 m3, ładowność do 2,2 tony i przeszło 2 tysiące możliwych konfiguracji, najniższe w kategorii koszty utrzymania i optymalny „total cost of ownership” (całkowity koszt posiadania).

Fiat Ducato od lat należy do najpopularniejszych samochodów dostawczych na rynku. W zeszłym roku co 7 nabywca dużego auta dostawczego w klasie do 3,5 t. zdecydował się właśnie na ten model. Ducato występuje jako Furgon do transportu towarów oraz podwozie do zabudowy. W szerokiej i nowoczesnej gamie jednostek napędowych znajdują się odpowiednie silniki do każdego zadania: wysokoprężne, przystosowane do pracy pod dużym obciążeniem MultiJet2 o mocach od 120 do 180 KM oraz oszczędny, dynamiczny i ekologiczny Natural Power na gaz ziemny o mocy 136 KM.

Wkrótce do gamy dołączy przełomowy E-Ducato, w pełni elektryczny samochód dostawczy z dwoma konfiguracjami akumulatorów: trzymodułową o mocy 47 kWh i zasięgu do 220 km lub pięciomodułową o mocy 79 kWh i zasięgu do 360 km, wyznaczające nowy standard w transporcie towarów i osób.

(MM)

Fot. Fiat Professional